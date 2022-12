Así te hemos contado el sorteo de la Lotería de Navidad 2022: comprueba si tu número ha sido premiado

Chuchi y su hijo Sergio, los primeros en entrar al Teatro Real tras 7 días de cola: "Muy duros por la lluvia"

Jesús Ruiz, más conocido como Chuchi, y su hijo Sergio han sido los primeros en acceder al Sorteo de la Lotería 2022 que, como cada año, se celebra en el Teatro Real. Ambos han llegado a Madrid desde Santander y han estado los primeros en la cola desde hace siete días, pero el frío y la lluvia no ha podido con su ilusión.



"Los primeros días han sido bastante duros por la lluvia y el frío. Además, no había mucha gente y no podíamos hacer el relevo\", ha reconocido Sergio Ruiz, en declaraciones a Europa Press, que ha acudido disfrazado de monaguillo.



Para Chuchi, ataviado con un traje de Papa, este es su 15º año y se ha mostrado orgulloso de que "la tradición pase de padre a hijo", ya que para Sergio es el cuarto año que acude al coliseo madrileño. "Vengo por la ilusión que me ha contagiado mi padre y le acompaño siempre", ha comentado el joven.