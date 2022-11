La Justicia concluye que El Rubius pagó menos impuestos al tributar incorrectamente sus beneficios

Los tribunales se han tomado su tiempo pero al final se han pronunciado. No en vano ha tenido que pasar una década para que los tribunales madrileños hayan dado la razón a Hacienda confirmando que la empresa que en 2013 administraba El Rubius tributó de forma errónea sus ingresos a través del Impuesto de Sociedades en lugar de hacerlo personalmente como IRPF.

De esta forma el youtuber accedía a una tributación de tipos más bajos y por debajo de su valor de mercado. "Los rendimientos obtenidos estaban sometidos al IRPF y no al Impuesto sobre Sociedades [...] debiendo ser imputada la cantidad resultante al socio persona física para que tribute por el IRPF", detalla la sentencia a la que ha tenido acceso Público.

La inspección de Hacienda, que se originó en 2015, puso el foco en el año 2013, ejercicio en el que la trayectoria de El Rubius devino vertiginosa, alcanzando el millón de suscriptores. El caso es que para facturar sus beneficios se sirvió de la sociedad Snofokk SL, de la que era propietario al 98% y que desde 2015 gestiona una tercera persona.



Esta sociedad generó ese año un importe superior a los 230.000 euros. La empresa, en cambio, pagó unos 99.000 euros a El Rubius por sus servicios, pese a que esta compañía no contaba con empleados, sino que exclusivamente figuraba el propio youtuber. La conclusión a la que llegó Hacienda es que la empresa de la que es dueño había tributado erróneamente por el Impuesto de Sociedades y El Rubius no lo había hecho como Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Mudanza a Andorra

El propio Rubius reconocía a comienzos de 2021 que pagar menos a Hacienda era "un plus" para tomar la decisión de mudarse a Andorra, aunque, consciente de lo controvertido de su decisión, intentó justificarse: "Llevo, literal, diez años de mi carrera pagando aquí. Yo sé que habrá gente que me critique. La gente muchas veces habla sin saber y sé que va a pasar, pero no me preocupa".



Aunque en 2018 la Unión Europea dejó de considerar a Andorra un paraíso fiscal, este territorio sigue siendo un edén para los youtubers. Vivir allí les sale a cuenta. El Rubius, cuyos ingresos anuales están estimados en algo más de cuatro millones de euros al año, pagaría casi dos millones de euros en impuestos en España y sólo 400.000 en Andorra.



El traslado de El Rubius generó en su día un gran eco mediático y reabría un debate recurrente, el de si es ético pagar menos impuestos de los que corresponden. El streamer Ibai Llanos, por su parte, no dudó en criticar la decisión de mudarse a Andorra con miras a obtener beneficios fiscales.



"Igual debo ser gilipollas, pero es que yo lo pienso en mi cuarto solo y digo: 'si tú tienes mucho, pues debes contribuir más que una persona que cobra 1.500 pavos al mes", explicaba Llanos al periodista Jordi Évole.