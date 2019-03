Podemos no ha entrado en valoraciones sobre la salida de Óscar Guardingo de la lista de los 'comuns'. "Estamos muy orgullosos de haber revalidado el acuerdo con En Comú Podem y de haber conseguido unidad. Respetamos la decisión de Guardingo, pero nosotros salimos a ganar y tenemos una candidatura muy potente", ha explicado Pablo Echenique durante la rueda de prensa de la Ejecutiva de la formación.

El senador de Podemos - que era el número uno del partido morado por Barcelona - anunció este domingo que renunciaba a ser candidato en las listas de los 'comuns'. Según el comunicado que difundió por las redes sociales, no comparte el "carácter independentista" de la candidatura que lidera Jaume Asens. También ha censurado "la alteración del orden de las primarias". Fuentes de la confluencia catalana explicaron a Público que Podem pidió que Guardingo estuviera en los primeros cinco puestos de la lista para asegurar su escaño en el Congreso. No fue así, los 'comuns' le ofrecieron el puesto 11. Echenique no ha confirmado el pusto, pero sí ha reconocido que no estaba entre los primeros diez de la lista.

Noelia Vera, la coportavoz del partido morado, tampoco comparte el "perfil independentista" de la candidatura que ha criticado Guardingo. "Mantenemos la misma posición. Defendemos que el pueblo catalán tiene derecho a decidir y a una solución democrática. Con soluciones extremistas no se va a solucionar nada: sentarnos, dialogar y encaje territorial en el que todos nos sintamos cómodos". Los dos portavoces han sostenido que defienden un modelo territorial para toda España con Catalunya incluida. "En estos momentos somos la única fuerza estatal con capacidad de interlocución y de diálogo. El independentismo plantea la salida de Catalunya y los tres partidos hijos de Aznar tienen una estrategia reaccionaria con más componentes de venganza que de política de Estado", ha asegurado el secretario de organización.

Frente a estas explicaciones están las palabras de este domingo de Guardingo: "No soy independentista. Creo que nos merecemos una España democrática y plurinacional. Podemos y sus confluencias necesitan un proyecto de país que sea el mismo para Cornellà, Vigo o Cádiz. No podemos tener los pies pegados en el procés. Mucha gente en las bases de Catalunya en Comú y en Podem no comparten el perfil independentista de la candidatura y de su cabeza de lista".

He decidido renunciar a estar en la lista de En Comú Podem y quiero compartir los motivos. Continuaré militando en Podemos para recuperar aquel instrumento que hacía lo que decía y tenía un proyecto de país. pic.twitter.com/Jio9a1qPNC — Óscar Guardingo (@oguardingo) 17 de marzo de 2019

Respecto a la crítica de la alteración del orden de las listas, Echenique ha asegurado que se han "respetado los reglamentos de Podemos a la hora de configurar las papeletas". Fuentes catalanas también explicaron a este medio que los 'comuns' quería que Mar Puig ocupara el puesto de Podem en los primeros diez puestos para así cumplir con la cuota de género. El secretario de organización no ha dado detalles sobre la configuración de la lista ni los nombres de los diez candidatos, sin embargo, las negociaciones sobre los cambios entre los números uno y dos de Podemos es otro de los motivos que recrimina Guardingo.

Esta no es la primera renuncia a la lista de los 'comuns', aunque justamente las anteriores habían sido del ala más nacionalista. CatECP expulsó el pasado viernes a su diputado Joan Josep Nuet del grupo en el Parlament, después de que el jueves se confirmara que concurrirá a las elecciones generales del 28 de abril con ERC, mientras que la exdiputada Elisenda Alamany ya ha registrado su nuevo partido en Interior con el que intenta negociar una coalición electoral con los independentistas.