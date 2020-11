Los pacientes con patologías al margen del coronavirus sufren una pandemia paralela como consecuencia de las dificultades a la hora de acceder a los tratamientos, a los diagnósticos y al aplazamiento de cirugías a causa de la saturación del sistema sanitario. Esta semana, la joven Patricia Rus ha expuesto su caso en las redes sociales. Enferma de cáncer de mama, ha querido hacer lo que ella misma ha llamado un "llamamiento desesperado".

"Yo con 27 años no estoy dispuesta a que me dejen morir", exponía la joven, que destacó que las muertes por cáncer también son muy abundantes: "¿El cáncer no es una pandemia?", se pregunta.

"No es justo que por luchar por una pandemia a otros se les deje morir", afirma Rus, que explica que ha estado llamando durante todo el mes de noviembre a su hospital sin obtener respuesta: "Nadie me coge el teléfono y cuando lo hacen te dejan en espera", se queja. Hace unos días le confirmaron que con la situación de la pandemia todas las cirugías estaban anuladas, tal y como le confirmó su centro sanitario de referencia, el Hospital de Jaén.



Rus: "No es justo que por luchar por una pandemia a otros se les deje morir"

Rus lleva ya tres meses esperando esta intervención. Fue diagnosticada en el mes de marzo, justo antes de que se declarase el estado de alarma. La joven cuenta que cuando terminó la quimioterapia le dijeron que había que dejar transcurrir un mes antes de realizar la cirugía, y todavía no la han citado.

"No tengo fecha. No tengo absolutamente nada. A día de hoy el único tratamiento que tengo son unas vacunas que me ponen cada 21 días, que supuestamente sirven para controlar el tumor y que no vuelva a crecer", expone.



"Mi oncólogo determinó el empezar a solicitar las pruebas pertinentes para poder hacer la revisión del preoperatorio. Me dijeron que después de la quimioterapia suelen dejar un mes o mes y medio de descanso para después poder entrar a quirófano… Estamos en noviembre, cerca de tres meses ya de mi última sesión de quimioterapia", relata.

La joven reclama que se actúe frente a estos casos, y propone que se separen zonas en los hospitales para poder atender en calidad. "No todo es covid", remarca.