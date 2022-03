Los emblemas del capitalismo suspenden su actividad en Rusia

Las marcas más emblemáticas de EEUU y la cultura del capitalismo, como Coca Cola, McDonald's o Starbucks, anunciaron este martes casi al unísono que suspenden sus operaciones en Rusia, sumándose así a las decenas de empresas que en días anteriores tomaron una medida similar.

Foto de archivo. El logo de McDonald's en una fachada de un local de la empresa en Nueva York. — Shannon Stapleton / Reuters

Los anuncios de hoy son especialmente significativos, tanto por el volumen de negocios como por lo simbólico de unas marcas que representan como ninguna otra el "american way of life" y cuya llegada a Rusia, en el particular caso de McDonald's en 1990, se convirtió en su momento un acontecimiento de modernidad en la Rusia postsoviética.

La suspensión del negocio de estas franquicias mundiales supone para Rusia un golpe suplementario en el mismo día en que el presidente de EEUU, Joe Biden, anunció la prohibición de importación de petróleo, gas natural y carbón de Rusia como castigo por la invasión de Ucrania.