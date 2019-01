La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reivindicado la Constitución como el elemento que "ha permitido superar viejos tiempos y crear marcos de convivencia que nadie, absolutamente nadie puede poner en peligro". "Nos ha costado mucho conseguirlo, no se puede poner en riesgo", insistió, durante la inauguración de una jornada sobre 40 años de Constitución y Fuerzas Armadas en la sede del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), un centro que cumple 50 años.

Con puntualidad casi marcial, la ministra llegó a un auditorio repleto de militares, civiles y estudiantes, a quienes recordó que "hay que reivindicar cada día la Constitución y ser estrictos en su defensa".

"No puede haber la mínima duda, el más mínimo resquicio", subrayó, y si bien reconoció que "es cierto que como cualquier norma se puede reformar, siempre hay que respetar el marco que establece ella misma, no por la vía de la frivolidad y las ocurrencias", en clara alusión a los intentos secesionistas que plantea el llamado 'procés'.

Ante una gran parte de la cúpula militar, Robles insistió en que la Constitución "ha permitido superar viejos tiempos y crear marcos de convivencia que nadie, absolutamente nadie puede poner en peligro". "Nos ha costado mucho conseguirlo, no se puede poner en riesgo", afirmó.

Y a continuación recordó que los Ejércitos "no son patrimonio de nadie, no pueden ser usadas de modo partidista, su labor está por encima de cualquier uso partidista, son de todos sin excepción, no pueden ser objeto de manipulación en ningún caso y por nadie".

Paz y "modernidad"

Para Robles, las Fuerzas Armadas "han de ser garantes de la paz" tal y como marca el artículo 8 de la Carta Magna, y puso en valor una serie de cualidades de los Ejércitos por los que, según ella, "tenemos que sentirnos muy satisfechos".

"Las Fuerzas Armadas representan la modernidad", remarcó en su discurso en varias ocasiones. "Fuera de España, son referencia al hacer planteamientos de seguridad y defensa", dijo, y añadió: "Hay quien no entiende que tenemos que estar permanentemente alerta, no sólo contra lo evidente ya que algunas amenazas son muy difíciles de detectar".

Esa llamada a la alerta permanente se produce un día después de publicarse el detalle de los Presupuestos Generales del estado propuestos por el Ejecutivo, que prevé un aumento del 1,6 % en el presupuesto para Defensa hasta los 8.537 millones de euros (y desde los 8.456 de 2018).

No obstante, es ya un clásico que este departamento vea sus gastos totales inflados de manera notable cuando se publican las ejecucines presupuestarias, y todo ello sin contar con los ciclos inversores de armamento previstos para los próximos 15 años, que el anterior Ejecutivo calculó en 10.805 millones de euros y el actual rebajó a 5.000 millones.

Dentro de la estructura ministerial destaca el crecimiento presupuestario del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que vuelve a manos de esta cartera con un presupuesto previsto de 296 millones de euros, un 4,8% más que el pasado año.

Más "cultura de defensa"

Para Robles, "estas jornadas son importantes especialmente para quienes porceden del mundo del derecho o del Parlamento", como ella misma. De hecho, la ministra saludó de forma especial a los juristas y diputados presentes en el acto, a quienes pidió un compromiso especial para poner en valor la labor de los militares.

También quiso destacar la importancia de difusión de la la cultura de la defensa, "que los jóvenes conozcan las Fuerzas Armadas, que son modernas y preparadas, y muchos avances técnológicos, científicos, e incluso culturales, vienen de las FFAA". "Me sorprendió saber que la anestesia epidural fuese un avance que proviene de ahí", confesó, en alusión al desarrollo del cirujano militar español Fidel Pagés en 1921.

Por último, recordó que este año se cumplen 30 años de las participaciones de las Fuerzas Armadas españolas en misiones de paz, que son a su juicio "el mejor ejemplo de la sociedad española de trabajar por la paz, la libertad y la seguridad en el mundo". "Para mí es un honor como española saber que cuando uno va a la UE o a la OTAN somos una referencia muy importante", remarcó.