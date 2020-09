El calendario de estrenos y regresos de series de este mes viene cargado de títulos de esos de los que hace meses que se habla. Algunos, como Utopia, adaptación estadounidense de la serie de culto británica, incluso años. Esta, que se podrá ver en Amazon Prime Video a final de mes, es una de las más esperadas junto a Un mundo feliz, The Undoing y Antidisturbios este octubre, que arranca con el estreno de la cuarta temporada de Fargo y cinco más y termina con The Mandalorian y cuatro más.

'Fargo' (1 de octubre, Movistar Seriesmania)

Cuarta temporada de la serie creada por Noah Hawley. Esta vez la trama viaja a Kansas City, a 1950, y tiene como protagonista a Chris Rock. La historia se centran en dos mafias enfrentadas. A un lado, la italiana. Al otro, la afroamericana. Entre ambas, una lucha por controlar el mercado de la droga y los bajos fondos. Como tratado de paz, el intercambio de los primogénitos entre ambos bandos. Cada uno entrega el suyo al contrario para que lo críe. En el reparto, además de Rock, figuran otros nombres como Jason Schwartzman, Ben Whishaw y Jessie Buckley.

Cinco más: quinta y última temporada de Blindspot (AXN Now) y los estrenos de Buenos días, Verónica (Netfix), Oktoberfest: Sangre y cerveza (Netflix), Eran diez. Diez negritos (SundanceTV) y Wynona Earp (Syfy).

'Un mundo feliz'(4 de octubre, Starzplay)

Un mundo feliz está basada en el libro de Aldous Huxley, un texto donde el autor describía una sociedad utópica en la que a cuenta de prohibir la monogamia, la privacidad, el dinero, la familia y casi cualquier signo de identidad propia se lograba imponer la paz y, en teoría, la felicidad. Bernard

Max (Harry Lloyd) y Lenina Crowne (Jessica Brown-Findlay) son esos ciudadanos del Nuevo Londres que en unas vacaciones a la tierra de los salvajes tropiezan con John (Alden Ehrenreich), que se convierte en alguien crucial en sus vidas y trascendental en el desarrollo de la trama. Como curiosidad, parte del rodaje transcurrió en Valencia.

Dos más: el estreno de Alexandra Ehle (Calle 13) y Fleabag (COSMO).



'El pájaro carpintero' (5 de octubre, Movistar Series)

Ethan Hawke protagoniza y ejerce como creador de esta miniserie de ocho episodios basada en la novela de James McBride ambientada en el Estados Unidos de mediados del siglo XIX. El punto de vista desde el que se aborda la historia es el de Cebolla (Joshua Caleb-Johnson), un joven esclavo de color cuyo camino se cruza con el del abolicionista John Brown (Ethan Hawke). Tanto él como sus seguidores quieren acabar con la esclavitud y para ello solo contemplan una vía: la de la violencia.

Tres más: séptima y última temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. (Fox), segunda de L.A.'s Finest: Policías de Los Ángeles (AXN) y el estreno de The Walking Dead: World Beyond (AMC).

La maldición de Bly Manor' (9 de octubre, Netflix)

La maldición de Hill House fue la primera entrega y ahora Mike Flanagan, su creador, regresa para aterrorizar al espectador tras el fenómeno inicial con una nueva historia, La madición de Bly Manor. Como punto de partida, la novela de Henry James Otra vuelta de tuerca, de la que en 1961 Jack Clayton estrenó una versión en cine llamada The Innocents que en España se tituló Suspense. La

historia que cuenta es la de una niñera (Victoria Pedretti) que llega de nuevas a una tétrica mansión llamada Bly Manor donde debe cuidar a dos huérfanos (Amelie Bea Smith y Benjamin Evan Ainsworth ) que se han quedado sin cuidadora después de que la anterior mujer en el cargo falleciese en extrañas circunstancias.

Una más: el estreno de Elegidos para la gloria (Disney+)

'Bulletproof' (15 de octubre, AXN)

Tras dos temporadas emitidas en Reino Unido, llega a España de la mano de AXN esta serie que sigue a dos policías encubiertos, Aaron Bishop (Noel Clarke) y Ronnie Pike (Ashley Walters), y cómo les afecta el trabajar moviéndose entre los grandes señores del crimen del East End londinense. Bulletproof promete acción, diversión y mucha química entre dos agentes con poco que ver en cuanto a personalidad, pero con un mismo objetivo en común: hacer cumplir la ley.

'Antidisturbios' (16 de octubre, Movistar+)

Tras el éxito de La Unidad y su paso por San Sebastián, Movistar+ estrena Antidisturbios, serie creada por Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña que dirige el primero. El guion sigue a seis agentes de los antidisturbios a los que sus superiores encargan llevar a cabo un desahucio en el centro de Madrid

que sale mal y en el que hay una víctima mortal. Asuntos Internos debe investigar lo ocurrido descubriendo todo lo que hay detrás de una operación que se torció. Vicky Luengo se encarga de investigar la actuación llevada a cabo por Raúl Arévalo, Álex García, Hovik Keuchkerian, Roberto Álamo, Raúl Prieto y Patrick Criado.



'Alguien tiene que morir' (16 de octubre, Netflix)

España, década de los cincuenta, una familia que se enfrenta a una noticia para la que una sociedad tan conservadora como la de entonces no estaba preparada. El creador de La casa de las flores, Manolo Caro, firma esta miniserie de tres episodios en la que el cartel incluye los nombres de Carmen Maura, Cecilia Suárez, Ernesto Alterio, Alejandro Speitzer, Isaac Hernández, Ester Expósito, Pilar Castro, Mariola Fuentes y Carlos Cuevas. Todo comienza con la llamada a un joven bailarín en México al que reclama su familia en España para que conozca a su prometida. Él viene, pero no lo hace solo, sino que le acompaña un misterioso joven.

Tres más: el estreno de La Révolution (Netflix), la tercera temporada de Star Trek Discovery (Netflix) y la segunda de Señoras del HAMPA (Telecinco).

'The Comey Rule' (20 de octubre, Movistar Series)

2016 fue un año convulso en muchos sentidos para Estados Unidos. La carrera presidencial se vio enturbiada por el escándalo de los correos de Hillary Clinton y la investigación de las supuestas injerencias rusas en la campaña. En medio de un panorama político nacional e internacional tan complejo, a los mandos del FBI y de ambas investigaciones se encontraba James Comey. Esta miniserie compuesta de cuatro episodios que se emitirán de dos en dos ofrece un duelo interpretativo y en la cúspide del poder entre Jeff Daniels y Brendan Gleeson. La rivalidad entre Comey y Trump es el gancho. Más aún sabiendo cómo acabó el tira y afloja entre ambos.



'The Undoing' (26 de octubre, HBO)

La danesa Susanne Bier (El infiltrado) dirige a Nicole Kidman y Hugh Grant en esta serie compuesta de seis episodios escrita por David E. Kelley. Ellos son Grace y Jonathan Fraser, un matrimonio que ha conseguido algo que no puede decir todo el mundo: la vida que siempre quisieron. Así era hasta que una muerte violenta e inesperada les salpica de alguna manera poniendo su mundo patas arriba y les obliga a darse de bruces con la realidad. Deben hacer frente a las consecuencias y reconducir sus vidas hacia un lugar muy distinto al que tenían antes. El estreno estaba previsto para mayo, pero se vio retrasado por la pandemia. Kidman y Grant están acompañados por Edgar Ramírez y Donald Sutherland.

'Utopia' (30 de octubre, Amazon Prime Video)

Mucho tiempo ha pasado desde que se anunció que la británica Utopia contaría con una versión estadounidense. La adaptación, realizada por Gillian Flynn (Heridas abiertas, la estrena este mes Amazon Prime Video. Con la definición de

"retorcido thriller conspirativo" como anzuelo, a lo largo de sus ocho episodios algunos de sus personajes intentan salvar el mundo. Becky (Ashleigh LaThrop), Ian (Dan Byrd), Samantha (Jessica Rothe), Wilson Wilson (Desmin Borges) y Grant (Javon "Wanna" Walton)son esos fans obsesivos del cómic llamado

Utopia que unen fuerzas y conocimientos. John Cusack es el doctor Kevin Christie

'The Mandalorian' (30 de octubre, Disney+)

No hay mucho que se sepa de la segunda temporada de The Mandalorian que, por suerte para sus seguidores, había terminado de rodarse antes de que la pandemia paralizase rodajes y producciones. Jon Favreau, su creador, confirmó en alguna entrevista previa que se compondrá de ocho episodios de más duración que los de la primera (entre los 30 y 40 duraban salvo el último) y poco más. Se han publicado algunas imágenes promocionales para ir abriendo boca y prometen épica y acción. Las aventuras en las que se verán envueltos Pedro Pascal bajo el casco y su inseparable The Child apuntan a que ambos ampliarán horizontes estelares

Tres más: los estrenos de Muerte en Salisbury (Movistar Seriesmanía), El arte del engaño (Filmin) y Truth Seekers (Amazon Prime Video)