Desde el 16 de junio se incluyó oficialmente en la estrategia de vacunación a los grupos de personas que tienen entre 12 y 30 años. A su vez, se daba permiso a que las comunidades autónomas pudieran solapar la inmunización de distintos grupos por "cuestiones organizativas y de factibilidad" y "teniendo en cuenta la mayor disponibilidad de vacunas, la situación epidemiológica actual y la entrada en el periodo estival". Sin embargo, esta indicación no alteró rápidamente los planes de las autonomías y se continuó inmunizando a los más mayores por los grupos de edad ya que los jóvenes son los menos vulnerables ante la enfermedad de la covid-19.

El panorama ha cambiado en la última semana por el ascenso de la incidencia a raíz de varios macrobrotes relacionados con el ocio nocturno. Y ahora ya son cinco las comunidades que han activado la vacunación a menores de 30 años. La primera que incluyó en su plan a los jóvenes fue Balears. Le siguieron Catalunya y Canarias. Mientras que Navarra y Castilla-La Mancha ya han activado el proceso de autocitas y llamamientos. Por su parte, Madrid y Euskadi ya han anunciad que esta misma semana abrirán la autocita para diferentes grupos de edad entre los más jóvenes. Con lo que al menos siete comunidades ya han priorizado en sus estrategias la vacunación a menores de 30 años.



El inconveniente de esta estrategia que prioriza la vacunación en los jóvenes —el grupo poblacional donde más está subiendo la incidencia de infectados— es que realmente no tendrán inmunidad hasta mediados de agosto ya que deben ser inoculados con las vacunas de ARN mensajero, Pfizer o Moderna, y son de dos dosis. Por ello, como señala el epidemiólogo y profesor de Universidad de Alcalá de Henares (UAH), Pedro Gullón, no es una estrategia que vaya a solucionar el problema actual y, mientras, seguirá habiendo personas más vulnerables que no han sido inmunizadas: mayores de 60 años que aún esperan la segunda dosis, mayores de 40 años que aún no han sido vacunados, enfermos crónicos que no fueron incluidos en el grupo de personas de alto riesgo y no han sido prioritarios e incluso vulnerables por su situación socioeconómica como temporeros, migrantes, personas sin hogar u otras personas difíciles de localizar y vacunar.

Más allá de los problemas que plantea esta estrategia, las comunidades recurren a ella alegando que puede ser una fórmula de frenar los contagios entre jóvenes. De hecho, aunque ya puedan hacerlo, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha dicho que llevará este debate al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebra este miércoles. El Ministerio de Sanidad no prevé tomar ninguna medida que afecte a todo el territorio estatal aunque portavoces como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ven adecuado que se solapen los grupos. Sobre todo, ante los últimos datos que ya muestran una quinta ola de la pandemia: la incidencia acumulada en los últimos 14 días ha superado los 200 casos por cada 100.000 habitantes.

Así, la inmunización a los jóvenes, los cribados y las limitaciones al ocio nocturno se están convirtiendo en las fórmulas utilizadas por las comunidades autónomas para frenar la expansión de la covid-19. Aunque aún queda mucho porque la tendencia de la incidencia continúa siendo ascendente y se ha logrado vacunar con una dosis al 88% de la población mayor de 40 años (56% con pauta completa), pero solo al 33% de personas entre 39 y 30 años, 13,8% de personas entre 29 y 20 años y 1,4% entre 19 y 12 años, según los datos del último informe del Ministerio de Sanidad.

Así avanza la vacunación con una dosis a los más jóvenes

Balears fue la primera comunidad que inició la vacunación a los menores de 30 años. Por ahora, ya se está inoculando a jóvenes al menos en Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera. Además, durante estos días 6 y el 7 de julio el Govern vacunará a los baleares que estudien en el extranjero. Ya se ha inoculado al 21,3% de personas entre los 29 y 20 años y al 7,3% entre los 19 y 12 años.



En Canarias también han arrancado ya con estas inoculaciones en algunas islas en las que incluso se llega a los jóvenes entre 12 y 16 años: La Gomera, La Palma, La Graciosa o El Hierro. El total de población menor de 30 años inoculados está en el 15,2%.

Catalunya abrió la vacunación al grupo de personas que tienen entre 16 y 29 años el pasado miércoles 30 de junio ante el incremento de casos en la autonomía. Las citas estuvieron llenas durante los primeros días porque, mientras se empezaba a inocular a 1.158.399 de jóvenes, Salut ha continuado con la segunda dosis a las personas de 60 y 69 años y con los grupos mayores de 30 años que quedaban. Ya se ha pinchado al 17% del primer grupo y al 3,1% del segundo.

Castilla-La Mancha ha iniciado ya la vacunación de los jóvenes de entre 20 y 30 años, que pueden pedir autocita desde este martes 6 de julio y el procedimiento se ha extendido especialmente en los municipios de menor tamaño. La situación es igual en Navarra que, a diferencia de las anteriores, también empieza en estos días y, por ello, no hay mucha diferencia de sus datos a los del resto de regiones.

Las ciudades autónomas son las que más han avanzado. Ceuta comenzó el 22 de junio y ya ha vacunado 47% de los de entre 20 y 29 años. Melilla al 36%.

Extremadura, el País Valencià y Galicia: a futuros erasmus

En el País Valencià y Extremadura ya arrancaron esta semana la vacunación a los estudiantes que van al extranjero el próximo curso.

Mientras que este lunes 5 de julio se abrió la autocita en Galicia para los estudiantes erasmus y, cuando se termine este grupo, se planea abrir a más jóvenes. Sin embargo, se continúa priorizando la vacunación a los grupos más mayores y, según informa La Voz de Galicia, solo se prevé dejar el 5% de las vacunas disponibles a los más jóvenes mientras se termina de inocular a los mayores de 40 años.

Madrid y Euskadi empiezan a dar citas esta semana

Los erasmus también pueden pedir cita para vacunarse en la Comunidad de Madrid desde este martes. Desde el día 9 podrán solicitar la autocita los jóvenes de 25 años en adelante y la siguiente semana se empezará a dar fecha y hora para los ciudadanos a partir de 16 años, según ha informado el Gobierno regional. El Departamento de Salud del Gobierno Vasco también se ha comprometido a facilitar la autocita a personas de entre 16 y 29 años a finales de esta semana.