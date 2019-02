Teodoro García Egea, secretario general del PP, ha afirmado en una entrevista en Espejo Publico que "el aborto no es un derecho, por mucho que la izquierda nos intente engañar, es un drama" y ha pedido volver a la Ley del aborto de 1985 porque es la única "que tuvo un consenso social".

El conservador defiende la presión de "aquella mujer que se queda embarazada" por parte del entorno familiar, de la propia pareja, o de tipo económico hace que ésta se vea abocada a "necesitar abortar, pero en contra de su voluntad en muchas ocasiones" y sostiene que se deben tener "los mecanismos del Estado suficientes para que esa decisión no se tome en base a la presión".



☕@TeoGarciaEgea asegura que hay que conseguir que aquella mujer que se queda embarazada y se ve obligada a abortar, tenga mecanismos del Estados suficientes para tomar esa decisión sin presión ▶https://t.co/897gn9dxri #CaféGarcíaEgea pic.twitter.com/sbBVFvZbG8 — Espejo Público (@EspejoPublico) 8 de febrero de 2019

El 'popular' también ha hablado de la concentración de este domingo, organizada junto a Ciudadanos, en la que quieren ceder "protagonismo a la sociedad civil" y ha confirmado que se leerá un discurso en el acto. El número dos del PP no ha descartado que quien lo lea sea Mario Vargas Llosa. El escritor ha estado presente en eventos de ambos partidos, y los conservadores defienden que tiene que ser alguien que exprese "una sola voz", dejando las cuestiones partidistas a un lado.

García Egea no ha negado que pueda producirse una moción de censura contra Pedro Sánchez. "No hay ninguna opción descartada. Todavía no habíamos sacado a la sociedad civil a la calle" y cree que los partidos que se reúnan este domingo no deben dar imagen de estar separados, que "es importante que se les vea juntos".