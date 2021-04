Desde que llegó a nuestras vidas, Ayuso ya demostró que era especial. Tanto que la palabra 'ayusada' pasó rápido a nuestro vocabulario. Primero con aquello del concebido no nacido, su amor por los atascos, después con lo de que la "d" de covid-19 era por "diciembre" y, en fin, tantas cosas que ya hemos perdido todos la cuenta.

En las últimas semanas, la candidata que envía publicidad electoral con cero propuestas, se ha centrado más en 'conceptos'. En lo de la "libertad" y lo de "vivir a la madrileña". Apropiándose primero de la palabra "libertad" y ahora, parece también, de la idiosincrasia madrileña.

Y si ya sorprendió al decir que Madrid es "apasionante" porque "puedes ir a tomarte una cerveza" o asegurar que la gente dice "soy libre porque vivo en Madrid", ahora ha dicho que "puedes cambiar de empresa o de pareja y no volver a encontrártela nunca más". Sucedió este miércoles en el programa Más de Uno, de Onda Cero, y Alsina no pudo contener la risa:

Vota a Ayuso para no encontrarte con tu ex. Poco ha pensado la izquierda de las oportunidades que ofrece esta señora cada vez que habla ???? pic.twitter.com/9vbrURBXyn — Madriz1984 (@Madriz1984) April 28, 2021

Después de la frase, añadió: "Eso también es libertad". Es un chiste andante.

Encontrarte a tu ex o libertad. Qué rato más bueno entre Ayuso y Alsina. — Ángeles Caballero (@macaballeroma) April 28, 2021

La respuesta de los tuiteros no se ha hecho esperar:

En Madrid no vas a ver nunca más a tu ex. pic.twitter.com/fKOA8mCIyl — Satanislavsky (@Satanislavsky) April 28, 2021

¿Sabéis dónde te encuentras con las y los ex todo el rato? Efectivamente, en Venezuela. — Miguel Muñoz Ortega (@miguelmunozort) April 28, 2021

En Madrid puedes comprar el pan y comerte el currusco de camino a casa. Gracias, Ayuso. — Manuel Burque (@manuelburque) April 28, 2021

Ojo, madrileño: si gobierna el socialcomunismo te encontrarás a tu ex en los sitios más insospechados. TODO EL RATO. Está en el programa. https://t.co/Vzjv9sey0J — Ismael Serrano (@SerranoIsmael) April 28, 2021

Que Madrid sea grande es libertad. https://t.co/8SpeQZg67m — Siberet (@SiberetSiberet) April 28, 2021

Soy funcionario de Correos e iba a votar a UP, pero he cambiado el voto a Ayuso porque me garantiza que no volveré a encontrarme más con mi ex. Eso y lo de la libertad, claro. — El Padre de Brian (@ElPadreDeBrian) April 28, 2021

yo me encontré un par de veces con mi ex en los andenes de Atocha, hasta en esto miente la tía jajaja — LuigiYanko (@LuigiYanko) April 28, 2021

Por fin un político que habla de los problemas reales de la gente. https://t.co/aUj3YpYUnR — Serthand (@Serthand) April 28, 2021

A ver si cambiamos de presidenta y nos ocurre lo mismo. https://t.co/8H5P9C8iX1 — molinos (@molinos1282) April 28, 2021

De momento, Isabel Díaz Ayuso ha expuesto dos grandes propuestas para gobernar la Comunidad de Madrid:

- Cañas

- No encontrarte con tu ex pareja Como programa electoral no sé, pero como 'Términos y condiciones' para una app de citas va de lujo. — Jules (@CensoredJules) April 28, 2021

¿Entonces si no votas a Ayuso te encuentras en Madrid a una ex en cada esquina o cómo va la cosa? — ChocolateSexy (@fenixzintas) April 28, 2021

En Madrid no vas a ver nunca más a tu ex. pic.twitter.com/2fTOpm8G1c — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) April 28, 2021

Lo de "vivir a la madrileña" solo lo puede decir una persona que no ha tenido que trabajar en su puta vida. — Galleto Fontanedo (@Coponnnn) April 27, 2021

???????? Vota Ayuso para no encontrarte con tu ex — Tere (@Tereram2013) April 28, 2021

El ex de Ayuso cada vez que se la cruza por Madrid. pic.twitter.com/w8T8V9rkRI — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) April 28, 2021

Medidas de Isabel Díaz Ayuso:

1. Que Madrid no sea Caracas.

2. Libertad.

3. Poder quedar para tomar algo.

4. No cruzarte con tu ex. Si esto no es un programa político como dios manda, decidme cuál lo es. — Piur (@LaPiur) April 28, 2021

Votad a Ayuso para no encontraros a vuestr@ ex nunca más. Si es que está a falta de un verano y el que viene no es para ella... — Amosanda (@Eva_mar_asecas) April 28, 2021

la ayuso cuando se encuentre a su ex por madrid pic.twitter.com/zysQIdRw1X — ???? (@zaynsken) April 28, 2021