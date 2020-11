Eva, una chica transexual que se mudó hace dos meses a Barcelona, cuenta en redes la agresión sufrida ayer en las calles de la capital catalana. "Hoy he salido de casa y nada más salir, no había andado ni una manzana, me han empezado a gritar ¡Puto travelo! ¡Engendro!, me han agarrado y me han dado dos puñetazos en la cara, patadas y otros golpes en el cuerpo". "Soy una chica normal de 19 años. Soy transexual, sí, pero eso no me hace menos normal", continúa.

"Tengo derecho a salir a la calle, a hacer con mis redes sociales lo que yo quiera. Tengo todos los derechos que tendría que tener todo el mundo", escribe en Twitter tras la agresión tránsfoba. "Bastante mal lo he pasado toda mi vida intentando ser lo que soy como para que venga alguien a arrebatármelo".

La joven ha denunciado la agresión ante el Observatorio contra la Homofobia de Catalunya (OCH), desde donde se ha condenado esta "brutal agresión". La institución ya se ha puesto a disposición de la víctima. Su presidente, Eugeni Rodríguez, ha calificado de "terrible" y "brutal" la paliza que ha recibido Eva.

Además, la chica ha recibido un apoyo multitudinario en redes sociales, donde además, varios representantes públicos han manifestado su descontento, como es el caso del presidente del Parlament, Roger Torrent, quien ha declarado que "ante el odio y la intolerancia, libertad para ser y vivir cada uno como quiera". La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también lamenta lo ocurrido en su cuenta de Twitter al declarar que siente mucho lo ocurrido y que, desde el Ayuntamiento de Barcelona, "ofrecemos apoyo jurídico y psicológico gratiuto en la Oficina por la No Discriminación".

Eva tiene en Instagram más de 96.000 seguidores y su cuenta ha recibido alrededor de 654 visitas tras denunciar la agresión, generando en torno a 26.000 comentarios acerca del tema. Su denuncia se ha hecho viral en apenas unas horas.

"Explicadle vosotros a mi madre esto, decidle a vuestra familia que está a kilómetros que os han dado de hostias por ser transexuales. NO MEZECO ESTO", ha declarado en redes, donde también afirma que su caso no es el único acerca del tema. "Por desgracia, le pasa a mucha gente trans y hubiese podido acabar peor. Yo no hago daño a nadie. NO MÁS TRANSFOBIA, POR FAVOR. No quiero morir mañana".