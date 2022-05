María Salmerón: "Yo no sufro violencia, sino tortura institucional"

"La ministra de Justicia [Pilar Llop] y el ministro del Interior, Grande Marlaska, dicen que no sufro maltrato institucional. Y yo estoy de acuerdo. Lo que sufrimos mi hija y yo es tortura institucional". Así ha definido María Salmerón este miércoles la situación de indefensión que viven desde hace años tanto ella como su hija a manos de la Justicia. "Son 20 años. Ni un año ni un mes. Son dos décadas de tortura judicial e institucional" lo que llevan a sus espaldas, denunciaba esta madre, condenada por incumplir las visitas de su hija con su expareja. El fue condenado en firme en 2008 a 21 meses de prisión por violencia de género contra Salmerón. Nunca entró en la cárcel. Ella, que siempre ha explicado que respetaba la decisión de su hija de no querer ver a su padre, entrará en prisión si no existe voluntad política para remediarlo.

Salmerón realizó estas declaraciones en una concentración frente al Congreso de los Diputados, convocada por grupos de mujeres sin que destacara ninguna sigla y bajo un cartel en el que se podía leer: "El Estado condena a las madres que salvan. #YoSoyMaríaSalmerón". Un lema que se ha divulgado ampliamente en los últimos días en redes sociales y que hace alusión a la violencia institucional que sufren muchas mujeres en el sistema de Justicia cuando intentan proteger a sus hijos de padres que han ejercido la violencia de género, pero las que acaban castigadas son ellas. La concentración protestaba por la denegación del indulto por parte del Gobierno a Salmerón por parte del Consejo de Ministros y exigía al ejecutivo una rectificación urgente.

Durante la concentración Salmerón desveló que ha recibido una citación judicial para presentarse en el juzgado el próximo día 18 de mayo. "Probablemente para comunicarme la fecha de ingreso en prisión, no lo sé".

"El gobierno progresista me niega el indulto"

El pasado 26 de abril, el Consejo de Ministros aprobó no concederle el indulto.

Se trataba de la cuarta medida de gracia que solicitaba para evitar su ingreso en prisión. Sin embargo, este cuarto indulto, que llevaba más de un año parado en el Ministerio de Justicia, y que hubiera sido el primero de un gobierno progresista, no salió adelante, a pesar de que diversos miembros del Gobierno se habían manifestado a favor a lo largo de los últimos meses.

María Salmerón recibió tres indultos previos por los mismos hechos: una serie de incumplimientos de las visitas de su hija con su expareja que se remontan hasta el año 2014. Tal como contó esta madre en innumerables ocasiones, sólo respetaba el deseo de su hija de no querer ver a su padre, un hombre al que tenía miedo y que nunca le demostró el más minimo afecto, tal como contó hace unos meses Miriam Ruiz Salmerón en una entrevista en este medio.



La ministra de Justicia justificó la negativa tras el Cosejo de Ministros en base a la ley de indultos, al hecho de que María Salmerón es reincidente (asumiendo la tesis de la jueza que la condenó) y abundó que lo hacía "por imperativo legal". Es decir, que el Gobierno no puede conceder la medida de gracia. "Es increíble que el Gobierno más progresista y feminista de la historia de la democracia me niegue un indulto, mientras que el gobierno del PP me concedió tres", manifestó Salrmerón.

Diversas juristas han afirmado a lo largo de la última semana que la ley de indultos data del año 1870 y que su interpretación debería tener en cuenta los avances recientes en la legislación y el espíritu de los cambios normativos. En este sentido, la ley contra la violencia en la Infancia, aprobada por el Congreso el año pasado, niega la posibilidad de aplicar el Síndrome de Alienación Parental, así como conceder visitas y custodias a padres condenados o inmersos en casos de violencia de género. Algunas incluso han valorado la necesidad de cambiar dicha ley.

"Me parece vergonzoso. Porque cuando las leyes me están dando la razón después de 20 años sobre que un maltratador no debe tener derecho de custodia ni visita ni nada, esto no ha sido tenido en cuenta en mi caso. ¿Cómo puede ser reincidente una persona que está protegiendo a su hija de un padre maltratador?", afirmó Salmerón. Y añadió que la única solución para evitar su entrada en prisión es que "el Gobierno rectifique, que reconozca su error y me conceda el indulto". las consecuencias, tanto para ella como para su hija son "terribles", afirmó. "Mi hija depende solo de mi y le van a truncar la vida y su carrera". En la actualidad la joven se encuentra realizando estudios en el extranjero.

Opacidad del Gobierno

Salmerón ha denunciado, además, el oscurantismo del Gobierno. Por un lado por denegarle el expediente del indulto, que afirma, solicitó dos veces por correo certificado y una tercera a través de la Delegación del Gobierno de Andalucía. En ningún caso ha conseguido ver la documentación. "Me lo han denegado. La opacidad de este Gobierno por no enseñarme mi expediente de indulto, al que tengo derecho como ciudadana y por que es mi expediente, no tiene nombre", afirmó ante una veintena de medios de comunicación reunidos frente al Congreso de los Diputados para recabar su testimonio.

Un oscurantismo que también denuncia en relación a la forma en que el Ministerio de Justicia llevó su expediente al Consejo de Ministros. En conversación con varios diputados de Unidas Podemos que se acercaron para mostrarle su apoyo, Salmerón afirmó que Justicia "os ha colado en indulto y se aprobó la denegación porque no sabíais que allí estaba el mío. "La denegación de mi indulto fue al Consejo de Ministros entre otros 74, sin nombre, sin debate y se aprobó por todos sin saberlo. Votaron algo que no sabían que estaban votando. ¿Cómo se puede permitir eso en un Estado de Derecho?", inquirió a los diputados. Entre los presentes se encontraban el estado de derecho.

"Cómo es posible que a estas alturas del feminismo no se han enterado nuestros gobernantes que un padre maltratador no es un buen padre. María, no estás sola. Ni tu ni tu hija estáis solas. madres víctimas de violencia institucional: no estáis solas", afirmaba el manifiesto leído durante la concentración por la periodista Ana Pardo de Vera, portavoz de un amplio grupo de mujeres que han convocado la concentración. No pararemos hasta que se haga justicia. "Yo soy María Salmerón" concluía el documento.

Por su parte, la escritora y periodista Cristina Fallarás recalcó que " a partir de ahora deberíamos pensar también en algo que se llama verdad, justicia y reparación. Porque estamos hablando de tortura. No solo se tienen que hacer justicia. Madre e hija llevan 20 años sufriendo violencia económica, violencia psicológica y real en todos los aspectos de su vida por parte del Estado Español.

Salmerón afirmó que su caso se está utilizando de forma ejemplarizante para otras madres que están inmersas en situaciones similares o que han entrado en prisión por no respetar las órdenes judiciales que las obligaban a entregar a sus hijos a padres denunciados o condenados por maltrato.

Justicia presentó camuflado el rechazo al indulto a María Salmerón para no debatirlo en el consejo de ministros

Una vida de violencia judicial

María Salmerón y su hija llevan más de dos décadas sufriendo un calvario judicial. Miriam Ruiz Salmerón, que hoy tiene 21 años, lleva literalmente toda su vida con la entrando y saliendo de los juzgados y viendo cómo su madre es criminalizada por una justicia que no la ha protegido de su padre maltratador y que se empeña en culpabilizar y condenar a su madre por protegerla.

Salmerón siempre defendió que incumplió las visitas respetando el deseo de su hija Miriam, que se negaba a ver a su padre. En 2015 la menor fue escuchada finalmente en un juzgado cuando tenía 15 años. Allí se reafirmó en su negativa de ver a su padre y explicó que a su madre la han condenado en diversas ocasiones por respetar su voluntad. El juzgado decretó que "atendiendo a la edad de la menor, con notable juicio y grado de madurez, se ha dispuesto que no tenga la obligación de acudir al punto de encuentro". La resolución afirmaba, además, que Miriam "verá al padre cuándo, dónde y como quiera, si quiere".

Sin embargo las reiteradas denuncias de la expareja de Salmerón por los incumplimientos continuaron en diversos juzgados. En respuesta a una de ellas el juzgado de lo penal número 6 de Sevilla volvió a condenarla a nueve meses de prisión por un "delito continuado de desobediencia grave a la autoridad con agravante de reincidencia". Ante dicho juzgado, la hija de Salmerón (ya mayor de edad) ratificó que era ella la que se oponía a ver a su padre. Sin embargo esto no impidió que su madre sumara una nueva condena. La única forma de evitar su entrada en la cárcel, afirma esta madre, descansaba en que el Gobierno rectifique y "me conceda el indulto de forma urgente".