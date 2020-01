Un hombre y un destino. El hombre es el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch. Su destino parece ser batir algún tipo de récord en condenas por ‘bocachancla’. Este viernes, IU y Podemos interponen ante el Tribunal Supremo una querella contra él por instigar un golpe de Estado. Ambas formaciones entienden que los mensajes publicados en Twitter los días 2 y 22 de enero llaman a las Fuerzas Armadas a "violentar el orden constitucional vigente" tras la formación de un nuevo Gobierno de coalición.

El político del partido ultraderechista aseguró, en referencia a la investidura de Pedro Sánchez como presidente, que “en estos días parece que todos los cómplices de Zapatero desde el etarra Otegi a los comunistas Iglesias y Garzón se esfuerzan por hacer inevitable la aplicación del Articulo 8. para que las Fuerzas Armadas interrumpan un obvio proceso golpista de voladura de España como nación”. Parece bastante claro a qué se refería.

Pero es que Tertsch ya ha sido condenado en dos ocasiones por "intromisión en el derecho al honor" del padre y el abuelo de Pablo Iglesias al relacionarles con asesinatos.

No son las únicas ‘bocachancladas’ que ha dicho. No tendríamos tiempo para recopilar todas, pero este es un repaso a algunas de ellas:

Cuando dijo que Monedero e Iglesias “matarían a gente sin ningún problema”

En la época en la que era editorialista en Telemadrid, aprovechó una de sus apariciones en la televisión pública madrileña para asegurar que Monedero e Iglesias “matarían a gente sin ningún problema”, básicamente porque lo decía él. Como si fuera una intervención pensada específicamente para asustar a los telespectadores, en tan sólo 30 segundos utilizó la palabra “matar” hasta siete veces.

Estas fueron sus palabras: “El señor Iglesias y el señor Monedero en unas condiciones equis, en las del año 36, me matarían a mí, nos matarían a mucha gente sin ningún problema. Y si vuelven las condiciones que ellos consideran necesarias para matar a gente, matarían a gente y matarán a gente si tienen posibilidad de matar a gente y matarla gratis […] Matarán a gente por cuestiones políticas. No me cabe ninguna duda".

Cuando fue condenado por llamar “criminal" al abuelo de Pablo Iglesias

Además de las tertulias, Tertsch también ha utilizado el púlpito que medios como ABC le han dado para soltar sus burradas. En julio de 2017, un juzgado le condenó por acusar de participar en asesinatos durante la Guerra Civil a Manuel Iglesias, el abuelo del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. La sentencia consideró que sus acusaciones supusieron "una intromisión ilegítima en el honor del difunto", y en el de sus familiares.

Tertsch recurrió la condena, pero la Audiencia Provincial de Zamora la confirmó.

Hermann Tertsch, condenado a pagar 12.000 euros por llamar asesino al abuelo de Pablo Iglesias, por @Alopezdemiguel https://t.co/8TqJlGmkhF — Público (@publico_es) July 27, 2017

Cuando fue condenado por relacionar al padre de Pablo Iglesias con un asesinato

La obsesión de Tertsch con el partido morado y su líder continuó y después de cargar contra su abuelo lo hizo contra su padre. En esta ocasión utilizó un mensaje de Twitter para vincular al progenitor de Iglesias nada menos que con un asesinato de 1973. Javier Iglesias difícilmente pudo tener nada que ver, ya que esos momentos estaba en la cárcel por repartir propaganda.

???? ÚLTIMA HORA | Hermann Tertsch, condenado a pagar 15.000 euros al padre de Pablo Iglesias por relacionarle con un asesinato Por @beaasuargallego https://t.co/4QIrvm6BDC — Público (@publico_es) June 4, 2019

El afectado le demandó y un juzgado le dio la razón, condenándolo por segunda vez por "intromisión en el derecho al honor" a la familia de Iglesias.

La segunda condena (con indemnización de por medio) desató las bromas en las redes sociales:

Cuando te enteras por twitter, que Hermann tertsch tiene que pagar 12.000 € al padre de Pablo Iglesias.

pic.twitter.com/VSVZhd940a — javi (@escarvasopas) July 27, 2017

Se confirma que Hermann Tertsch, eurodiputado de Vox, financia a Pablo Iglesias legalmente. — Sr. Figueira (@_figueiracf) June 4, 2019

Tanto lío con el chalet de Pablo Iglesias... Que más os da, si lo va a pagar Hermann Tertsch. https://t.co/5QUodYoxlU — Elena Escorpio (@Elena1611) June 4, 2019

A Hermann Tertsch el fascismo le sale... pic.twitter.com/vXcveHB3dT — Javier Durán (@tortondo) June 4, 2019

Cuando llamó “gordo”, “hortera” y “tonto” a Gabriel Rufián

Nada demuestra mejor la falta de discurso intelectual que el recurso al insulto y los comentarios sobre el físico de alguien con el que se discrepa. Así lo ha hecho Tertsch, por ejemplo con el diputado de ERC Gabriel Rufián al que llamó “gordo”, “hortera” y “tonto”. Incluso el periodista de El País Juan Cruz intervino para pedirle contención.

De verdad @gabrielrufian cada día más gordo, más hortera y más tonto. ¡Contrólate un poco! https://t.co/4k2nxuAkW9 — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) December 24, 2019

Eurodiputado. Contente caramba. — Juan Cruz Ruiz (@cosmejuan) December 25, 2019

Cuando difundió el bulo de que Teresa Rodríguez había dicho que “la virgen era una puta”

La obsesión de Hermann Tertsch con Podemos parece no tener descanso y sería digna de un estudio clínico. En 2019 le tocó a la coordinadora de esta formación en Andalucía, Teresa Rodríguez.

Tertsch publicó un tuit en el que aseguraba que Rodríguez había dicho que “la virgen era una puta de mierda y cristo maricón y yo me cago en dios, virgen santos”. En el mismo tuit, calificaba de “criminales” las ideas de Rodríguez y concluía con un: “Solo deseo que nadie quede a merced de esta gente”. Su mensaje provocó un torrente de insultos y amenazas contra la política de Unidas Podemos.

El tuit de Hermann Tertsch sobre Teresa Rodríguez que ha tenido que borrar https://t.co/vGntTt6mGl — Tremending (@Tremending) September 17, 2018

Rodríguez le respondió negando haber dicho tal cosa y advirtiéndole con ir al juzgado. Tertsch acabó borrando el tuit y dando una absurda justificación (“está en la red”)… que también acabó borrando. Todo buenas prácticas y honestidad.

-Hermann Tertsch miente (otra vez)

-Teresa Rodríguez amenaza con tribunales

-Hermann recula porque ya le va a pagar la hipoteca a Iglesias y Montero y tampoco es plan de pagársela a Teresa y a Kichi@Tremending pic.twitter.com/CXG9OSHjB2 — Pasanospoco (@pasanospoco) September 17, 2018

Cuando acusó a un periodista de querer “hacer daño a los españoles”

Los ataques de la formación ultra en la que milita Hermann Tertsch a medios de comunicación son de sobra conocidos, llegando a vetar a medios concretos.

El pasado mes de noviembre, el jefe de Política del Huffington Post, Antonio Ruiz Valdivia, denunció en Twitter que Vox le había expulsado de su grupo de Whatsapp para periodistas. La reacción del eurodiputado fue cargar contra él y acusarle de querer "hacer daño a los españoles”.

El partido de ultraderecha @vox_es ha decidido vetarme y expulsarme del grupo de Whatsapp para periodistas. Sin comunicármelo ni dar ningún motivo. Se niegan también a acreditar a @ElHuffPost a sus actos. Un atentado contra la libertad de información e intolerable en democracia — AntonioRuizValdivia (@arvaldivia) November 8, 2019

Tu no eres un medio de información. Tu eres un enemigo de Vox que quiere cercanía para agredir y hacer daño a españoles que tienen simpatías por Vox que tu criminalizas. Tú quieres hacer daño a españoles por orden de tus amos. Tu mala fe es imbatible. Pero se reduce tu capacidad. — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) November 9, 2019

Me parecen impresentables y ofensivas estas palabras de un representante público a un periodista — AntonioRuizValdivia (@arvaldivia) November 9, 2019

Cuando atacó al hermano de José Couso y le dijo: “Dais asco”

El nivel de Tertsch ha llegado hasta el punto de atacar al hermano de José Couso e ironizar sobre el asesinato en Irak del cámara de Telecinco.

En varios mensajes en Twitter publicados en 2015 tuvo la desfachatez de acusarle de tener “una industria” montada en torno a su muerte. Los tuits ya están borrados pero no pidió disculpas. Las respuestas convirtieron al ahora eurodiputado en trending topic.

Y que a este tipo se le considere periodista… ¡y que le paguen por sus burradas! pic.twitter.com/LN4O69BZTY — Alberto Garzón???? (@agarzon) April 13, 2015

Si Hermann Tertsch se muerde, muere envenenado. — XChewie (@XChewie) April 13, 2015