Así te hemos contado la jornada de manifestaciones por el 8M

Ayuso se pregunta el 8M "cuándo es el día del hombre"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha criticado este viernes en el acto institucional organizado por su propio Gobierno por el Día de la Mujer. Ayuso ha criticado la "revolución feminista", que a sus ojos "sustituyó" al feminismo originario y "orquestó el ataque al hombre, a la familia, a la madre y a la maternidad".

Pero lo más llamativo ha llegado cuando se ha preguntado cuándo se celebra el "día del hombre". "No sé cuándo es el Día del Hombre para hablar de todo esto, yo creo que no hace falta y que lo valioso es trabajar todos los días, no para compensar las estadísticas e igualarnos a todos ahí, sino para que haya menos hombres y menos mujeres que sean víctimas", ha añadido a continuación.