Crisis climática y salud mental, los problemas de los que menos se habló en la campaña andaluza

Se les acabó el tiempo a los candidatos y candidatas a las elecciones andaluzas porque los 15 días de campaña electoral terminaron hace unas horas. Si algo se quedó en el tintero ya no hay posibilidad de recuperarlo y si fue así no será porque no hayan contado con horas y espacios para dejar claro su proyecto político para Andalucía: dos debates televisados, decenas de entrevistas y otros tantos mítines y actos de partido.

¿En qué los invirtieron? Público ha analizado las intervenciones de cada aspirante a presidir la Junta en sus cuatro principales actos de campaña. Un total aproximado de 100 minutos por candidato/a en los que de lo que menos se habló fue de crisis climática y salud mental.

"Si le dejamos a la derecha hacer la campaña vamos a hablar de encuestas, de encuestas y de encuestas", dijo la candidata de Por Andalucía, Inma Nieto, en su acto de inicio de campaña. Juanma Moreno le daría la razón: el líder del PP andaluz fue el que más mencionó las encuestas, aunque fuese para pedirle a los suyos que no se acomodaran con los buenos resultados que les señalaba la demoscopia. El resto habló menos de sondeos y cuando lo hizo fue para restarles importancia. "Las encuestas a la papelera y los votos a las urnas", fueron las últimas palabras de la campaña electoral del candidato socialista, Juan Espadas.

Moreno Bonilla se centró en hablar de él mismo y en alabar su gestión al frente de la Junta. Mencionó poco el empleo, a pesar de que es uno de los problemas más importantes y transversales de su comunidad, el 50% de los andaluces lo señala como su principal preocupación según el último CIS, y mucho los impuestos para defender sus rebajas fiscales.

En los actos de precampaña e inicio de campaña en Sevilla, en el mitin central de Málaga junto a Núñez Feijóo y en un encuentro con jóvenes en Cádiz, el líder del PP dedicó un total de 0 minutos a hablar de la crisis climática. Pero en este caso lo que no se nombra sí existe. Moreno Bonilla reconoció haber "pasado más calor que en un asador de pollos" en su tour por Andalucía de los últimos días. La culpable ha sido una ola de calor impropia de esta época del año que atravesó la recta final de la campaña y evidenció la urgencia de poner en marcha políticas públicas que mitiguen los efectos del cambio climático.

Ese silencio del presidente andaluz se lo reprochó Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía, en un acto en Jerez el 10 de junio. Un mitin en el que Rodríguez habló durante más de 20 minutos y apenas dedicó uno a la emergencia climática.

Más de lo que lo hizo el candidato socialista Juan Espadas, que tampoco le dio espacio a la crisis climática en sus actos centrales de campaña. Ni lo hizo Juan Marín, el líder de Ciudadanos en Andalucía. Solo Inma Nieto y Teresa Rodríguez otorgaron importancia a los efectos del cambio climático, aunque de forma breve en ambos casos. "La crisis climática hay que afrontarla con seriedad", defendió Nieto en uno de sus mítines centrales en Córdoba el 11 de junio. Tres días después, en Sevilla, volvería a mencionar que "la conciencia global de la emergencia climática que padecemos" es una de las "patas" de su candidatura y que el suyo sería un gobierno que "luche contra el cambio climático". Hasta ahí.

Mucho de sanidad pero poco de salud mental

De lo que sí hablaron todos los candidatos y candidatas ha sido de la sanidad pública andaluza. En el caso del PP y de Ciudadanos, Bonilla y Marín, para defender su gestión. Y en la izquierda para reprochar el colapso y la falta de personal. Si el 11 de junio, en Málaga, se escuchó a Moreno Bonilla asegurar que un señor "le dio las gracias por salvarle la vida" después de haber recibido una rápida asistencia sanitaria, solo cinco días más tarde, el 16, Teresa Rodríguez decía esto en uno de sus actos: "A mi madre le dicen ya la llamaremos cuando va a hacerse un TAC". Crítica que fue repetida en los actos de Espadas e Inma Nieto.

Pero de todo el tiempo que se dedicó a hablar de sanidad lo que menos se mencionó fue la salud mental. Es más, la derecha ni se acordó y en la izquierda apenas se señaló de forma testimonial.

Y es precisamente la salud mental uno de los componentes del sistema sanitario público andaluz que arrastra más insuficiencias. La Federación Salud Mental Andalucía ha alertado recientemente que la tasa de psiquiatras y psicólogos en esta comunidad es la mitad que la media española, que a su vez es bastante inferior a la media de la UE. Según sus datos, en la comunidad andaluza sólo hay seis psiquiatras y tres psicólogos por cada 100.000 habitantes, totalmente insuficientes para cubrir la demanda creciente en este campo de la salud.

Vox frente a sus contradicciones

En el caso de Macarena Olona sus intervenciones en los cuatro principales actos de campaña ponen en evidencia las constantes contradicciones en las que cae la extrema derecha. Hasta en dos ocasiones, en Málaga y en Sevila, reivindicó la candidata de Vox el lema de Julio Anguita: "programa, programa, programa". Paradójico porque para este 19J no han presentado un programa electoral sino un folleto con 10 medidas y solo una implica directamente a Andalucía: el cierre de la televisión pública.

Lo más repetido por la candidata de la extrema derecha populista han sido los ataques al feminismo. El 12 de junio, en Marbella, Olona celebró su mitin central acompañada por la neofascista italiana, Giorgia Meloni. De la que dijo ser su "inspiración". La líder de Vox habló durante 30 minutos y dedicó más de la mitad de su intervención a negar la violencia de género y cargar contra el fascismo. Ni una sola propuesta en clave andaluza.

Y eso que lo primero que dijo Olona el 27 de mayo, cuando todavía no había empezado la campaña, es que se alejaría "de debates estériles" y se centraría "en las cosas del comer". Lo cierto es que no dedicó ni un minuto a hablar de medidas para impulsar el empleo o facilitar el acceso a la vivienda y su lema fue "la violencia no tiene género".