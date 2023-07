Así te hemos contado en directo el debate electoral a tres en RTVE

Sánchez, en el minuto final: "Pido el voto para que ganen las mujeres y pierdan los machistas"

El candidato del PSOE ha recordado en su minuto final que hace cuatro años pidió el voto para dignificar las pensiones, para crear el IMV o mejores empleos, entre otros. Algo que, según ha destacado, ha cumplido esta legislatura "a pesar de una pandemia" y otras circunstancias difíciles. "Pido el voto para que ganen las mujeres y pierdan los machistas. Para que gane la ciencia y no el negacionismo. Para que gane la cultura y no la censura. Para que gane la convivencia y no el odio. Para que gane la verdad y no la mentira. Para que gane el respeto y pierda el insulto. Les pido el voto para el PSOE", ha culminado.