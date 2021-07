Corinna Larsen denuncia por acoso a Juan Carlos I y pide una orden de alejamiento contra el emérito y el CNI

Juan Carlos de Borbón y los servicios secretos españoles (CNI) han sido denunciados en Londres por "acoso" ("harrasement", en inglés) en forma de "vigilancia ilegal encubierta" a Corinna Larsen, examante del rey emérito. Ella, que busca una indemnización por el presunto hostigamiento sufrido hasta hoy, también ha solicitado una orden de alejamiento contra su ex pareja y cualquier miembro del CNI de al menos 150 metros.

Según adelanta el diario británico Financial Times, Larsen presentó la demanda en diciembre del año pasado, pero no ha sido puesta a disposición del tribunal hasta este lunes, 26 de julio.

Según dicha información, Larsen sostiene que ha recibido amenazas y acoso desde el famoso viaje a Bostwana en 2012, en el que el emérito se rompió la cadera y algo más que eso: su carácter de 'intocable' para la opinión pública. Sus escándalos presentes y pasados empezaron a ver la luz y, entre otras consecuencias, precipitaron su abdicación.

En la denuncia, Larsen insiste en que Juan Carlos de Borbón le había regalado 65 millones de euros para su manutención y la de sus hijos, un dinero que se investiga como parte de una comisión irregular al veterano rey entregado por Arabia Saudí por su intermediación en el AVE a La Meca.

Cuando el emérito le pidió que devolviera ese dinero, Larsen se negó. Según declara, el acoso se hizo cada vez mayor, hasta el punto de que, denuncia, ha perdido ingresos como "consultora estratégica que trabaja con personas que cuentan con un importante patrimonio y con empresas líderes en todo el mundo". Aunque no proporciona una cantidad concreta, sugiere "decenas de millones de euros".

Según Financial Times, el equipo legal de Juan Carlos no ha presentado todavía ninguna defensa contra la demanda, pero prevé de entrada una batalla sobre la jurisdicción, es decir, la capacidad del High Court de juzgarlo, ya que se trata de un antiguo jefe de Estado de otro país, que, además, no vive en el Reino Unido.

La solicitud de la orden de alejamiento para Juan Carlos de Borbón o cualquier agente que trabaje en su nombre busca, según la denuncia,, pero e impedir que se puedan comunicar con ella, rastrearla o acosarla