Aragonès centrará en la economía y la autodeterminación el debate de política general en plena tensión en el Govern

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, dará inicio este martes a un nuevo debate de política general del Parlament de Catalunya, en la sesión que empezará a las once y media de la mañana. Es la sesión parlamentaria anual por excelencia en la que el Govern debe hacer balance de su labor y fijar objetivos para el resto de la legislatura, mientras la oposición fiscaliza la acción de gobierno y evalúa las propuestas, habitualmente de forma crítica. Pero el debate de política general llega este año en Catalunya precedido por la fuerte tensión entre ERC y Junts y la posible fractura del Ejecutivo catalán. Con lo que se espera que, paradójicamente, las críticas al discurso del president de la Generalitat lleguen tanto desde las filas de la oposición como del propio socio en el Consell Executiu.

Aragonés centrará su discurso de apertura del debate de política general –con una duración prevista de entre hora y media y dos horas– en la autodeterminación y la crisis económica. Según fuentes de la Presidència, Aragonès rehuirá la situación de tensión generada con Junts aunque hará un llamamiento a mantener la estabilidad del Govern para hacer frente al resto de la difícil situación económica actual y futura.

De hecho, estas mismas fuentes apuntan a que el discurso tendrá tres partes: a nivel político afianzará su apuesta por la negociación con el Gobierno español para resolver el conflicto con el Estado, pero reafirmará la necesidad de que Catalunya pueda decidir su futuro político en las urnas. Para lo que Aragonès planteará "una propuesta sobre cómo fortalecemos la posición catalana a favor de la autodeterminación". En el ámbito económico propondrá medidas para hacer frente a la elevada inflación y los problemas que se derivan. Y finalmente hará balance y expondrá las labores pendientes para desarrollar el Pla de Govern estructurado en ejes básicos como la transformación energética y la sostenibilidad medioambiental, la modernización del país, la reindustrialización, el feminismo y la igualdad de género o los servicios sociales, entre otros.

Propuesta para la autodeterminación

En la parte relacionada con el conflicto político entre Catalunya y el Estado, y el avance hacia la constitución de una Republica Catalana, se espera la concreción de una propuesta para ejercer el derecho a la autodeterminación. Una propuesta que según Aragonès será "amplia" y "con voluntad de encontrar una solución al conflicto político". Aragonès se muestra "convencido" de que "la ciudadanía pueda votar es la mejor manera de resolverlo" y de que "eso debería sumar no sólo aquellos que estamos a favor de la independencia sino a todos los demócratas, porque un referéndum da la oportunidad a todo el mundo de ganar, es la propuesta más inclusiva, más democrática y que nos debe permitir resolver de una vez por todas el conflicto con el Estado".

Planteará pues una formulación para la autodeterminación de Catalunya de carácter amplio que pueda incluir desde los partidos independentistas de ERC, Junts y la CUP a los autodeterministas de En Comú Podem. Habrá que esperar a la reacción de los partidos pero resulta previsible que el PSC rechace cualquier formulación autodeterminista y el actual ambiente de crispación entre los independentistas tampoco augura una buena acogida en este sector, aunque todos ellos instan a esperar a la concreción de la propuesta.

Medidas contra la inflación

Fuentes de la Presidència explican que Aragonès, más allá del tema independentista, querrá poner el énfasis en la complicada situación económica y la actuación del Govern para preservar la ciudadanía de sus efectos. "Debemos explicar cómo hacemos frente a esta alta inflación que impacta directamente en los bolsillos de la ciudadanía, que hace que sea más difícil llegar a fin de mes, que muchas familias aumenten su angustia viendo que les es difícil poder llegar a todo y la incertidumbre con la que muchas empresas están inmersas debido a los altos precios de la energía y que les pueden llevar en algunos casos a detener la producción y situar a sus trabajadores en ERTO", asegura el president de la Generalitat.

Desde la presidencia también se admite que "el Govern de Catalunya no tiene todas las herramientas para revertir esta situación, pero sí la posibilidad de contribuir a paliar sus efectos y este tema ocupará una parte importante del debate de política general" y especialmente "las medidas que anunciaremos", afirman.

Junts rebaja el tono pero quiere recuperar la agenda independentista

Aragonès: "Espero que todas las formaciones políticas afronten el debate en positivo, con propuestas"

Aragonès intentará aislar el debate del próximo martes de las tensiones con sus socios de Junts y pide: "Espero que todas las formaciones políticas afronten el debate en positivo, con propuestas". El grupo parlamentario de Esquerra también ha dirigido una carta al resto de formaciones menos Vox con esta petición. Por su parte, aunque en un inicio Junts había situado esta sesión parlamentaria como un cierto ultimátum para decidir si deja o no el Govern, en los últimos días varios dirigentes de Junts han rechazado que sea así y el propio portavoz del partido, Josep Rius, ha coincidido con la petición hecha por Aragonés: "el debate de política general debe ser en positivo". Rius añade que el debate también debe servir "para recuperar la agenda independentista del Govern, que emana de los resultados del 14F y del acuerdo que firmamos entre Junts y ERC". Por otro lado, Junts espera conocer la propuesta para la autodeterminación que expondrá Aragonès antes del inicio de la sesión.

Junts también llevará al debate de política general los problemas que genera la dependencia del Estado en temas como la falta de inversión en infraestructuras, la gestión de Cercanías o la crisis económica y los problemas sociales que se derivan.

El PSC ejercerá de oposición constructiva

Si Junts rebaja realmente el nivel de tensión de las últimas semanas contra ERC, Aragonès puede tener un debate relativamente plácido puesto que el primer partido de la oposición no prevé hacer una crítica dura. La portavoz del PSC, Elia Tortolero, asegura que los socialistas catalanes afrontan el debate de política general de "manera constructiva y útil". "El PSC vamos a colaborar y a presentar el máximo de propuestas buenas para los ciudadanos de Catalunya", aseguran los socialistas. Eso sí, el PSC hará hincapié en las continuas discrepancias y enfrentamientos entre los socios y la necesidad de revertir lo que consideran una parálisis en el Govern, al que pedirán que deje de lado su "conflicto crónico", que resuelva sus problemas y que se dedique a gobernar.

Los comuns no quieren hacer de mediadores

En Comú Podem será un actor importante en el debate de política general a pesar de ser un grupo minoritario. La propuesta para la autodeterminación que planteará el president de la Generalitat, Pere Aragonès, irá dirigida a sumar más allá del independentismo y los comuns son una pieza clave en este objetivo. Y además, la fractura de la mayoría independentista vuelve a situar a En Comú Podem como grupo decisivo por la aprobación de los presupuestos de la Generalitat.

Jéssica Albiach: "Votar 150 veces lo mismo no va a solucionar las crisis del mundo independentista"

Pero Aragonés no encontrará unos comuns incondicionales en sus propuestas. La presidenta de En Comú Podem (ECP), Jéssica Albiach, avisa de que no harán "de cascos azules del independentismo" con la propuesta sobre la autodeterminación del president Aragonés. Albiach alerta de que los comuns han defendido que los catalanes puedan decidir su futuro "por activa y por pasiva", pero que "votar 150 veces lo mismo no va a solucionar las crisis del mundo independentista". "Vamos hacia un debate de política general donde una parte del Govern casi plantea una moción de confianza a la otra", afirma la dirigente de En Comú Podem. Según fuentes del partido, los comuns plantearán a Aragonès que lo mejor para poder desarrollar políticas de izquierdas sería "tener un Govern de izquierdas para lo que la salida de Junts es imprescindible". Estas mismas fuentes indican que los comuns centrarán su participación en el debate "en cómo afrontar la inflación, y las angustias y sufrimientos de la ciudadanía, más que estar pendientes de las peleas del mundo independentista".

La CUP se muestra muy crítica con las políticas del Govern

En cuanto a la CUP, el grupo anticapitalista prevé ser muy crítico con el rifirrafe entre los socios de Govern que califica de discrepancias "retóricas" y puramente tácticas entre ERC y Junts. La diputada de la CUP en el Parlament Eulàlia Reguant ve el debate sobre la ruptura del Govern como una "cortina de humo". "Llevamos meses arrastrando el toma y daca y lo que esconden ambos es la incapacidad de hacer políticas", ha afirmado en una entrevista en Ràdio 4 y La 2.

Además, la CUP se posicionará duramente contra las políticas del Ejecutivo en temas como la apuesta por los Juegos Olímpicos de Invierno u otros macroproyectos, o aspectos como la política de vivienda que considera poco efectiva. Un numeroso catálogo de discrepancias que aleja a la CUP de la mayoría de la investidura –que reclamará a Aragonès que "cumpla"– y de la aprobación de los presupuestos. "Mientras discutimos sobre si Junts y ERC hablan entre ellos, no estamos fiscalizando qué políticas está haciendo el Govern", ha añadido Reguant. Por otra parte, replicarán a ERC de que su propuesta de acuerdo con el Gobierno español no es viable y también defenderán frente a Junts que la independencia "no tiene una receta mágica". Según Reguant, el hecho de que no haya una "lectura compartida" sobre el 1-O ha llevado al "barrizal actual".

PP, Ciudadanos y Vox

Todo hace prever que la derecha unionista formada por Ciutadans, PP y Vox reiterará una vez más su enmienda a la totalidad contra el Govern independentista, con duras críticas, y centrando las intervenciones en la polémica lingüística desde la pugna contra la inmersión lingüística en catalán en las escuelas catalanas intentando imponer judicialmente el 25% de castellano en las aulas.

Desarrollo del pleno

Tras la intervención del president de la Generalitat, Pere Aragonès, la sesión se suspenderá este martes hasta las tres de la tarde, momento que se reanudará con el turno de los grupos, que intervendrán siguiendo el orden de mayor a menor representación, terminando sin embargo, con los dos partidos que forman el Ejecutivo. Así, los grupos intervendrán por este orden: PSC-Units, Vox, CUP, ECP, Cs, PPC, JxCat y ERC. Cada uno dispondrá de un primer turno de treinta minutos, y –aunque inicialmente no estaba previsto– Aragonés responderá individualmente a cada grupo en un cara a cara tal y como había solicitado el PSC.

Terminado el debate, el pleno se suspenderá y se abrirá un plazo hasta las 9.30 horas del miércoles para que los grupos presenten en el registro sus propuestas de resolución. Posteriormente, se abrirá un nuevo plazo hasta las 12 horas del jueves para que los grupos presenten propuestas transaccionales, y la Mesa también tratará después su admisión a trámite. El pleno estará parado el miércoles y el jueves coincidiendo con el juicio a la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, por negarse a responder a las preguntas de Vox en el juicio del Tribunal Supremo por el referéndum del 1-O.

El pleno se reanudará el viernes, día 30, a las 11 horas para que la cámara debata y vote las propuestas de resolución. Cada grupo tendrá un turno de diez minutos para exponer las suyas ante el Pleno y posicionarse sobre las del resto, y finalmente la cámara las votará.