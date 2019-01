Borrell: “Sé quién será el candidato a las europeas y no he dicho que no lo vaya a ser”

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, no cerró la puerta a ser el cabeza de lista del PSOE a las próximas elecciones europeas del 26 de mayo, al contestar con evasivas y frases a medias a una batería de preguntas sobre esta posibilidad.

Borrell, este lunes, en un desayuno informativo organizado por Europa Press, primero dijo que él ya conocía quién sería el candidato, pero se negó a decirlo o dar una pista sobre si será hombre o mujer. “Lo sé por conductos colaterales”; se limitó a decir.

Además, no admitió, aunque tampoco negó con rotundidad. que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le hubiera ofrecido esta posibilidad. Y, al ser repreguntado a quien podría habérselo ofrecido y quien podría ser el candidato, Borrell contestó: “Yo no he dicho que no lo vaya a ser”.

Siguió el juego de preguntas y respuestas, en el que al final se vio bastante incómodo al ministro, y al ser interpelado sobre si le gustaría serlo, contestó para zanjar definitivamente el asunto: “Un problema que he tenido es que siempre me ha gustado ser demasiadas cosas”.

El nombre de Borrell siempre ha estado en las quinielas para encabezar la lista del PSOE al Parlamento europeo, aunque en las últimas semanas se había difundido el rumor que había rechazado este ofrecimiento.

El hecho de que este lunes no haya descartado definitivamente tal posibilidad, vuelve a abrir las especulaciones de que sea finalmente el designado y que la tardanza en hacerlo público se deba a que Sánchez quiere retrasar lo más posible la crisis de Gobierno que conllevaría su candidatura.



Preparados para el Brexit

Con este anuncio, la larga disertación hecha por el ministro sobre política europea e internacional pasó a un segundo plano, aunque Borrell si puso especial empeño en explicar que España está preparada para afrontar que no haya acuerdo sobre el Brexit.

En este sentido, explicó que el Gobierno ha preparado toda una batería de medidas logísticas y de comunicación para hacer frente a esta eventual situación. Además, Borrell aseguró que “están preservados los derechos de los ciudadanos de aquí y de allí, para que sus vidas no sufran ninguna alteración”.

También explicó que se han tomado medidas para que los tres sectores más afectados (Transporte aéreo, financiero y agricultura y pesca) estén preparados para afrontar las nuevas circunstancias que se avecinan.

En cuanto a Gibraltar, indicó que el hecho de que nos se produzca un acuerdo sobre el Brexit no cambiará nada la situación con el Peñón. El ministro recordó que hay cuatro acuerdos firmados con el Reino Unido, dentro de las relaciones bilaterales entre los dos países, que están al margen de la decisión que adopte el Parlamento Británico.

La decisión del Reino Unido le sirvió a Borrell para hacer una reflexión de las dificultades de separarse de la Unión Europea, y recordó que el Reino Unido no tiene ni la moneda común, por lo que extrapoló esta decisión a la situación de Catalunya y se preguntó. “¿Cómo alguien ha podido hacer creer a la mitad de la población que Catalunya podría ser independiente de la noche a la mañana?”.