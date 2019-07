Ciudadanos sigue ahondando en su ambigua relación con Vox, esta vez en torno al Gobierno de Madrid. Como si de un funambulista se tratase, la formación naranja mide con precisión cada uno de sus pasos para seguir guardando las distancias con el partido de Santiago Abascal, al mismo tiempo que gestiona formar gobiernos con este, como sucede en la capital.

Este miércoles, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que estaría dispuesto a asumir un documento de propuestas del partido de extrema derecha similar al creado en la Región de Murcia, pero no lo firmaría. Además, también se ha mostrado proclive a mantener una nueva reunión a tres bandas junto al PP de Isabel Díaz Ayuso.

"Si Vox tiene alguna propuesta, alguna alternativa, algo que sea compatible con el acuerdo firmado con el PP y que permita desbloquear esta situación, igual que estaba hace 16 días estoy dispuesto a escucharla", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación, en los pasillos de la Cámara autonómica.

Si no choca con el acuerdo entre ellos y populares, no tiene "ningún inconveniente en asumir esos compromisos"

Según ha confirmado Aguado, la formación que lidera en Madrid Rocío Monasterio le ha remitido esta misma mañana un documento, que no ha podido todavía analizar. Ha aclarado que si no choca con el acuerdo establecido entre ellos y los populares, no tiene "ningún inconveniente en asumir esos compromisos".

En cuanto a la formación del nuevo Gobierno y el desbloqueo de las negociaciones, asegura que "no es un tema de fotos ni de reuniones". "Esto se soluciona en media hora hablando por teléfono, con propuestas, que se puedan intercambiar correos electrónicos. Es muy sencillo", ha lanzado.

Aguado considera que no es necesario un encuentro porque ya lo tuvieron hace quince días y Vox fue "sin un solo papel" y sin "ni una sola propuesta". Por lo tanto, lamentando la inactividad de la formación verde, les pedía que tras "16 días bloqueando la Comunidad", dejen de hacerlo y permitan "poner en marcha un gobierno"