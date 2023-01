Carbón para Juan Carlos I: el emérito celebra su 85 cumpleaños fugado y con su imagen por los suelos

Juan Carlos I cumple 85 años en su tercer aniversario desde su fuga a Abu Dabi. El emérito se marchó con su imagen por los suelos tras numerosos escándalos judiciales y extrajudiciales y, que se sepa, tan solo ha retornado una vez a España.

El monarca afronta otro cumpleaños en su exilio de lujo, otro año en el que ha evitado dar explicaciones sobre la fortuna que fraguó con la venta de armas a países árabes, las comisiones del AVE a La Meca o el uso de Patrimonio Nacional para pagar lujos a sus amantes y los gastos de sus palacios, yates y viajes..

Tras su visita, la Casa Real comunicó que Juan Carlos mantendrá su residencia en Abu Dabi, pero que no renunciaba definitivamente a volver a España en algún momento. Mientras tanto, pasará otro aniversario en su villa de lujo en los Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, en este 85 aniversario, a Juan Carlos no le sobran los motivos para disfrutar de su retiro cocinado a fuego lento. Su imagen en España sigue dañada, aún tiene pendiente una vista judicial con Corinna Larsen por acoso y difamación y su 2022 no ha estado exento de polémicas.

La "deshonra" en el funeral de Isabel II

La muerte de Isabel II no solo fue un dolor de cabeza para la monarquía británica, también para la española. La presencia del emérito en el acto solemne fue muy comentada y criticada. No solo por la opinión pública española, también por la británica.

El acto dejó la foto del rey Felipe y la reina Letizia junto al emérito, una imagen que no se había visto en España en más de dos años. La BBC calificó a Juan Carlos I de "rey en el exilio" mientras que el Daily Mail lo tildó de "disgraced" (deshonra o vergüenza). En España, no pasó desapercibida la evidente incomodidad de los Borbones ante el retrato familiar.

Los medios tampoco olvidaron que tiene un asunto pendiente con la Justicia inglesa por la demanda presentada por la examante Corinna Larsen por acoso, difamación y vigilancia ilegal. De hecho, su próxima visita a Londres podría tener una parada en los juzgados.

Año nuevo, juicio nuevo

Si bien la última sentencia de la Justicia inglesa avala la inmunidad del rey emérito para no ser juzgado por hechos ocurridos hasta su abdicación el 14 de junio de 2014, la demanda de Corinna Larsen abarca hechos ocurridos hasta 2020. Por lo que los abogados de la demandante aseguran que "la demanda de Corinna ahora puede avanzar hacia el juicio en el Tribunal Superior de Londres".

El juicio, si llega a celebrarse, podría abrirse en 2023, según los abogados de

Corinna. Larsen ha explicado en el podcast Corinna y el Rey su relación romántica con Juan Carlos y ha denunciado una traición por parte del emérito. Además, reafirma que 2023 será un año clave para este proceso judicial.

"¿Explicaciones de qué?"

En 2022, Juan Carlos I hizo su primera visita a España desde su marcha a Abu Dabi. Lo que algunos vieron como una oportunidad para explicar su situación, se dieron de bruces con una nueva polémica del emérito. Ante una pregunta de un periodista de La Sexta al respecto, la respuesta de Juan Carlos no era muy esclarecedora: "¿Explicaciones de qué?", respondía el emérito, con carcajada incluida.

Su visita fue gestionada con la mayor cautela desde la Casa Real. Hasta el punto de evitar una fotografía de familia que avivase la polémica. Ante esto, un titular de El Español no dejó indiferente a nadie: "Juan Carlos ofendido por las cautelas de Zarzuela para evitar la foto: 'No he matado a nadie'".

Tal y como llegó, se fue. Juan Carlos superó su primera vuelta a casa sin dar ninguna explicación y recibido a cuerpo de rey en Sanxenxo. A pesar de todo, su actitud no sirvió para mejorar la pérdida de imagen que ha vivido en los últimos años. Con todo, el monarca previsiblemente tendrá una nueva oportunidad este 2023 si se concreta una nueva visita a Galicia.

Una nueva investigación de Hacienda

Tras archivarse las investigaciones por la inviolabilidad de su persona, Juan Carlos I tuvo que pasar por caja para regularizar su situación con la Agencia Tributaria. El desembolso millonario no le bastó para evitar una nueva investigación.

Hacienda requirió al emérito varias solicitudes de información sobre los gastos derivados en cacerías a las que acudió tras su abdicación como jefe del Estado en el año 2014. El Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de Hacienda solicitó información para averiguar el origen de los fondos que sufragaron el viaje y demás gastos de las jornadas cinegéticas a las que asistió entre 2014 y 2018. En ese momento, Juan Carlos I ya había abandonado la Jefatura del Estado y, por tanto, ya no contaba con la inviolabilidad del cargo.

Irregularidades financieras y otras polémicas

Las investigaciones protagonizadas por el emérito y su finanzas son varias. En marzo del pasado año, la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó las investigaciones sobre sus negocios en el extranjero y las irregularidades fiscales cometidas en los últimos años de su reinado y tras su abdicación en junio de 2014.

Unos meses antes, en diciembre de 2021, el fiscal suizo Yves Bertossa también cerró tras tres años de investigación sus pesquisas sobre el pago de 100 millones de dólares del Gobierno de Arabia Saudí al rey español, en 2008, en el marco de los negocios por el AVE a la Meca.

Sobre la imagen de Juan Carlos también pesan sus relaciones extramatrimoniales y la famosa cacería de elefantes en Botsuana, solo descubierta tras un accidente en el que se rompió la cadera.

El rey emérito afronta otro cumpleaños alejado de España, aún perseguido por la polémica y con cuentas que saldar con la Justicia. Una vuelta permanente a España parece lejana, dado el daño de imagen que supone para sí mismo y la propia Casa Real. Tampoco ayuda su actitud ni su nula voluntad de ofrecer explicaciones ante preguntas más que pertinentes.