La Castilla y León de Mañueco ahuyenta a los nuevos médicos MIR

Castilla y León es la segunda comunidad autónoma más perjudicadas en la asignación de plazas MIR de este 2022, solo por detrás de Catalunya. Lamentablemente, hay 49 plazas que se han quedado sin cubrir, de las cuales nada menos que 45 pertenecen a Medicina Familiar y Comunitaria. Pero tampoco se ha cubierto por completo el cupo en Medicina Preventiva y Salud Pública (han quedado 3 sin cubrir) y una más en Microbiología y Parasitología.

Este hecho supone un auténtico desastre para el panorama del actual sistema sanitario, ya que significa que se dejarán de formar medio centenar de médicos especialistas en los próximos cuatro años en la comunidad. Y el detalle de que Atención Primaria deje tantas plazas por adjudicar es particularmente preocupante, ya que es el área donde más facultativos se necesitarán en los próximos años por la oleada de jubilaciones -avisada por los Colegios de Médicos- que se prevé.

Por norma general, además, las plazas que no se adjudican en la asignación MIR quedan desiertas y no podrán ser cubiertas de ninguna manera por ningún médico. E, incluso, los datos podrían empeorar porque no todos los médicos acaban haciéndose con la plaza asignada. Ya sucedió el pasado año que una docena de ellos terminaron renunciando a su destino.

"Es el modelo sanitario del Partido Popular"

Estas cifras "no son improvisadas en absoluto", asegura María García, TCAE y secretaria de Sanidad del PSOE en la ejecutiva de Salamanca. "El modelo sanitario del Partido Popular es así: menos personal, menos gasto y más privatizaciones", apunta la histórica sindicalista salmantina.

"La formación de los MIR la paga la Junta de Castilla y León, por eso no se cubren las plazas deliberadamente. Todos los colegios profesionales alertan del número de jubilaciones que vienen, pero ésta es la mejor manera de justificar las privatizaciones. La Junta no es capaz de fidelizar a los profesionales sanitarios porque tienen unas condiciones laborales terribles, años y años con contratos por meses. ¿Quién va a querernos elegir como destino así?", se pregunta.

La llegada de la pandemia ha agravado, además, las condiciones de los sanitarios: "La administración regional ha tratado muy mal a los sanitarios, que están agotados y agobiados, además de convertir su trabajo en algo poco atractivo para los futuros médicos. No se ha respetado ni los especialistas de Atención Primaria –de ahí las plazas sin cubrir-, ni los de Urgencias, ni los enfermeros, ni el personal de limpieza", se lamenta María García.

"Como ejemplo, desde que gobierna el PP, Salamanca ha perdido 400 camas y más de 300 trabajadores en 20 años. Es terrible", recuerda la sanitaria socialista.

Plazas sin cubrir por zonas en Castilla y León

Las zonas de Castilla y León que sí han cubierto todas las plazas que ofertaban suelen ser urbanas, como Valladolid Este (15), Valladolid Oeste (20), Salamanca (14), Ávila (9) y Segovia (8). León ha cubierto 16 de las 18 plazas que ofrecía. Soria, sin embargo, ha dejado sin adjudicar 12 de las 15 plazas que ofertaba, Zamora tiene 8 vacantes de las 12 que se podían otorgar, Ponferrada ha logrado solo 1 nuevo especialista de los 7 de los que podía disponer.

Burgos ofertaba 16 plazas en la capital y 5 se han quedado sin cubrir, mientras que Aranda de Duero y Miranda de Ebro han logrado aspirantes para 4 de las 5 plazas que tenían como cupo.

Otro dato que llama la atención es el ejemplo de la localidad vallisoletana de Medina del Campo, que ofertaba 5 plazas de especialista y no ha logrado que ningún médico elija este destino.

"En Castilla y León necesitamos un plan de respuesta rápido para la sanidad en el mundo rural. El Gobierno de la Junta se ha inventado la figura de los 'médicos de área' que no consigue otra cosa más que se pierda la cadena asistencial. No podemos tolerar que en un pueblo vaya cada semana un médico distinto", denuncia la socialista María García al respecto.

En términos nacionales, se han dejado sin cubrir 217 plazas, repartidas en cuatro especialidades diferentes: Medicina del Trabajo (8), Medicina Preventiva y Salud Pública (8), Microbiología y Parasitología (1) y Medicina de Familia, con 200 plazas sin asignarse.