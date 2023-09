El feminismo se moviliza contra la ultraderecha en Argentina

Buenos Aires volvió a ser verde, violeta y multicolor este pasado jueves, en el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La consigna principal era advertir de la amenaza que representa la ultraderecha, encabezada por el candidato Javier Milei, en el marco de las elecciones presidenciales que tendrán su primera vuelta el 22 de agosto.

La decisión de realizar una marcha feminista de protesta alertando de ese peligro de la ultraderecha se tomó después de las elecciones primarias del 13 agosto, en las que Milei obtuvo el primer lugar para sorpresa de muchos. El hecho despertó una reacción política en varios sectores de la sociedad, entre ellos el feminismo, un movimiento con mucha presencia en las calles en los últimos años en Argentina.

"Coincidimos en un diagnóstico común que era la necesidad de generar un estado de movilización frente al avance de la ultraderecha, no solamente en el plano electoral sino en efectos concretos que se sienten como violencia a partir de la emisión continua de discursos de crueldad en los medios de comunicación", explicó Lucí Cavallero, integrante del colectivo Ni Una Menos, en el marco de una jornada que contó con actividades en 40 puntos del país.

A la movilización acudieron organizaciones feministas, sindicatos, movimientos sociales, centros de estudiantes, partidos políticos desde la izquierda hasta el amplio universo del peronismo. "Nos permite discutir con compañeras y compañeros por qué una opción de derecha o ultraderecha no solo no nos permitiría conservar derechos fundamentales de nuestra sociedad, sino tampoco avanzar en nuevos", añadió Lucí Cavallero.

Derecha o derechos

"Hay un claro señalamiento de Milei contra el movimiento feminista. Lo ve como un enemigo y gratuitamente habla de plebiscitar nuestros derechos", explicó Cavallero en el marco de una jornada de mucha participación, en particular de jóvenes, pensada con el objetivo de "intervenir en la coyuntura electoral".

"Las propuestas de Milei implican retrocesos democráticos en muchos sentidos, no solamente en los derechos conquistados por el feminismo, como el aborto o la educación sexual, matrimonio igualitario, ley de identidad de género, sino por un aumento de los niveles de represión de la protesta callejera, un espacio que para nosotras ha sido fundamental durante estos años. El feminismo tiene un corazón callejero".

La integrante de la asociación Ni Una Menos hizo hincapié en otros derechos centrales, como son los económicos, amenazados tanto por Milei como por la candidata Patricia Bullrich, también aspirante a la presidencia.

"Sus propuestas implican un ajuste brutal del gasto público que traería el recorte de la seguridad social y de políticas muy importantes para nosotras como pueden ser las moratorias previsionales, políticas que han permitido que muchísimas mujeres que no tenían aportes por trabajar en sus hogares, o porque sus empleadores no les realizaron sus aportes, se puedan jubilar. Implicaría una afectación muy importante que sabemos es diferencial, en el caso de las mujeres de los sectores populares implica más trabajo comunitario no remunerado, la pobreza en nuestro país está feminizada".

La reacción conservadora

Varios análisis señalan que entre los factores de la emergencia de Milei se encuentra una reacción conservadora a los avances logrados por el feminismo en los últimos años en el país. Esa reacción se percibiría en el hecho, por ejemplo, que uno de los votos más fuertes a Milei se encuentra entre los jóvenes varones.

"El discurso de Milei permite que los chicos que no se sentían tan representados por ese discurso feminista salgan de su incomodidad porque hay un candidato que les está dando la razón. Es una realidad que su discurso valida el discurso antifeminista", explicó durante la marcha Lena, de 17 años, presidenta del centro de estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires.

"Estoy de acuerdo con el vínculo que se construye entre feminismo y reacción conservadora, es decir el movimiento feminista ha puesto en cuestión jerarquías sociales muy importantes en el mundo del trabajo, en las relaciones de poder en general, ha desestabilizado aspectos profundos de la dominación", sostuvo por su parte Cavallero.

El surgimiento de Milei tiene otras razones más, como materiales y de desilusión política, en particular en los más jóvenes: "No hay candidatos que salgan a hablarle a los pibes, dejando de lado la cuestión de qué paso en el Gobierno, a la hora de hacer campaña, de hacer discursos, nadie sale a representar a los pibes, y ahí es donde Milei canaliza esto de 'lo hago por ustedes, para que tengan un mejor futuro', y engancha, porque después de la pandemia estamos todos muy desesperanzados y buscando ese discurso que nos haga sentir que estamos adentro de un proyecto", explicó Lena.

Las últimas tres semanas de campaña

La crisis económica que atraviesa Argentina también juega su papel a favor de Milei. Los últimos indicadores conocidos esta semana son preocupantes: 40,1% de pobreza, 56% en el caso de los menores de 14 años, y 9,3% de indigencia, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El dato se sumó al de 12,4% de inflación del mes de agosto, para un total de 124,4% interanual.

Los números golpean políticamente a Sergio Massa, ministro de Economía y aspirante presidencial por el peronismo, en un contexto donde logró retomar iniciativa durante las semanas recientes. La última victoria lograda por el candidato peronista ocurrió el jueves en la noche, con la aprobación en segunda instancia de la ley de modificación del Impuesto a la Ganancia, para eximir de su pago a más de 800.000 trabajadores.

El objetivo del peronismo es lograr una buen resultado el 22 de octubre para acceder a la segunda vuelta de noviembre, que, según marcan las encuestas, sería contra Milei. Bullrich, por su lado, intenta no quedar rezagada en un tercer lugar y enarbola un discurso que apunta a "terminar con el kirchnerismo para siempre": una amenaza a otra fuerza política como propuesta central de campaña.

Las tres semanas restantes tendrán en el medio un esperado primer debate presidencial el próximo domingo. Será la ocasión para que se vean las caras en directo los principales candidatos y ver la actuación de cada quien, en particular de Milei, quien oscila entre un histrionismo violento que le trae réditos y la necesidad de mostrarse como presidente que podría gobernar un país que pide cambios a gritos.