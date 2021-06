Grupos de población vulnerable siguen sin vacuna mientras se da prioridad a la Selección de fútbol

Mamen González (32 años) vive como si siguiera en confinamiento domiciliario. Tiene una cardiopatía congénita y aún no ha sido vacunada contra la covid-19. Teme hasta ir a hacer la compra porque ya ha pasado por varias operaciones e ingresos hospitalarios que, en varias ocasiones, se han complicado y han derivado en otras enfermedades. "Me da miedo no superar una neumonía. Estoy cansada de no poder salir mientras veo que todo el mundo hace una vida casi normal. Yo me levanto, trabajo desde casa, como, hago algo de ejercicio, ceno y a dormir. Pensé que me vacunarían pronto, como a otras amigas que tengo que son diabéticas o tienen patologías complicadas. Que vacunen a gente sana y que, en principio, no tiene riesgo de morir frustra mucho", lamenta a Público mediante conversación telefónica.

No es la única que está en esta situación. Hay muchas personas que sufren de enfermedades crónicas y que esperaban la vacunación para ir recuperando parte de su vida social. En un principio, creyeron que estarían entre los primeros grupos en recibir las inoculaciones, después de los sanitarios y los más mayores. La estrategia de vacunación reconocía que debían tenerse en cuenta de forma "especial" por el riesgo de complicaciones graves e incluso de fallecimiento. El Ministerio de Sanidad estimaba en este documento que un 16% de personas menores de 64 años tenían condiciones de riesgo, en torno a 8 millones de personas, según los datos de la Encuesta Nacional de Salud de 2017.

Pero no ha sido así pese a la insistencia en sus reclamaciones de organizaciones como la Plataforma de Pacientes Crónicos (POP), que ha mandado sucesivas cartas a la ministra Carolina Darias. Sanidad, hasta el momento, solo ha priorizado en la vacunación a algunas personas con trasplantes complicados pulmonares, renales, cardíacos, hepáticos e intestinales, así como las que están en tratamiento sustitutivo renal, infección con VIH inmunodeprimidos, enfermedad oncohematológica, cáncer de órgano sólido, que sufren inmunodeficiencias primarias o con síndrome de Down con 40 o más años de edad.

Por todo esto, la presidenta de la POP, Carina Escobar, se siente "profundamente decepcionada" porque Sanidad haya decidido vacunar a la selección española así como a los deportistas participantes en los Juegos Olímpicos de Tokyo. Incide en que se debe cumplir "de una vez" el documento inicial que planteaba priorizar a los crónicos independientemente de su edad.



Los privilegios de la pandemia

En este contexto, la intención del Gobierno de vacunar a la Selección española de fútbol ha generado mucha polémica porque ha puesto sobre la mesa los privilegios de una pequeña élite española. No es la primera vez que ocurre en la pandemia porque, mientras la población general tenía que esperar durante días para acceder a una prueba de diagnóstico durante la primera ola, los reyes así como los políticos tenían acceso a estas pruebas. Aunque, en este caso, la Selección española es una empresa privada que recibe un privilegio aceptado por el Gobierno y que tiene pocos motivos sanitarios o de salud pública ya que, más allá de la polémica, no se ha organizado adecuadamente porque los futbolistas, aun siendo vacunados ahora, empezarán la Eurocopa sin tener inmunidad, que se logra al menos quince días después de vacunarse.

Uno de los miembros de Salud Pública: "Esta decisión es política y económica, y para eso están los políticos"

El Ministerio de Sanidad intentó que la Comisión de Salud Pública se pronunciara sobre la vacunación, pero los expertos sanitarios lo rechazaron al entender que los motivos por los que los futbolistas serán inmunizados no tienen que ver con explicaciones sanitarias y que tampoco alteraría el calendario de vacunación. Sanidad, en un primer momento, dijo que entonces pasaría a ser decisión del Consejo Interterritorial, algo que han rectificado a última hora. No se preveía un debate fácil y Sanidad lo ha anunciado unilateralmente, explicando que no necesita el visto bueno de las comunidades porque se encargará el Ministerio de Defensa de la vacunación.

Uno de los miembros de Salud Pública explica que hubo casi consenso entre los participantes de la reunión sobre que ellos no tenían que pronunciarse. "Esta decisión es política y económica, y para eso están los políticos. Entendemos que hay muchas decisiones que se tienen que tomar teniendo en cuenta otros factores que no son los de salud pública. Por esto no teníamos que decir nada nosotros", explica a este medio sobre el debate que tuvo lugar este martes.

Sanidad quería usar Janssen con la Selección pese a que expertos piden destinar esta dosis a personas difíciles de inmunizar o de localizar

Sí se planteó en la reunión que, si bien Sanidad quiere vacunarles con Janssen porque es monodosis, ni siquiera ese caso podría cumpliría con la estrategia de vacunación porque esta marca es la que se destina para personas mayores de 40 años. Pero sería aún peor porque es una inoculación que sirve para poder inmunizar a las personas que son difíciles de vacunar o difíciles de localizar: temporeros, personas sin hogar, personas con enfermedades mentales graves o migrantes en situación administrativa irregular. Esto, según las fuentes consultadas, sí fue un problema que se planteó en la reunión.

Alguna comunidad ha llegado a plantear que no es justo que se priorice ahora a a los deportistas por el contexto y no se hiciera con las personas sin hogar en la campaña de frío. "Al final es priorizar a unas personas por los titulares mientras que se deja atrás y se complica la vacunación para otros", comenta otro de los miembros, que afirma también hizo esta crítica en la reunión.

Estos colectivos vulnerables por su situación socioeconómica, u otros factores, también han sido 'olvidados' pese a que en la estrategia inicial se reconocía el riesgo alto de exposición, de impacto y de transmisión y medio/alto de gravedad. Algunas comunidades y centros de salud se han organizado para llegar a ellos, pero es algo que depende de la voluntad de las Administraciones autonómicas e incluso municipales, y sobre lo que no hay organización en el Consejo Interterritorial.



¿Servirá para proteger a la Selección española?

También se comentaron los problemas de tiempo. Los futbolistas recibirán Pfizer, de dos dosis, y no llegarán al inicio de la competición con inmunidad. Coincidirá, además, con días en los que se recomienda que no se haga ejercicio severo para evitar efectos secundarios derivados de las inoculaciones. Por esto, si se hubiera querido proteger a los futbolistas, la vacunación ya se tendría que haber hecho hace al menos un mes con esta Pfizer o con Moderna.

Los argumentos políticos van mucho más allá de lo que dijo el ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, de que "representan" a toda España. Un gran brote de covid-19 tendría repercusión internacional en este contexto en el que, además, los países miran con lupa la situación de la pandemia en el país respecto al turismo. En el aire está ahora si esta vacunación exprés servirá.