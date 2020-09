Los sindicatos han convocado la huelga que harán los docentes en la Comunidad de Madrid los próximos días 22 y 23, ante el incumplimiento del Gobierno regional de las medidas anunciadas y la falta de personal para comenzar con seguridad el curso lectivo 2020-2021.

Cada día se van conociendo más aulas que tienen que confinarse, bien por positivos de alumnos o de docentes, en las distintas comunidades. En la comunidad madrileña, el consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha cifrado en 2.800 el número de alumnos aislados.

El secretario general de STEM, Alberto Carrillo, considera que "las promesas de Ayuso están muy por debajo de lo que pedíamos para una vuelta segura a las aulas y no llegan ni a revertir los recortes de las dos últimas décadas", por este motivo los sindicatos no han desconvocado la huelga, tal y como les pedía la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, tras presentar un plan que contenía muchas de las reivindicaciones del profesorado para una vuelta segura a las aulas.

Contratos irregulares y temporales

Isabel Díaz Ayuso ha añadido varias medidas que pedían los docentes al plan, pero el profesorado y los sindicatos denuncian que no las está cumpliendo. La secretaria de Enseñanza de UGT, Teresa Jusdado, quien considera que "la vuelta segura al cole no se garantiza únicamente con promesas", ha dicho que a fecha de hoy muchos centros no saben con qué plantilla cuentan ni ha sido contratado profesorado extraordinario del Plan covid.

"Es un contrato en blanco por el cual pueden despedirles en cualquier momento", denuncia Isabel Galvín

Según Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, "faltan 1.500 profesores por contratar, además de hacer contratos irregulares". CCOO ya ha denunciado que se está contratando con un contrato temporal en el que no se determina ni el tipo de plaza que ocupan ni cuando termina. "Es un contrato en blanco por el cual pueden despedirles en cualquier momento", señala Galvín, dejando a quien lo acepta sin ningún seguridad jurídica.

Díaz Ayuso ha insistido en los últimos días en que este lunes cada colegio conocerá el número de profesores que le han sido asignados, que la contratación de profesores se hará de forma gradual, y que en ella está contemplada la sustitución de los profesores contagiados por el virus de la covid-19.

No se están reduciendo los ratios ni creando más espacio

Tampoco se cuenta todavía con el espacio prometido para poder reducir los ratios. "Prometió barracones que no se sabe cuando van a llegar, han hecho una compra que podría llegar en noviembre", denuncia Isabel Galvín. Quien además explica que en los centro no se está cumpliendo la reducción de ratios en las clases. "No han bajado ni en Infantil ni en Educación Especial", indica Galvín.

Los sindicatos denuncian además que algunos centros no cuenta con el personal docente necesario para poder hacer esta reducción del número de alumnos por aulas.

"Falta personal sanitario para tomar decisiones sanitarias"

Otra medida que denuncian que sigue sin cumplirse es la dotación de personal sanitario a los colegios. El Sindicato de Enfermería en Madrid y el Sindicato independiente del profesorado de la enseñanza pública se dirigieron a principio de mes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reclamando la presencia de la Enfermería Escolar en todos los centros educativos públicos de la región.

"Si bien el Gobierno regional ha incluido en su estrategia para el inicio de curso escolar 2020-2021 la incorporación de 150 enfermeras, que se añaden a los 400 actuales, la cifra resulta insuficiente, pues la mayoría de los centros seguiría sin contar con esta asistencia", denunciaban Teresa Galindo, Secretaria General de SATSE Madrid, y Andrés Cebrián, Presidente de ANPE-Madrid.

"Falta personal sanitario para tomar decisiones sanitarias", denuncia Galvín. Además esta ausencia se suma a que Salud Pública no contesta a los centro y que la Conserjería de Educación no ha puesto un servicio de apoyo sanitario.

La secretaria general de Enseñanza de CCOO Madrid explica que los centros no están teniendo ningún apoyo para decidir los confinamiento y en cuanto al rastreo de posibles casos, "se está viviendo una situación durísima".

Inconvenientes para la huelga

Ante la huelga de los próximos días la Comunidad de Madrid ha establecido los servicios mínimos en los centros docentes no universitarios. La Consejería de Educación establece como servicios mínimos, la presencia del director y jefe de Estudios, y en defecto de cualquiera de ellos, el secretario del centro para los colegios con Educación Infantil y Primaria.

Además por cada grupo de alumnos presencial en el centro, habrá un profesor encargado, con la prioridad de garantizar las medidas de prevención e higiénico-sanitarias, y poder garantizar el seguimiento de posibles contagios en el grupo.

Para los sindicatos educativos la imposición de unos servicios mínimos "es un ataque directo a dicho derecho fundamental". Según explica Isabel Galvín los servicios mínimos son "prácticamente del 100%".

La secretaria general de Educación de CCOO explica que "será una huelga muy dura", asegurando que en muchos centros no la podrán hacer nadie. "Hay que sumar los servicios mínimos, la falta un 17% de la plantillas de los centros, por los incumplimentos de Ayuso y por los que están de baja, más las 500 unidades confinadas y los 200 centros confinados".

Huelgas y protestas

En Madrid, UGT y CCOO ha dicho que recurrirá ante los tribunales los "abusivos" servicios mínimos establecidos por la Comunidad para la huelga educativa de los días 22 y 23 de septiembre en los centros docentes no universitarios.

El día 22 habrán concentraciones en los centros en las horas de entrada, salida y los recreos. Y para el 23 se está buscando una hora común para hacer una concentración a la vez.

Otra medida de la Comunidad de Madrid que ha afectado a la comunidad educativa es el confinamiento selectivo de los barrios obreros, que según los sindicatos está afectando a los centros educativos.

"El plan está en marcha pero es insuficiente y además si desconvocamos no nos fiamos de que cumpla sus promesas", argumenta CCOO para seguir con la convocatoria de la huelga.

CCOO además explica que aunque será una huelga complicada han consultado a los docentes, quienes han pedido que se realice y no se desconvoque.