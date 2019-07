Cs presenta una denuncia ante la Fiscalía por las "vejaciones y agresiones" en el Orgullo y otras 5 noticias que debes leer para estar informado hoy, jueves 11 de julio de 2019

Dado su interés y para facilitar la accesibilidad, a continuación transcribimos íntegramente el informativo 'Público al día'



Ayer Albert Rivera anunciaba que Ciudadanos denunciaría ante Fiscalía las agresiones sufridas por miembros de su partida en la manifestación del Orgullo...Hoy lo han hecho pero en el texto presentado no hay alusiones a esas agresiones físicas... En ese escrito, Ciudadanos tampoco pide que se investiguen los hechos por un presunto delito de agresiones tal y como dijo su presidente que harían...Entonces, ¿se produjeron esas agresiones o no se produjeron? ¿Por qué ayer existían y hoy no?

Asamblea de Madrid sin candidato

Sin candidato y sin posibilidades de encontrar uno. La Asamblea de Madrid celebraba esta mañana un pleno atípico sin resultado alguno. Ante la imposibilidad de que se pusieran de acuerdo PP, Vox y Ciudadanos para llevar a la presidencia de la Comunidad a la popular Isabel Díaz Ayuso y sin opciones a que se presentara el candidato socialista Ángel Gabilondo, el plazo de dos meses hacia las elecciones ha comenzado a correr...

Investiduras bloqueadas

Pactos a medio cocer, investiduras fallidas, convocatoria de elecciones en el horizonte. El panorama político español está que arde y no precisamente por culpa de la ciudadanía que demanda estabilidad. A dos meses de los últimos comicios autonómicos y nacionales, aún son varias las regiones que continúan sin gobierno por no hablar de la Moncloa que sigue sin residente estable para los próximos cuatro años.

Fondos buitre

Hace menos de un mes un juzgado de Madrid tomaba esta decisión: Impedir al fondo buitre Fidere, al que Ana Botella vendió 1.860 pisos sociales en su etapa como alcaldesa de Madrid, la venta o el alquiler de esos inmuebles mientras dure el proceso que investiga esa transacción. Arantxa Mejías es una de los miles de afectados por este fondo buitre que le subió la renta de un día para otro y que en febrero puede verse en la calle. Hemos hablado con ella...

Poca inversión en ciencia

Las enormes y engorrosas trabas burocráticas dificultan la labor investigadora de muchos científicos en España. Una situación que lastra a la ciencia en nuestro país. Y aunque el gobierno aprobó un plan de choque para mejorar este sector sus efectos todavía están por ver. Mientras tanto, los proyectos se eternizan e impiden que una cura para el cáncer pueda ser una realidad más pronto que tarde. ¿Cuál es el proceso real de un proyecto? Os lo mostramos a continuación de mano de Eduardo López Collazo, director científico del Hospital La Paz de Madrid.

Iglesia de Barcelona

Sin futuro y sin recursos decenas de jóvenes migrantes y extutelados duermen durante el día en la iglesia de Santa Anna de Barcelona. Allí encuentran un refugio tras pasar toda la noche en la calle malviviendo. A tal fin el párroco de la iglesia ha habilitado una docena de bancos con colchones. El objetivo de muchos de estos menores es venir a España a trabajar pero una vez aquí acaban abocados a la delincuencia y al consumo de drogas para sobrevivir.