Begoña Villacís, líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, fue multada con un pago de 70.000 euros por Hacienda por no declarar bien el IVA en 2016. La Agencia Tributaria investigó la empresa Iuriscontecia S.L, creada por la edil y su marido, Antonio Suárez-Valdés, de la que ambos eran administradores solidarios, y halló numerosas irregularidades. Según ha adelantado ABC, Hacienda concluyó que la sociedad funcionaba como una pantalla para pagar menos impuestos. Para entonces, Villacís cumplía un año como concejala en el consistorio madrileño.

El inspector del caso anuló el pago de 104.872,24 euros en Impuesto de Sociedades, equivalente a alrededor de cuatro años de actividad, porque, como informa el citado diario, "los ingresos generados no debieron facturarse a través de una sociedad, que se dedica a la asesoría legal". Además, Hacienda calculó que la cantidad defraudada ascendía a 143.555,65 euros, por lo que a la empresa de la concejala se le imputó facturas por importe de 683.598 euros que supusieron una devolución de 143.555,65 euros, el 21% de IVA. La Agencia Tributaria también impuso una multa de casi el 50% de lo defraudado,69.676,67 euros. Una vez descontado lo pagado irregularmente vía Impuesto de Sociedades, Iuriscontecia S.L se vio obligada a ingresar 108.360,08 euros en las arcas del fisco.

Cuando se conoció que Villacís había ocultado esta sociedad patromonial de dos millones de euros durante tres años, la concejala aseguró que el hecho de que saliera esa información obedecía a un ataque electoralista. Tras conocerse que fue multada por no pagar declarar bien el IVA y por falsear su cese en esta empresa, ABC intentó ponerse en contacto con la líder de la formación naranja en Madrid, pero ésta rehuyó. "Preguntadle a mi marido, yo no me encargaba de la sociedad", respondió. Así, el diario se puso en contacto con Suárez-Valdés quien "dijo tener que consultarlo con su contable y pidió las preguntas por escrito". Pese a que las consultas fueron enviadas, no respondió.

La mayor operación que llevó a cabo Iuriscontecia S.L fue la construcción del domicilio de la pareja. Un chalet de 667 metros cuadrados en Villanueva de la Cañada que fue dada de alta como despacho.