La empresa aeronáutica Boeing se enfrenta a una grave crisis tras el accidente del pasado domingo en Etiopía de uno de sus modelos, el 737 Max 8. Esto puede hacer que la compañía pierda en bolsa unos 27.000 millones de dólares en dos días, tras las prohibiciones de este modelo en Europa y el resto del mundo.

Tras el siniestro, que dejó 157 muertos, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) ha prohibido este martes que el modelo 737 MAX 8 opere en el continente europeo, sumándose a la veintena de países y la treintena de aerolíneas de todo el mundo que han suspendido los vuelos con ese aparato.

Los 157 fallecidos pertenecían a 35 nacionalidades, sobre todo de Kenia, Etiopía y Canadá, además de 22 miembros de varias agencias de las Naciones Unidas y dos españoles.

¿Qué causó el accidente?

Boeing anunció este martes que ha estado desarrollando desde el accidente de Lion Air, en el que fallecieron 189 personas, una actualización de su software de control del vuelo para "hacer aún más seguras" sus naves de la gama 737 MAX, la aeronave de pasajeros más vendida del mundo, de la que el MAX 8 es la versión más desarrollada.



El despegue y el aterrizaje son las fases más críticas de los vuelos. En el ascenso inicial el avión se eleva de forma abrupta para que el morro gane altura, momento en el que se registraron los problemas de los dos aviones siniestrados.



En el vuelo de la línea etíope, el pilotó reportó "dificultades" a los seis minutos de iniciar el vuelo y solicitó regresar al aeropuerto, petición que le fue concedida. Sin embargo, el avión se estrelló a unos 42 kilómetros al sudeste de Adís Abeba, causando la muerte de todos sus ocupantes.

Aunque la caja negra está por revisar, en el accidente de Lion Air se comprobó que un sensor daba información errónea, anunciando que la elevación de la parte delantera de la aeronave estaba demasiado elevada. Por ello, entró en marcha el mecanismo automático que inclino el avión hacia abajo para compensar el desnivel. Esta operación causó que el navío se estrellara al no haber ganado aún la suficiente altura.

El segundo accidente en menos de un año

El accidente del domingo en Etiopía es el segundo en pocos meses de un Boeing 737 Max 8, después de que otro operado por la compañía Lion Air se estrellara el pasado octubre en Indonesia, doce minutos después de despegar según una de las cajas negras por fallos en el sistema automático, lo que le costó la vida a 189 personas.

¿Qué dice el análisis de las cajas negras del avión?

Etiopía enviará al extranjero para su análisis las dos cajas negras del avión de Ethiopian Airlines estrellado el pasado domingo 10 de marzo cerca de Adís Abeba. "Dado que nosotros no tenemos las capacidades técnicas y la experiencia en la materia, las cajas negras se mandarán al extranjero para su análisis", añadió el responsable de relaciones públicas de la aerolínea, Biniyam Demsie.



De momento, no se ha decidido ni cuándo ni a qué país se llevarán esos aparatos que registran la actividad de los instrumentos del avión y las conversaciones de los tripulantes, indicó el portavoz. Las cajas negras pueden ser cruciales para aclarar la causa del accidente del Boeing 737 MAX 8 que se estrelló pocos minutos después de despegar del Aeropuerto Internacional Bole de Adís Abeba, con rumbo a Nairobi.

¿Han ocurrido más accidentes con Ethiopian Airlines?

Ethiopian Airlines es la mayor aerolínea de África, con numerosos vuelos no solo a destinos internacionales sino también dentro del propio continente, y con una muy buena reputación de seguridad aérea. El último accidente registrado de esta compañía sucedió el 25 de enero de 2010, cuando un Boeing 737-800 cayó en el mar Mediterráneo, poco después de haber iniciado su viaje desde Beirut a Adís Abeba, y provocó la muerte de 90 personas.



¿Qué aerolíneas han suspendido sus vuelos con modelos 737 MAX?

Por su parte, una treintena de aerolíneas de todo el mundo han suspendido los vuelos con ese modelo, entre ellas Ethiopian Airlines, Norwegian, Aerolíneas Argentinas, Aeroméxico, la brasileña Golo, la india Jet Airways, la surcoreana Eastar Jet, Cayman Airlines o Royal Air Maroc. El mayor turoperador del mundo, el gigante alemán Tui, ha decidido asimismo dejar también en tierra de forma temporal su flota de 15 Boeing 737 MAX 8.

¿Qué compañía posee una de las mayores flotas del Boeing 737?

La compañía irlandesa Ryanair, la aerolínea que mayor número de pasajeros transporta en España, tiene un pedido de 110 aviones del modelo Boeing 737 MAX 200, una variante del modelo siniestrado. Esto podría suponer un duro golpe para la compañía que, a su vez, tiene la opción de adquirir otros 100 aviones de este modelo.

¿Alguna compañía española opera con Boeing 737 MAX?

Las autoridades españolas comprobaron a través del Ministerio de Fomento que ninguna compañía nacional utilizaba este modelo de avión, aunque Air Europa tiene pendiente un pedido de 20. Entre las grandes compañías extranjeras que operan en España, Ryanair también ha encargado el modelo y Norwegian los ha dejado en tierra.



¿España cumplirá la normativa europea de suspender los vuelos del 737 MAX?

España cumplirá la normativa anunciada por la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) de suspender temporalmente las operaciones comerciales de los aviones Boeing 737 MAX en el espacio aéreo europeo.



Fuentes del Ministerio de Fomento han señalado que España cumplirá la directiva europea publicada por EASA, que entró en vigor a las ocho de la tarde del martes (las 19.00 GMT), de cerrar temporalmente el espacio aéreo de la UE al 737 MAX, para garantizar la seguridad de los pasajeros.



Además, EASA suspende, mediante otra directiva, todos los vuelos comerciales realizados por operadores de terceros países hacia, dentro o fuera de la UE operados por los aviones Boeing 737-8 MAX y 737-9 MAX del fabricante estadounidense.

¿Hasta cuándo se mantendrán las restricciones en España?

El cierre del espacio aéreo europeo a las aeronaves del modelo Boeing y, por consiguiente, su prohibición en España es una "medida preventiva" que se mantendrá hasta que "se esclarezcan los motivos" que provocaron el accidente del avión del mismo modelo de Ethiopian Airlines, ha afirmado este miércoles la directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), Isabel Maestre.

Sólo un 0,2% de los aviones que aterrizaron en nuestro país en 2018 correspondieron al modelo de Boeing

En una entrevista en RNE, Maestre ha confirmado que la prohibición al sobrevuelo del Boeing 737 MAX en principio no tiene un gran impacto en España pues sólo un 0,2% de los aviones que aterrizaron en nuestro país en 2018 correspondieron a este modelo, porcentaje que se explica por su uso por compañías extranjeras.

Maestre se ha mostrado partidaria de que las medidas se tomen de forma global, pues un avión que despega de España en media hora puede estar fuera del espacio aéreo español. "Las medidas de seguridad de la avión se deben tomar en zonas geográficas amplias. No sirven de nada medidas locales si tu vecino no las toma pues tienes un problema de seguridad, lo suyo es tomar medidas a nivel europeo y trabajar por la seguridad de todos los pasajeros no solo los locales", ha defendido.