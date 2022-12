Gómez de Celis repele hasta en tres ocasiones las mentiras de Herrera en la Cope sobre los datos del paro: "No Carlos, insisto"

De izquierda a derecha; el vicepresidente primero del Congreso de los Diputados por el PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y el periodista Carlos Herrera.

No siempre es fácil contrarrestar las medias verdades con las que la derecha mediática pretende enfangar el debate. Oponerse a lo que se da por sentado requiere de un ejercicio de paciencia y elocuencia a partes iguales.

El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE), se vio obligado a replicar a Carlos Herrera hasta en tres ocasiones debido a los infundios en los que incurría una y otra vez el periodista.

Ocurrió este viernes en el programa Herrera en Cope. El locutor almeriense, con su voz engolada y su argumentario rubricado en Génova, puso en marcha como cada mañana el surtidor del embuste y la confusión premeditada, en este caso con motivo de los datos del paro.

En concreto, Herrera aseguró que los "demandantes de empleo no ocupados han crecido en 110.000" y defendió que esos "son los fijos discontinuos que mantienen el contrato, pero no tienen trabajo". "Antes habrían sido parados y ahora…", señaló.

Fue entonces cuando irrumpió Gómez de Celis. El vicepresidente primero de la Cámara Baja se vio en la obligación, ante el aluvión de patrañas vertidas, en negar con rotundidad a Herrera: "No, no, no, no es así exactamente, Carlos", apuntó. "Mira, como se contabilizan los datos del empleo se viene haciendo desde el 11 de marzo de 1985, por una orden ministerial. Es la misma contabilización, la misma, que los 14 años en los que ha gobernado el Partido Popular", detalló Gómez de Celis.

A su vez, Gómez de Celis quiso recordar quién contabiliza los datos de empleo con miras a atajar la intoxicación auspiciada por Herrera: "Son las comunidades autónomas gobernadas por el PP en Andalucía, por el PP y Vox en Castilla y León, por los socialistas y Compromís en Valencia, y el SEPE nacional lo único que hace es recoger y exponer los datos que les suministran las comunidades autónomas", añadió.

Con todo y eso, Herrera no se da por vencido. Tras la réplica de Gómez de Celis, el periodista prosigue y no duda en justificar que la diferencia en los datos de empleo reside "en el método", "en el conteo", a lo que el socialista no dudó en responder de nuevo: "No, en el conteo no, insisto. Es el mismo desde 1985. El mismo. No ha cambiado", expuso.

Sin embargo, Herrera volvió a la carga alegando que sí que hay cambios, porque "ahora están prohibidos o casi prohibidos los contratos temporales". El vicepresidente del Congreso, por su parte, matizó que sí, que lo que ha cambiado es que "ahora una persona que se le despedía por trabajar dos días a la semana, y no tenía ningún tipo de derecho, ni de acceso al desempleo, una absoluta injusticia, ahora son fijos".

Un toma y daca un tanto sonrojante en el que los embustes de la caverna son repelidos una y otra vez con certezas. "No, Carlos, insisto. Orden ministerial del 11 de marzo de 1985. Orden ministerial del 11 de marzo de 1985", adujo el político socialista por tercera y última vez.

La verdad suele imponerse. El político Gómez de Celis no ha dudado en hacer frente a la mentira hasta en tres ocasiones y las redes lo han agradecido.