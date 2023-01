Ayuso dice que se independizó con un sueldo de becaria y las redes reaccionan: "¿Pero en qué mundo vive?"

Lo peor que le puede pasar a un político es vivir en una burbuja fuera de la realidad habitual de la mayoría de las personas para las que Gobierna. Y así vemos a cargos que piden que vuelva la mili sin haberla hecho, que critican el salario mínimo cobrando sueldos astronómicos o que recortan en sanidad pública cuando tienen dinero para ir a la privada.

Y cuando creíamos haberlo visto todo llega Isabel Díaz Ayuso y dice que ella se independizó "con un sueldo de becaria, como siempre nos ocurre a los periodistas".

Ayuso: "Me independicé con un sueldo de becaria (como siempre nos ocurre a los periodistas) y aunque pagué varias veces las tasas de doctorado, no pude hacer la tesis porque tenía que trabajar para pagarme una habitación" pic.twitter.com/CY5HC7yVfM

Y lo dice en una sala llena de jóvenes periodistas. ¿Puede ser que se estuviera choteando de ellos o es ignorancia real?

Sucedió este martes en la Universidad Complutense de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso recibió la distinción de "alumna ilustre". La afirmación de Ayuso sobre su sueldo de becaria ha dejado multitud de reacciones que no salen de su asombro.

La clase obrera no puede independizarse con un sueldo de becario ni pagar varias veces las tasas de un doctorado que no hace. Que no te engañen, Ayuso no es de los nuestros https://t.co/dlJsSGP3xk

— Alex ۞ (@alepalcor) January 24, 2023