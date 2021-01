Varios días sin calefacción y con goteras en un Hospital Virgen de la Salud de Toledo "al borde del colapso"

El Hospital Virgen de la Salud de Toledo ha vivido una semana dura. El fuerte temporal provocó la avería del sistema de calefacción en el centro, que se encuentra "al borde del colapso" en la tercera ola de la pandemia con "más de 60 pacientes a la espera de ingreso en el Servicio de Urgencias", según alertan desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

La responsable provincial de CSIF Sanidad en Toledo, Marisa García, explica a Público que la avería "empezó por partes". "Empezó el martes y se quedaron varias estancias del hospital sin calefacción como urgencias, algunas plantas etc., y ayer fue una avería generalizada en todo el hospital", detalla García. Destaca que es "un edificio muy antiguo", a lo que hay que sumar "unas condiciones climatológicas que no se han visto nunca".

Durante la madrugada del jueves, se llevaron calefactores portátiles para intentar mitigar las bajas temperaturas. Fuentes de la Consejería de Sanidad informaron a Europa Press que desde las 19.00 horas de este jueves se consiguió superar la incidencia. "Como es un edificio muy grande y muy antiguo, está cogiendo temperatura poco a poco", explica Marisa García.

La situación de las urgencias

Desde CSIF, han alertado este viernes de la situación "crítica" del hospital "con más de 60 pacientes a la espera de ingreso en el Servicio de Urgencias y una presión asistencial a causa del covid-19 que continúa en aumento". En este sentido, Marisa García afirma a este medio que "ahora mismo" están "completamente colapsados". "La Urgencia está colapsada, hay muchos ingresos de covid y vemos que no se da más de sí", añade.

Por ello, piden que se abra el nuevo Hospital Universitario de Toledo donde se cuentan con "100 camas disponibles en su propio Servicio de Urgencias", e incluso piden que se instale un hospital de campaña.

Situación "crítica" por la presión asistencial a causa del aumento de casos

"Nos dijeron que se iban a adaptar unas urgencias para pacientes covid en la zona de rehabilitación porque ahora esta área está en el nuevo hospital. Esa zona no está acondicionada y denunciamos hace unos meses en Inspección que ese espacio no es el apropiado para meter a pacientes covid. Es una estancia que no tiene ventanas y no tiene ningún tipo de ventilación", explica. Pese a esta denuncia, "la Gerencia sigue adelante con este espacio", afirma García, y anuncia que están pensando denunciarlo en los juzgados.

"En el nuevo hospital hay varias consultas funcionando y el área de rehabilitación. Allí disponemos de 100 camas de urgencias pero el problema es la falta de personal", añade. Sin embargo, afirma que hay alternativas para solucionar este problema y poder usar esas camas. "Hay formas de poder hacerlo sin poner en peligro la seguridad de nuestros trabajadores y de nuestros pacientes", explica.

García también afirma que "el personal está agotado, exhausto y decepcionado" ante esta tercera ola de la pandemia. "No hemos tenido ningún tipo de compensación, ya no económica como se ha hecho en otras comunidades, si no de reconcomiendo de días", conluye.