El RobinHood de Wall Street que usa a los pobres para lucrar a los ricos

La revolución contra grandes compañías financieras que los pequeños inversores de Reddit llevan alentando desde primeros de enero en Wall Street podría acabar siendo un farol. ¿De los pequeños inversores? No, de la aplicación que emplean y que los ha convertido en brókeres intrépidos: RobinHood. La App no es nueva, fue creada en 2014 en Menlo Park, Silicon Valley, por Vladimir Tenev, un búlgaro-americano de 34 años y a quien el Times británico llamó ayer Vlad El Empalador Bursátil, en referencia a ese otro Vlad, también empalador y con orígenes en la Europa del Este, popularmente conocido como el Conde Drácula. El conato de 11-M bursátil generado por los inversores amateurs de Reddit ha desatado en Wall Street una volatilidad extrema que va a ser investigada por las autoridades financieras de Estados Unidos y por el Congreso, ante el que Tenev declarará el 18 de febrero, según informa el medio de Washington Político.

Este episodio Reddit-GameStop comenzó a primeros de enero como una especie de 15-M bursátil. Así lo vivieron los usuarios del grupo WallStreetBets de la red social. Pero ¿por qué Vlad El empalador colaboraría en una revolución para desangrar a los fondos de inversión? Ya lo dice el sorprendido Cortadillo en la novela de Cervantes: "Cosa nueva es para mí que haya ladrones en el mundo para servir a la buena gente". RobinHood no sólo tiene clientes corrientes. Su verdadero negocio son otros fondos de inversión, que han podido ser los grandes beneficiados de esta presunta revolución, y eso es lo que investigarán el Congreso y las instituciones reguladoras: es decir, si Tenev se habría vestido de flautista de Hamelín para atraer a inversores corrientes y ser el Robin Hood… pero de los ricos. Es por lo que le ha preguntado a Tenev esta semana la senadora demócrata Elizabeth Warren.

En apariencia, la aplicación de Tenev es la panacea para el pequeño inversor: es intuitiva, gratuita, no cobra de comisiones y rápida. Uno sólo tiene que registrarse y ya es bróker oficial para el organismo bursátil de Estados Unidos, la SEC. A partir de ahí, sólo tiene que operar, comprar y vender. Hacerse rico al alcance del móvil. Esta misma tarde. Pero nadie da duros a cuatro pesetas, que decía el dicho. La peseta que falta es que RobinHood es gratis porque Tenev ofrece los datos que recaba y las operaciones ordenadas por sus usuarios a sus verdaderos socios que, según informa el Washington Post, no son sino fondos de inversión como Virtu, G1 Execution Services, Wolverine, Two Sigma y, sobre todo, Citadel.

RobinHood es sólo un mediador. Cuando un usuario compra una acción no la compra. Tampoco la compra la App. RobinHood le manda la orden de compra a uno de sus socios, que compra el producto en cuestión y de paso tiene información de primera mano de esos movimientos bursátiles y le permite comprar o vender antes según la información que vaya recibiendo de RobinHood de por dónde andará o desandará la bolsa. La versión bursátil de jugar con las cartas marcadas. Es como invertir desde el futuro, sabiendo al menos en parte lo que va a pasar. Por eso la App es gratis.

Vlad Tenev, co-founder and co-CEO of investing app Robinhood, speaks during the TechCrunch Disrupt event in Brooklyn borough of New York, U.S., May 10, 2016. — Brendan McDermid / REUTERS

RobinHood fue la aplicación estrella de la compra de acciones de empresas a la baja como GameStop que han ejecutado desde primeros de enero ciudadanos corrientes organizados en el grupo WallStreetBets de Reddit, unas operaciones que han llevado el caos a la bolsa de Nueva York desde principios de año y muy especialmente la semana pasada: cuanto más subía GameStop más dinero perdían fondos de inversión como Melvin Capital y Citron Research, que habían apostado su dinero a que GameStop seguiría cayendo. Esa bofetada saltó enseguida a las portadas de todo el mundo y eso siguió motivando la burbuja en torno a GameStop, cuyas acciones a primeros de enero valían menos de 20 dólares y la semana pasada rozaron los 500, un precio desorbitado para el volumen de negocio real de una cadena de tiendas de alquiler de videojuegos de capa caída.

Tras la fiesta empezó a llegar la resaca: las acciones empezaron ayer el día a 140 dólares y por la tarde habían caído a 90. La burbuja se desinfla y aunque la revolución contra los peces gordos no va a ser tal porque no era tal, no se saldará en el vacío: ha expuesto las debilidades y las fallas del sistema bursátil y serán investigadas por el Congreso y las instituciones reguladoras. Porque desinflado el suflé, bajada la emoción, las miradas se han fijado menos en los efectos y más en los protagonistas reales en el telón de fondo de la historia y uno de ellos es Tenev.

Según la revista Forbes, el fundador de RobinHood tiene una fortuna valorada en mil millones de dólares: en agosto de 2020, la empresa fue valorada en 11.200 millones y él tiene el 10,5% de las mismas. Tenev nació en Bulgaria y con cinco años se trasladó a Estados Unidos con sus padres, trabajadores del Banco Mundial. Más tarde, mientras estudiaba matemáticas en la universidad californiana de Standford conoció al indio americano Baiju Bhatt, con quien fundó RobinHood en 2013. Un año más tarde la compañía lanzó la App llamada a democratizar las inversiones: cualquier ciudadano corriente sólo tenía que descargársela y ya era un bróker más de Wall Street. Invertir como el que envía un mensaje de WhatsApp. En 2018, RobinHood alcanzó un récord de valoración de 6.000 millones de dólares, según informa el medio The Focus, lo que metió a Tenev y Bhatt en la ya menos democratizada lista de los multimillonarios del mundo. Según la revista Forbes, a Tenev y Bhatt se les ocurrió la idea de montar la empresa ni más ni menos que cuando vieron el auge del Occupy Wall Street, aquel 15-M neoyorkino.

Pero como todas las historias de reyes Midas, el oro al final se convierte en una maldición, y ésta pudo llegar para Tenev el pasado jueves, el día en que las acciones de GameStop, compradas en su mayoría por gente corriente a través de la App de RobinHood, rozaron los 500 dólares, un aumento de más del 1000% desde primeros de enero. La burbuja era tan gigante que estaba haciendo perder más de mil millones de dólares a fondos de inversión como Melvin Capital o Citron Research. Tenev decidió detener el funcionamiento de la App y en los días posteriores limitó la capacidad de compra de acciones a través de RobinHood.

Estas decisiones lo han puesto bajo el foco de las instituciones ante una presunta irregularidad, que será investigada por el Congreso y los organismos reguladores estadounidenses. La senadora demócrata Elizabeth Warren, en una carta conjunta remitida a Tenev y a las autoridades reguladoras, lo acusa de "haber cambiado abruptamente las reglas" a los inversores individuales para impedirles comprar acciones de GameStop y de la cadena de cines AMC, según recomendaban hacer los usuarios del grupo de Reddit. "Los ciudadanos merecen una clara rendición de cuentas de las relaciones de RobinHood con las grandes firmas de inversión y el grado en que dichas relaciones pueden haber minado las obligaciones con sus clientes", dice la misiva, según informa la CNN.

El logo de la red social Reddit. — Dado Ruvic/Illustration / REUTERS

Warren apunta a un conflicto de intereses y a la relación de RobinHood con Citadel, la firma del multimillonario Ken Griffin. Según la cadena norteamericana, de hecho, Citadel acabó salvando la semana pasada a Melvin Capital, víctima del auge de las acciones de GameStop. Así que mientras el grupo de Reddit andaba con su revolución y su 15-M bursátil creaba el caos en Wall Street, en la misma película, sólo que al fondo del todo, la firma de Griffin le lanzaba a Melvin Capital un salvavidas de 2.000 millones de dólares, operación cuyo fin último probablemente no tenga nada que ver con democratizar el mercado financiero.

Tanto Tenev como Griffin han negado cualquier coordinación o vínculo en este episodio. El fundador de RobinHood ha asegurado, según informa la CNN, que suspendió la actividad de la App tras un requerimiento de su cámara de compensación de pagos (instituciones financieras que cubren pérdidas y garantizan liquidez a sus socios). Dicho requerimiento se habría producido, según Tenev, a las 3.30 horas de la madrugada del jueves. En cuanto a Griffin, éste ha asegurado que "Citadel no está implicada en esto ni es responsable en grado alguno de ninguna decisión de detener el mercado de acciones", y afirmó no haber "dado instrucciones o haber causado el cese, la suspensión o limitación de actividad de ninguna empresa dedicada a la compraventa de acciones en la bolsa".

No es ésta la primera historia gris en que se ve envuelta la firma RobinHood y su fundador. El New York Times ha informado esta semana de que en junio Tenev aseguró en su blog estar "personalmente devastado" por el suicidio de un joven de 20 años y usuario de la App que había acumulado en su cuenta un balance negativo de 730.000 dólares. Tenev señaló sin ambages su compromiso por mejorar "la experiencia del cliente". En diciembre, los organismos reguladores multaron a la compañía con 65 millones de dólares precisamente por confundir a sus usuarios en la manera de hacer dinero, acusaciones de las que Tenev se defendió con el argumento de que "no reflejan a RobinHood hoy".

En cualquier paso, si la semana pasada los protagonistas eran los millones de inversores amateurs de un grupo de Reddit y su puñetazo a Wall Street que desde luego ha puesto en evidencia los agujeros del sistema, poco a poco empiezan a salir los protagonistas reales de esta historia. Follow the money, le decía Garganta Profunda al periodista del Post Bob Woodward mientras investigaba el caso Watergate allá por los años 70. Una semana después de ese conato de 15-M bursátil empiezan a aparecer en esta historia nombres de multimillonarios como Ken Griffin o Vladimir Tenev, el Conde Drácula de Wall Street, el Robin Hood que atrae con su App a los pobres para hacer más ricos a otros ricos.