La escenificación perfecta de que el Parlamento británico no es capaz de avanzar en torno al brexit es que este miércoles tocaba nueva votación sobre el tema y, por primera vez en 26 años, una votación en la Cámara de los Comunes se ha saldado con empate: 310 votos a favor frente a 310 votos en contra (bloqueo nº1). Y no se trataba de un asunto cualquiera, sino de si el lunes los diputados deberían volver a realizar otra ronda -la tercera- de votaciones indicativas sobre alternativas al acuerdo de May, que recordemos que también está bloqueado (bloqueo 2). Así que en el Parlamento británico ya no se ponen de acuerdo ni en si deben ponerse de acuerdo. En este caso el desbloqueo lo ha ejercido el speaker, que tirando de lo que se conoce como ‘el voto de calidad’ ha dicho: “De acuerdo con los precedentes, y sobre el principio de que las decisiones importantes no deben tomarse excepto por mayoría, emito mi voto con los ‘noes’. Así que de momento, continúa el bloqueo general… y ya van 3.

Eso en un momento en el que el protagonismo se lo reparten entre dos a partes iguales: Theresa May y Jeremy Corbyn. Cada uno sentado a un lado de la mesa de negociaciones. Juntos para intentar desbloquear la situación pero marcando las distancias. De hecho, no busquen una foto de la reunión porque no la hay. Ni una. Ni de hoy ni de otros momentos similares. Ninguno de los encuentros entre May y Corbyn, a excepción de los actos puramente institucionales, han sido inmortalizados con un cámara.

Lo que tampoco nadie ha visto todavía es que estos dos se pongan de acuerdo. De lo que se han dicho tenemos las dos versiones: Comparen. Desde Downing Street aseguran que: “Las conversaciones de hoy fueron constructivas, con ambas partes mostrando flexibilidad y el compromiso de poner fin a la incertidumbre actual del brexit”. Desde twitter, Corbyn dice que: “presenté el plan alternativo de los laboristas y planteé la opción de una votación popular para evitar un no-acuerdo o un mal acuerdo. No hubo tantos cambios en su posición como esperaba”. Pero aquí de momento no hay bloqueo; ambos han coincidido en que seguirán hablando.

El partido conservador se vuelve contra May



Que la premier británica se va a encargar de llevar todo esto personalmente y que va a compartir lo justo de sus movimientos y de sus planes con sus compañeros de partido lo revela la confidencia que un miembro de su propio gabinete le hacía a Joe Murphy, el editor político del Evening Standard de Londres, sobre lo que ocurrió en las reunión de siete horas que mantuvieron el martes con la Primera Ministra: “May no reveló su plan de reunirse con Corbyn a sus ministros hasta el final”.

Otros estarían considerando revelarse y votar en el Parlamento en contra del Gobierno

Y claro, los "perros" se le han revelado a la Primera Ministra. Ya hay quienes desde dentro del partido conservador han planteado a sus compañeros la posibilidad de presentar una moción de confianza sobre ella. Otros estarían considerando revelarse y votar en el Parlamento en contra del Gobierno. Y en la propia Cámara de los Comunes, la conservadora Caroline Johnson preguntaba ante el resto de parlamentarios: ¿qué supone más riesgo, un brexit abrupto o un Gobierno liderado por un marxista y antisemita?”.

La Primera Ministra con más dimisiones a sus espaldas



Y por si aún así a alguien le quedaba alguna duda de que May tiene el gallinero alterado, hoy ha habido dos nuevas dimisiones en su gabinete: el Secretario de Estado para Gales, Nigel Adams, que en su carta a May le recriminaba que ”usted ha decidido que un acuerdo maquinado con un marxista que nunca ha priorizado los intereses de Reino Unido es mejor que un brexit abrupto” y el Secretario de Estado encargado de los preparativos para una salida sin acuerdo. Chris Heaton-Harris porque, como él mismo le explicaba: “usted no quiere abandonar la UE sin un acuerdo negociado y esto, obviamente, hace que mi puesto de trabajo sea irrelevante”.

May ya es la ‘premier’ a la que más miembros del Gobierno le han dimitido de los últimos tiempos

Y ahí va el dato: según datos del Institute for Goverment, con estas dos dimisiones May ha batido el récord y ya es la premier a la que más miembros del Gobierno le han dimitido de los últimos tiempos. En su cajón guarda -si es que las guarda- 31 cartas de renuncia y no hace ni tres años que llegó a Downing Street, en julio de 2016. Ni Tony Blair, Ni Margaret Tatcher, ni David Cameron, ni John Major, que estuvieron mucho más tiempo, acumularon tantas. Sólo en lo que llevamos de 2019 a May ya le han dimitido más miembros del Gobierno que a cualquiera de los anteriores en cualquiera de sus años de mandato.