Te proponemos cinco noticias para estar informado este lunes, 10 de septiembre de 2018.



El vicepresident de la Generalitat hasta la aprobación del artículo 155, Oriol Junqueras, responde a Público desde la cárcel, donde lleva once meses en prisión preventiva. Once meses cuando se celebra l’Onze de Setembre, este 2018, con mucha intensidad y las emociones a flor de piel. La primera Diada con políticos independentistas en prisión, tras un referéndum fallido oficialmente el 1-O del año pasado, pero con una votación masiva que trajo a Catalunya el aberrante sentimiento del maltrato policial. Fue esa imagen proyectada internacionalmente la que sí unió a Catalunya y a ésta con el mundo entero: los derechos y libertades de unos ciudadanos que querían votar, aun conscientes de que la consulta no estaba reconocida, aporreados por agentes del Estado.



Es una tarea titánica, pero se puede detectar y se puede salir a tiempo. Muchas mujeres son víctimas de violencia machista pero también son supervivientes y han empezado sus vidas en libertad desde cero. Para conseguirlo hay que ser consciente y asumir que se está siendo maltratada y empezar a quererse, a pesar de que los agresores arruinan la autoestima de sus parejas.



El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha querido evocar de nuevo durante una entrevista en laSexta la actuación policial que tuvo lugar en Catalunya durante el pasado 1 de octubre: "Cómo pudo ser posible que un estado democrático enviara policías a asaltar colegios el 1 de octubre". Además, ha tenido a bien instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a asumir los "riesgos necesarios" ante la situación política en Catalunya porque, según ha remarcado, no puede resignarse "a creer que el señor Pedro Sánchez es igual a Rajoy".





Manuela Carmena se presentará a la reelección en los próximos comicios municipales de 2019. No lo hará a través de ningún partido político ni en ninguna coalición, sino a través de una Agrupación de Electores, como ha adelantado El País. Una fórmula jurídica que permite a la alcaldesa elegir con total libertad al equipo que le acompañará. Esta noticia no está confirmada aún por la protagonista, pero se espera que lo haga este lunes en una rueda de prensa que han convocado esta misma tarde en el Palacio de Cibeles.



El líder del PP, Pablo Casado, ha considerado este sábado en Barcelona que "comienzan a darse las circunstancias" para que tenga que volver a aplicarse el "precepto constitucional" que frene a los secesionistas, el artículo 155 de la Carta Magna.