El Congreso vuelve a debatir este jueves la reforma de la Ley que regula la Corporación pública RTVE. La cámara baja recibirá el texto que fue modificado en el Senado por el Partido Popular y decidirá si acepta estas correcciones o no. La nueva ley resultante debe ser el punto de partida que deje el legado de manipulaciones, censuras y malas prácticas que han caracterizada a la televisión pública desde que, el 20 de abril de 2012, el Partido Popular utilizó su mayoría absoluta en el Congreso para cambiar la Ley de Radio y la Televisión de Titularidad Estatal de 2006 y poder nombrar al presidente de la Corporación por mayoría absoluta.

La necesidad del consenso saltaba por los aires. Poco después lo haría el propio director de informativos, Fran Llorente, junto a figuras emblemáticas de la última etapa de la televisión pública como Ana Pastor o Juan Ramón Lucas. Este diario tituló entonces en su portada digital que el Partido Popular "asaltaba" RTVE. El tiempo ha demostrado que estábamos en lo cierto. Hace pocas semanas, de hecho, era sustituido el responsable del único espacio de los informativos públicos que no estaba acusado de manipulación: el editor de La 2 Noticias.

A lo largo de estos más de cinco años de Gobierno de Mariano Rajoy ha convertido los telediarios en una extensión de su oficina de comunicación. Los consejos de informativos de radio, televisión y rtve.es han denunciado en multitud de ocasiones la manipulación, malas prácticas y sectarismo de los responsables de los Servicios Informativos de la Corporación pública. La palma, sin embargo, se la ha llevado TVE, una televisión que Rajoy dijo querer convertir en la BBC pero que hoy por hoy goza de uno de los peores niveles de credibilidad de su historia.

Este es un breve resumen actualizado de las manipulaciones y malas prácticas que TVE ha llevado a cabo durante los años de Gobierno del Partido Popular.

Censura: lo que no te han contado

El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en una rueda de prensa en la sede de su departamento.- EFE

Operación Catalunya

Si su única fuente de información son los telediarios de TVE puede ser que haya diferentes temas de interés de los que no se haya enterado. Y no son, precisamente, unos pocos. Por ejemplo, si usted solo vio TVE el pasado 21 de junio, cuando Público reveló la conspiración del exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, con el jefe de la Oficina Antifraude catalana para fabricar escándalos contra ERC y CDC. Ni el TD2, ni La Noche en 24 horas informaron sobre la exclusiva de Público. Sólo La 2 Noticias se hace eco del escándalo, un presunto caso de conspiración y uso fraudulento de instituciones públicas con fines políticos.

Este caso, el de la censura de los audios que Público continúa revelando, ha sido continuado desde aquella fecha. Un ejemplo más se produjo el 18 de octubre de 2016 cuando el Congreso reprobó al exministro Fernández Díaz y el TD2 sólo recogió esta información en un breve de 20 segundos. Ni rastro del contexto y de los audios de Público, que marcaron la campaña electoral del 26J.

Rajoy declara ante la ¨Gürtel y el argumentario del PP

Pero no ha sido el único caso. Y quizá tampoco el más grave. La primera cadena de la televisión pública silenció la comparecencia de Rajoy en el juicio de la Gürtel. Según denunció el Consejo de Informativos de la casa la cadena pública fue el único canal generalista que no emitió en directo la comparecencia del presidente del Gobierno como testigo en uno de los mayores casos de corrupción de la historia del país.

Asimismo, el órgano criticó el tratamiento dado en la primera edición del Telediario a la noticia de la comparecencia de Mariano Rajoy. “No ha habido pieza de contexto sobre la trama y los motivos que han llevado al presidente a tener que declarar como testigo", señaló el Consejo, que añadió que se trataban de un "un nuevo ejemplo de uso de la televisión pública para fines progubernamentales o partidistas".

Mucho más grave, sin embargo, es que la directora de contenidos de TVE, Carmen Sastre, utilizara los telediarios para difundir el "argumentario" del Partido Popular en la cobertura de la declaración como testigo del presidente del Gobierno. Según denuncia el Consejo de Informativos, Sastre hizo llegar a una redactora "un documento prácticamente idéntico al argumentario del PP" para que fuera utilizado para la redacción de la pieza. "El Consejo de Informativos considera imprescindible volver al ejercicio del periodismo independiente, poniendo TVE al servicio de los ciudadanos en su conjunto y no de intereses particulares", incidía el órgano en una nota.

El "compi-yogui" de la reina, multa a Aznar y Yak 42

El 9 de marzo de 2016, los telediarios censuraron los mensajes vía Whatsapp que la reina Letizia había enviado al empresario Javier López Madrid por las tarjetas black y en el que le llamaba "compi-yogui". La información sólo se incluye al día siguiente en un breve, cuando el gobierno abre una investigación por un posible delito de revelación de secretos.

Felipe VI, junto a Letizia Ortiz y Mariano Rajoy, durante la Pascua Militar. (EFE)

Y así se puede seguir hasta la eternidad en una recopilación que más que un artículo periodístico necesitaría un trilogía. Más ejemplos: el 13 de abril de este mismo 2016 el TD1 no dijo ni una sola palabra sobre la multa de 70.000 euros que Hacienda impuso al expresidente del Gobierno José María Aznar.

Otras veces sucede que quieres enterarte de un caso de corrupción en TVE y resulta que es imposible. Este es el caso de Acuamed. El 23 de enero el Telediario 1 no informa de la implicación del exministro Cañete en el caso. Unos meses después, TVE vuelve a tirar de los breves para enterrar el caso de corrupción que salpica a cargos del Partido Popular. ¿Afecta al Partido Popular o no? La información tendrá que buscarla fuera de TVE.

En el mes de mayo, los dos telediarios de la La 1 no informaron sobre el decimotercer aniversario del Yak 42, en el que murieron 62 militares. En una rueda de prensa esa misma mañana las familias habían pedido que Defensa reconozca su negligencia y reclamado responsabilidades.

La imputación de Rus, en unas colas

Pero la lista sigue. El 16 de septiembre la Justicia imputó a Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia, por blanqueo de dinero. El Telediario 1, según ha podido saber este medio de fuentes de los trabajadores, solicitó un directo desde la Ciudad de la Justicia, que finalmente no fue emitido en el Telediario. La pieza sobre la imputación sí se emitió, pero sin firma. El TD2 la información quedó reducida a unas colas. La dirección considera, pues, que tiene una relevancia más que limitada.

¿Dónde está la oposición?

Los polémicos criterios de TVE a la hora de seleccionar sus contenidos continuaron durante la declaración de Rajoy en el Congreso para rendir cuentas por la corrupción de su partido en la trama Gürtel. La 1 de TVE emitió el discurso íntegro de Rajoy y un fragmento del de Margarita Robles, del PSOE. El resto fueron obviados. La primera cadena cortó la conexión en directo cuando comenzaba su intervención el líder de Podemos, Pablo Iglesias, para conectar con su programa de las mañanas que en ese momento informaba sobre la Tomatina, la popular fiesta de Bunyol. La misma suerte que Iglesias corrió el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y el resto de portavoces de los grupos parlamentarios.

El machismo de David Pérez

TVE tampoco reprodujo las más que polémicas declaraciones de David Pérez, alcalde de Alcorcón, realizadas en 2015, en las que acusa a las mujeres feministas de ser "frustradas, "amargadas", "rabiosas" y "fracasadas". Los telediarios no emitieron el corte de vídeo con sus palabras y se limitaron a recoger la polémica de los días siguientes. Tampoco considera relevantes, y por tanto no emite, las declaraciones de Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, en el Club siglo XXI, en las que compara las condiciones salariales de una camarera de piso de hotel con las de su hermano médico.

La memoria histórica no existe

Y los silencios no solo afectan a los adversarios políticos de Rajoy. También lo han sufrido colectivos como la PAH o las víctimas del franquismo. El 30 de agosto de 2014 el Telediario Fin de Semana dedicó una pieza a la efeméride del "Día del Desaparecido". Eso sí, los responsables se olvidaron de mencionar que aún hay alrededor de 114.000 españoles desaparecidos desde la Guerra Civil. La ARMH emitió una protesta ante este vacío informativo de la televisión que pagan todos los españoles, también los que tienen familiares en cualquier cuneta del país.

Más grave si cabe fue el apagón informativo que sufrió la exhumación del padre de Ascensión Mendieta, un sindicalista de Sacedón que fue asesinado en 1939 por el franquismo y cuyos restos fueron recuperados este año gracias a la acción de la Justicia de Argentina. La exhumación fue cubierta por los principales medios de comunicación. Incluido varios extranjeros. Sin embargo, no recibió ni la más mínima atención en la televisión pública, que el mismo día de la exhumación sí decidió emitir un reportaje sobre fosas comunes en Colombia.

Venezuela como arma electoral

La campaña electoral del 26 de junio fue especialmente delicada. Por primera vez desde 1982, un partido político que no era ni el PSOE ni el PP tenía opciones reales de salir de aquellos comicios con posibilidades de liderar un gobierno. Y la máquina del fango de RTVE se puso a funcionar a pleno rendimiento. Uno de los temas favoritos para ello fue Venezuela y la situación de inestabilidad que sufre el país.

Nicolás Maduro

Sólo en el mes de mayo de 2016, es decir, en la precampaña electoral, los dos principales telediarios de La 1 de TVE ofrecieron hasta 20 piezas, 17 directos/falsos directos, 17 totales y 18 colas/breves sobre Venezuela. Durante 19 de los 31 días de dicho mes hubo alguna información sobre el país caribeño en alguno de los dos telediarios. Pero es más, de las 62 ediciones del TD1 y del TD2 de mayo, en 35 de ellos, más de la mitad, se emitió alguna información relacionada con Venezuela. Catorce de estas ediciones Venezuela fue en los sumarios, es decir, fue considerada por los responsables de los telediarios como una de las noticias más destacadas del día.

En el mes de junio hasta el día 26, que se celebraron las elecciones, en plena campaña electoral, la cobertura total a Venezuela continúa en la televisión pública. Una simple búsqueda en la web de RTVE.es permite contabilizar hasta 12 piezas informativas que tratan directa o indirectamente sobre Venezuela y que se emitieron bien en el TD1, bien en el TD-2 o en ambos.

A partir de la celebración de las elecciones generales en España el 26 de junio, Venezuela desaparece de la actualidad informativa. La simple comparación entre la cantidad de información ofrecida por La 1 en los meses de mayo y junio sobre Venezuela y su total desaparición después de los comicios permite sostener la idea de que la dirección de informativos trató de influir en la campaña electoral y, por tanto, en las elecciones generales a través de la televisión pública, que no pertenece a un partido político y sí a la totalidad de la sociedad.



Catalunya y España: un país, una sola voz

La manipulación de TVE ha saltado en varias ocasiones a los medios extranjeros más importantes. En abril de 2015, por ejemplo, llegó al Financial Times donde el periodista Tobias Buck escribió que programación que "busca favorecer a Mariano Rajoy y su partido, mientras silencia las voces opositoras" y puso como ejemplo tres campos: la corrupción, Podemos y Catalunya.

En este último aspecto, la manipulación de la Corporación ha consistido en mostrar a los medios una única voz, sin discrepancias de lo que ocurría en Catalunya. Prácticamente nunca se ha dado cabida a voces a favor del referéndum, ya sea a favor o en contra de la independencia. La crítica se la hacía la periodista y diputada de Podemos Noelia Vera al ministro Montoro hace apenas una semana en el Congreso. "¿En los debates sobre Catalunya ha aparecido algún representante del independentismo? ¿Ha aparecido algún catalán independentista en el último año? ¿Cuál es la versión que tiene el pueblo español que sigue RTVE? Pues la versión que tienen ustedes", espetó Vera.

Manifestación por la independencia de Catalunya durante la última 'Diada'.- EFE

La denuncia de Noelia Vera se hace extensible a la manera de informar de la Corproación de acontecimientos tan importantes como la Diada de este año. El Canal 24 horas de TVE ofreció un especial en el que tampoco había ningún soberanista o independentista presente y en el que se escucharon frases como la siguiente: "No se manifiestan por Catalunya sino por un delirio que en estos momentos no nos representa [a los catalanes]", decía Mariano Gomà, presidente de la entidad Sociedad Civil Catalana (SCC), contraria al referéndum. "Veo que todos los tertulianos estáis de acuerdo", decía poco después el presentador del espacio.

No es de extrañar que todos estén de acuerdo. Las posiciones están marcadas de antemano. La pregunta, tal y como denuncia el medio Elnacional.cat, es por qué estaba presente el presidente de SCC, de alrededor de 5.000 miembros, y ninguno de la Assemblea Nacional Catalanaa (ANC), con cerca de 80.000, o de Òmnium, de 68.000. Si los medios públicos no sirven para reflejar la pluralidad de voces dentro del Estado y la sociedad, ¿para qué sirve?

La economía española, un motor inagotable

Es posible, también, que si usted es espectador de los telediarios de TVE no se haya enterado de que la economía no funciona tan bien como presume el Gobierno. Puede ser que usted no sepa que los 'ajustes', como son llamados en la televisión pública, han provocado un descenso más que importante en la calidad de vida de una parte importante de la población. También es posible que no sepa que los datos del paro continúan siendo inaguantables. Sobre todo, es posible que no lo sepa por que las explicaciones económicas de TVE no pueden estar más retorcidas para dar la sensación de que todo marcha bien.

Gráfico desempleo 'El debate de La 1'

Ejemplos hay muchos. Muchísimos. Por ejemplo: los gráficos. El 22 de enero de 2015 el espacio El debate de La 1, presentado por Julio Somoano, mostró un gráfico que no se ajustaba visualmente a la realidad (imagen superior). Era una representación de la evolución de los datos del paro donde la curva marcaba un mínimo engañoso. El objetivo era poner al mismo nivel los 4.447.711 desempleados de 2014 con los 4.100.073 con los que se cerró 2009, cuando todavía gobernaba el PSOE.

Tampoco era la primera vez que TVE se equivocaba al representar el paro. En 2013, la cadena pública volvió a utilizar los datos como un ingrediente de un plato a gusto del cocinero. La evolución desde enero hasta agosto de ese año se visualizó de una forma peculiar y parecía, a simple vista, que el paro se había reducido a casi cero durante esos meses (Imagen inferior).

Gráfico del paro en enero de 2013

En el mes de marzo de ese mismo año, 2014, los informativos olvidaron señalar que el informe anual sobre el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que había sido entregado por Fátima Báñez en el Congreso, apuntaba a un descenso del 22% de la hucha de las pensiones. Según señalaron entonces fuentes de la casa, el TD1 encargó una información breve que finalmente no fue emitida. "Al caerse dicho breve el error de valoración se convierte en evidente acto de censura", afirmó el informe del Consejo de de Informativos.

Mostrar solo una cara de la moneda es otra de las malas prácticas de los telediarios del Partido Popular

En 2016 estas 'desinformaciones' han sido constantes. La práctica habitual ha sido la de presentar tal amalgama de datos, cifras y porcentajes a los espectadores que hace imposible entender nada y si no se entiende nada es como si no se informa. En este sentido, llama la atención el caso del 2 de septiembre de 2016. Este es el entrecomillado literal de lo que dijeron los informativos de aquel día: "En agosto el paro subió en algo más de 14.400 personas y se destruyeron casi 145.000 empleos.... La cifra total de parados del pasado mes... es la menor en agosto desde 2009...y la caída de afiliados es la mayor pérdida de empleo.. en ese mes desde 2008". ¿Vamos bien o mal?



Llama la atención especialmente el telediario del 2 de agosto de 2016. En esta ocasión, en la información de los datos del paro se utilizan expresiones como "cifra récord" o "datos históricos". Asimismo, el telediario sólo ofrece la valoración de Mariano Rajoy (censurando las de Pedro Sánchez) y se destaca el dato de los contratos indefinidos (7,6%) sin decir que el 92% de los nuevos contratos son temporales.

Y es que mostrar solo una cara de la moneda es otra de las malas prácticas de los telediarios del Partido Popular. El 4 de julio de este año el telediario dice que la tasa de cobertura del paro es del 52,9%. Otra manera de decirlo es que casi la mistad de los desempleados no reciben ningún tipo de ayuda.

Podemos, un partido de corruptos y arribistas

La conclusión que da titulo a este enunciado, que Podemos es un partido de corruptos y arribistas, es la conclusión lógica a la que puede llegar cualquier espectador cuya principal fuente de información sea los telediarios de TVE. El tratamiento de RTVE sobre Podemos, desde su nacimiento en 2014, ha sido denunciado en varias ocasiones tanto por el Consejo de Informativos de la casa, como por el propio partido que ha llegado a elevar quejas al Defensor del Telespectador de RTVE por el "sesgo" en la información sobre el proceso de primarias en Madrid que terminó ganando el senador Ramón Espinar.

Un caso que también llamó la atención en su día del Consejo de Informativos fue el trato que recibió el profesor Juan Carlos Monedero

De hecho, la primera aparición de Podemos en un escenario electoral ya estuvo salpicada de polémica en RTVE. Durante la noche de las elecciones europeas, en mayo de 2014, La 1 de TVE dio prioridad a la celebración de la Copa de Europa del Real Madrid. Según denunció el Consejo de Informativos, se valoró mal el papel de Podemos, ya que no hubo conexión en directo, y el orden y la duración de las conexiones no respondían al interés informativo.

A partir de este día y según Podemos fue avanzando en las encuestas fue desapareciendo de los informativos. En la semana siguiente a las elecciones europeas, la presencia de Podemos en los informativos de TVE se reduce a 3 minutos y 16 segundos en total, sumando todos los informativos de los siete días. Pablo Iglesias, líder del partido, tuvo que esperar hasta el 5 de diciembre de ese año para ser entrevistado. No lo hizo en ninguno de los programas de referencia de la televisión pública sino en La Noche en 24 del Canal de 24 horas. Esta noche se produjo la famosa pregunta, casi afirmación, de Sergio Martín en la que daba la "enhorabuena" al líder de Podemos por la excarcelación de presos etarras.



Con el avance de los meses la situación no fue a mejor. Por ejemplo, en el TD2 del día 9 diciembre, apenas 11 días antes de las elecciones del 20 de diciembre, el Telediario decide hablar de la 'Operación Menina', un supuesto acuerdo según el cual Ciudadanos apoyaría al PP para que continuara en el Gobierno a cambio de que Soraya Sáenz de Santamaría fuera la presidenta del Ejecutivo y no Mariano Rajoy. Llama la atención, sin embargo, que la información aportada por el Telediario sobre esta presunta operación son unos cortes de la vicepresidenta en RNE en las que califica a Pablo Iglesias de "machista" y de usar un "lenguaje sexista" por emplear el término "menina". Ni rastro en el Telediario de una explicación seria sobre en qué consiste esta presunta operación.

Iglesias y Monedero, con los brazos en alto, saludando a los miembros del Consejo Ciudadano que están en el escenario / JAIRO VARGAS

Un caso que también llamó la atención en su día del Consejo de Informativos fue el trato que recibió el profesor Juan Carlos Monedero. Sobre todo, si se comparaba con el tratamiento que está recibiendo el exministro Rodrigo Rato. El órgano de representación de los profesionales de la casa denunció que el día en el que el cofundador de Podemos dimitió, el 30 de abril de 2015, en la conexión en directo realizada por el telediario, "encargado a una de las redactores recientemente contratadas, se vierten opiniones y juicios de valor, que por otro lado no son ciertos": "... asesor político con Venezuela, construyendo el argumentario político del chavismo...".

Por contra, el exministro de Economía Rodrigo Rato, salpicado por multitud de casos de corrupción, mereció otros calificativos como: "uno de los azotes del felipismo", "gran hacedor del llamado milagro español", "ocho años de éxitos".

El Consejo de Informativos también denunció que las diferentes informaciones emitidas por los telediarios trataban de acusar "indirectamente" a Podemos de "engañar y traicionar" a Monedero. Sin embargo, el profesor de la Complutense lo que había señalado en una entrevista concedida a Radio Cable es que se sentía engañado y traicionado con "la concepción general de la política".



En el último año, más allá de la campaña electoral del 26-J mencionada anteriormente tampoco se puede decir que RTVE haya tratado con neutralidad a Podemos. Por ejemplo, el 14 de enero los telediarios recogieron en una pieza y con reacciones de otros partidos, la información, filtrada por ABC, de una supuesta investigación de la policía al líder de Podemos, Pablos Iglesias, por los cobros como presentador en Hispan TV. Iglesias no estaba imputado ni esa investigación parece existir ni tener fundamento alguno.

En ese mismo mes, los telediarios de La 1 se hicieron eco de la noticia de Antena 3 de que miembros de la CUP y Podemos viajaron a Venezuela en 2014 invitados por Nicolás Maduro. No se ofreció en ningún momento la versión de Podemos. Tampoco se contrastó una noticia que, a simple vista, no tenía ni pies ni cabeza.

Espacio de debate en TVE

Y la lista es prácticamente infinita. Otro ejemplo se produce el 5 de abril. El Telediario dio por hecho en sumarios y entradillas que Podemos se financió con 7 millones de euros procedentes de Venezuela. Por último, cabe destacar lo ocurrido el 8 de octubre. Durante ese fin de semana, el Telediario 1 no informa sobre los nuevos audios que desmontaban la acusación del exministro José Manuel Soria contra la entonces candidata de Podemos, la jueza Victoria Rosell. Los audios sí estuvieron disponibles en Rtve.es, sin embargo, fueron eliminados poco después.

Partido Popular, un referente de buenas prácticas

Es posible también que usted crea que el Partido Popular es un referente en buenas prácticas políticas y que es prácticamente imposible encontrarles un garbanzo podrido. Y es que todo lo que rodea al Partido Popular es amor y trabajo duro por España. Un ejemplo manifiesto se vivió este fin de semana cuando los informativos realizaron un triple mortal con tirabuzón para terminar contrastando el mal tiempo en Madrid con el buen ambiente en el Congreso del Partido Popular.

El 11 de diciembre de 2015, por ejemplo, los Servicios Informativos decidieron informar de lo que fue la noticia del día: el entonces embajador de España en la India, Gustavo de Arístegui, y el diputado conservador y número dos del PP en Segovia, Pedro Gómez de la Serna, cobraban (presuntamente) comisiones a cambio de conseguir contratos a empresas españolas en el exterior. La información, sin embargo, estuvo fuera del bloque electoral y, sorpresa, se olvidaron de mencionar que Gómez de la Serna es diputado del PP en la Comisión Permanente del Congreso en la actualidad y que es el número 2 por Segovia por el mismo partido.

El exembajador Gustavo de Arístegui. EFE

Mejor memoria tuvieron, por contra, con el socialista Eduardo Madina. Ese mismo día y, ahora sí, dentro del bloque electoral, los informativos dedicaron el espacio de EH-Bildu a recordar las declaraciones de Madina a favor de la liberación de Otegi. En la noticia, sin embargo, que Madina es una víctima de ETA, una información de contexto necesaria para valorar correctamente las declaraciones del socialista.

Un año antes, el 16 de mayo de 2014, Informe Semanal dedicó un reportaje al asesinato de la presidenta de la diputación de León, Isabel Carrasco. La información no tendría ninguna tacha si no fuera porque no cuenta que la persona que ejecutó el crimen también era militante del Partido Popular. ¿Qué hubiera pasado si la militancia hubiese sido en otro partido?

La lista sigue y sigue. Más ejemplos. 19 de diciembre de 2013. La Policía entra a la sede del Partido Popular, que gobierna con mayoría absoluta, para proceder a su registro. La noticia paralizaría cualquier país democrático, pero no España. El Telediario matinal no incluyó el tema entre sus titulares y Los Desayunos de TVE dedicaron al asunto la friolera de 42 segundos.

El 22 de enero de 2016 el Partido Popular se convierte en el primer partido imputado de la democracia. ¿TVE abre con esta información? ¿Realiza un especial sobre las consecuencias de que el partido que sostiene al Gobierno esté imputado? No. El Telediario 1 ofrece en colas la investigación judicial sobre el borrado de los ordenadores de Bárcenas y la imputación del Partido Popular.

Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia. / EFE

Pero los telediarios no sólo protegen al equipo de Rajoy o a sus colaboradores más cercanos. El 16 de mayo los telediarios reducen a colas y totales las comparecencias ante la Comisión de Investigación de las Cortes Valencianas de Cotino y Camps por el accidente del Metro de Valencia en el que murieron 43 personas. "No hay contexto, no se explican las circunstancias del accidente y no se ofrece la versión de las víctimas o los portavoces de los afectados. De nuevo los responsables de informativos minusvaloran el gravísimo accidente del Metro de Valencia, muestran su insensibilidad ante las víctimas y minimizan la investigación sobre las responsabilidades políticas del Partido Popular", señalan fuentes de la casa.



La ocultación es una de las malas prácticas que más se repiten. Por ejemplo, TVE tampoco informó de los resultados de la autopsia de Rita Barberá. No pasaría nada si no fuera porque la televisión pública ensalzaron la figura de la exalcaldesa de Valencia cuando se conoció la noticia de su fallecimiento pasando de puntillas sobre el proceso de corrupción en el que estaba imputada, minimizado las críticas y el vacío que le hizo su propio partido. El telediario llega a decir que el Supremo "ha anunciado que archiva la causa contra ella" cuando ese hecho todavía no se había producido. Por el contrario, le dedican una pieza de dos minutos, y 11 totales, a la ausencia de Podemos en el minuto de silencio que guarda la cámara baja en su memoria y da toda la visibilidad posible a esas voces que culparon a la prensa y a las redes sociales del fallecimiento de la exalcaldesa. .