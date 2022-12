¡Viernes!

Cuesta abajo y sin frenos, a por el fin de semana.

Y mañana, nochebuena. Una jornada de familia, tradición y buena onda.

La cena en la que nos reencontramos con nuestros seres queridos y charlamos en armonía.

Nosotros ya os vamos deseando unas felices fiestas. ¡Feliz Navidad!

¡A disfrutar mucho todos!

Terminamos la semana con muchos asuntos que comentar. Para empezar, lo de Twitter. Elon Musk hizo una votación para que los tuiteros decidieran si seguía como CEO y le han dicho que se coja el Tesla o el Hyperloop y se marche a su casa. Ha dicho que vale, pero que hoy no, mañana.

Mientras, Elon sigue con sus cambios locos en la red social.

Y este jueves se celebró el sorteo de la Lotería de Navidad.

Ya estáis todos nadando en la abundancia, ¿no?

A ver, al final no es tan fácil que te toque.

Bueno, al menos tenemos salud.

En lo político, seguimos con el asunto del Tribunal Constitucional. Los magistrados conservadores con el mandato caducado dicen que no les despegan del asiento ni con agua caliente.

Un locurón legal absoluto con un simple motivo detrás, el del PP intentando impedir la renovación de los órganos judiciales en los plazos que marca la Constitución porque hay mayoría progresista.

Pero muchos de los grandes medios están haciendo encaje de bolillos para contarlo de otro modo. Hay que reconocerles la creatividad para ello.

Entre otros asuntos de actualidad, esta semana se ha aprobado la Ley Trans con el voto a favor del PSOE… pero la abstención de Carmen Calvo.

Y como estas son unas fechas de concordia y encuentro, el PSOE se ha unido a PP y Vox para excluir a los perros de caza de la Ley de Protección animal.

Esas y otras cosas importantes para los ciudadanos, siempre con la derecha en el lado bueno de la historia.

Ah bueno, y el pasado martes también se inauguró el AVE a Murcia.

Un acontecimiento histórico que, sin embargo, algunos medios prefirieron destacar por otras cosas.

Pero no nos quedemos con lo malo. A pocas horas de la Navidad y un año nuevo, nosotros preferimos quedarnos con las cosas que nos da la vida.

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DE LA SEMANA)

New Tesla Software Update Will Drive Your Vehicle Into A Wall If You Even Mention Another Carmaker pic.twitter.com/i2zFTFxYei

— Le Chou News (@LeChouNews) December 18, 2022