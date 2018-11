Casa Real y Moncloa se lavan las manos sobre la foto de Juan Carlos I con el heredero saudí

Ni desde el Palacio de la Zarzuela ni desde el de La Moncloa se ha querido comentar la foto de este fin de semana del rey emérito Juan Carlos I con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohámed bin Salmán (el actual hombre fuerte del país y a quien la CIA implica en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en la embajada saudí de Estambul), durante el Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1.

"Desde Casa Real no hacemos ningún comentario sobre las actividades privadas de los miembros de la Casa", ha dicho un portavoz del Palacio de la Zarzuela. En Moncloa también se han lavado las manos: “No vamos a entrar a valorar lo que hace el rey emérito”, han señalado fuentes de Presidencia del Gobierno.

Para el Gobierno, se trata de un encuentro "casual", según ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien ha insistido en que el Ejecutivo "no es responsable de la agenda del rey emérito". "No tengo información sobre el encuentro casual entre el rey emérito y el príncipe en el marco de una competición deportiva", ha apuntado el jefe de la diplomacia española.

Desde Bruselas, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, también ha evitado comentar la foto del padre del rey con elheredero saudí. "No hemos tratado eso en el Gobierno y yo soy portavoz del Gobierno. Tenemos el respeto al rey emérito que se merece y nada más", se ha limitado de comentar.

Las fuentes consultadas subrayan que estos desplazamientos privados los paga el rey emérito de su bolsillo. Juan Carlos I recibe de los Presupuestos del Estado una asignación que el rey Felipe VI reparte entre los miembros de la Familia Real de la partida asignada en la Corona en las cuentas públicas. Para 2018, el rey emérito tiene asignada una retribución de 194.232 euros, un 1,5% más que el año anterior.



Reacciones de los partidos

En la sede socialista de Ferraz, Esther Peña, la portavoz del Comité Electoral del PSOE a quien este lunes le tocaba salir en rueda de prensa, ha esquivado las preguntas afirmando que cree “que es Casa Real a quién le toca dar explicaciones”. Ha añadido que no conocen la agenda del Rey emérito, que, por otro lado, está colgada en la página web del Palacio de la Zarzuela. “Solo conocemos la agenda del actual rey”, ha dicho.

Lo cierto es que aunque hubieran mirado la agenda del emérito, no habría cambiado nada. Su majestad puede hacer en sus actividades privadas lo que le parece y si se encuentra con mandatarios, sean los que sean, con foto o sin fotografiar, es cosa suya.

Javier Maroto, el vicesecretario de Organización del PP, ha huido la primera pregunta diciendo que no habían tratado el tema en la reunión de hoy, que no había visto la foto y que se atendrían al comunicado de la Casa Real, “si lo hubiera”; pero no lo va a haber.

Jose Manuel Villegas, el secretario general de Ciudadanos, ha llegado a afirmar que “desde luego no era el momento de que se produjera ese encuentro, de que se produjera esa foto” ; y ya.



En Podemos ha levantado ampollas el asunto y este fin de semana lo han dejado claro en las redes sociales.



Hoy hace 40 años el rey emérito llegó a Argentina para hacer una vista a la dictadura militar. Ahora vuelve a ensuciar la imagen de España con sus amistades peligrosas, saludando al príncipe heredero de Arabía Saudí tras el asesinato de Khashoggi. pic.twitter.com/N8yxScExXi — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 26 de noviembre de 2018

Juan Carlos I, rey emérito de mi país, charlando afablemente con Mohamed bin Salman, príncipe heredero saudí a quien la CIA acusa de haber ordenado el asesinato y descuartizamiento del periodista Khashoggi. Hoy. En Abu Dabi.



Esto sí que es humillar a España y a los españoles. pic.twitter.com/GjhgruaQXo — Pablo Echenique (@pnique) 25 de noviembre de 2018

El rey emérito sabe que esa fotografía con quien ordenó descuartizar a Khashoggi hunde la imagen de la monarquía.



Entonces, ¿qué se juega el monarca para que le compense esa imagen? ¿Más millones por el AVE a La Meca? — Ione Belarra (@ionebelarra) 26 de noviembre de 2018

LA FOTO DE LA VERGÜENZA

Deseando escuchar qué dicen el PP, PSOE y C's de esta foto pic.twitter.com/HR9tdSdH5b — JUANMA DEL OLMO (@juanmalpr) 25 de noviembre de 2018

El portavoz de ERC, Joan Tardà, a preguntas de Público, ha señalado que "la foto de Juan Carlos de Borbón es gráfica de una histórica amistad, que incluye a Felipe de Borbón". "El problema no es la oportunidad de la foto, el problema es la foto fija de una familia Borbón, con Juan Carlos o con Felipe, que son los emisarios en Arabia de las empresas españolas de armamento; y el problema es que tanto PSOE como PP, al dictado de los Borbones o de los empresarios a los que representan, han elegido a la genocida Arabia Saudí como socio comercial preferente", señala Tardà.

Tardá: "El problema es que PSOE y PP, al dictado de los Borbones o de los empresarios, han elegido a la genocida Arabia Saudí como socio comercial preferente"

Para el portavoz parlamentario de la formación republicana, "no es ninguna sorpresa que el Rey se salude y abrace con sus amigos de la Monarquía saudí, como tampoco es ninguna sorpresa que la Monarquía saudí encabeza un régimen represivo y genocida". "Eso lo sabíamos todos antes del vil asesinato del periodista Khashoggi, de la misma manera que sabemos que las armas que España vende a Arabia Saudí sirven para sostener ese mismo régimen represivo y genocida que viola los derechos humanos de su población y comete crímenes de guerra en Yemen”, ha recordado Tardà.

Igualmente, para Joan Baldoví, portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, la foto es “absolutamente inapropiada y muy poco hábil por su parte”. En declaraciones a Público, el diputado valenciano señala que, aunque la foto se ha producido en una actividad privada, tanto Presidencia del Gobierno como el Palacio de la Zarzuela tendrían que haberla conocido porque “una foto así no creo que guste ni a la Moncloa ni a la Casa Real”.

Fuentes del PDECat señalan que la imagen de bu Dabi no les sorprende “conociendo el pasado de Juan Carlos I ”. "Aún así, nos parece indigno que mientras el Rey emérito saluda cordialmente al príncipe de Arabia Saudí, España siga vendiendo armas a este país”, añaden los nacionalistas catalanes.