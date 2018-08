Raquel Martínez, tras ser cesada: "Me voy con la cabeza bien alta"

Nuevos movimientos en la televisión pública. La dirección de RTVE ha cesado a Raquel Martínez como presentadora del Telediario Fin de Semana. De hecho, el domingo será la última vez que presente el matinal de la televisión pública.

La periodista será reubicada en el canal 24 Horas, algo que no parece haberle gustado demasiado. "Me colocan donde empecé hace 12 años: 24Horas, fin de semana", escribía.

No obstante, la periodista no quiso entrar en confrontación y ha reflejado su disposición a su nuevo lugar en la televisión pública: "Trabajaré junto a un gran equipo de profesionales que me valoran y apoyan, todo un lujo. Sin embargo, aún hay que estar este finde en el Telediario de TVE cerrando temporada... ¿Nos vemos?".

Cierto. Me colocan donde empecé hace 12 años: @24h_tve fin de semana. Y trabajaré junto a un #GranEquipo de profesionales que me valoran y apoyan, todo un lujo. Sin embargo, aún hay que estar este finde en el @telediario_tve cerrando temporada... Nos vemos? #changes #NewLife pic.twitter.com/K1LqcKmChZ — Raquel Martínez (@RaquelMtnez_tv) 30 de agosto de 2018

Me voy con la cabeza bien alta de haber formado parte del equipo que ha conseguido que TVE tenga al menos un TD líder de audiencia en su franja horaria. Un honor y un placer. Seguiré trabajando por hacer bien mi trabajo, me pongan donde me pongan #Gracias #ProfesionalidadAnteTodo — Raquel Martínez (@RaquelMtnez_tv) 28 de agosto de 2018

En otro mensaje en las redes sociales, tras contestar a una tuitera que le daba su apoyo, la presentadora aseguro que dejaba su puesto con "un trabajo bien hecho. Las cifras me avalan".

Con eso contamos, con seguir pa'lante, que no es poco! 😉 Mis prioridades son las que son, eso no va a cambiar, lo sabes. Soy mujer de palabra, amante de su profesión y tranquila en conciencia. Y creo que dejo un trabajo bien hecho. Las cifras me avalan. Gracias y seguimos! 😍 — Raquel Martínez (@RaquelMtnez_tv) 28 de agosto de 2018

Si bien es cierto que los datos de audiencia que la periodista ha tenido han sido notablemente buenos, hay que resaltar las denuncias de manipulación que ha habido durante los últimos años en el conjunto de informativos de la televisión pública.

En los últimos días se han dado a conocer otros cambios en la cúpula de RTVE, ahora dirigida por Rosa María Mateo. A la salida de Javier Cárdenas, hay que sumar los ceses de Víctor Arribas al frente de La noche en 24 horas y Jenaro Castro como director de Informe Semanal.