Isabel Serra (Madrid, 1989) se enfrenta a uno de los mayores retos Unidas Podemos. La candidata a la Comunidad de Madrid dio un paso adelante tras la alianza de Manuela Carmena e Íñigo Errejón. Ahora se enfrenta al que fue el fundador de su partido casi por el mismo electorado y ambos saben que tendrán que entenderse cuando pasen las elecciones. Sin embargo, Serra no quiere ver el 26M como una batalla contra las izquierdas: su objetivo es "es echar a la derecha" y formar gobierno progresista.



MCompite casi por el mismo electorado con otros dos partidos, el PSOE y Más Madrid. ¿Cómo cree que influirá la división del voto?



Hay que ser cautelosos con las encuestas pero espero que consigamos ampliar el campo político y lograr una mayoría de izquierdas. Después de 24 años basados en la corrupción y privatización de lo público creo que ya es hora de hacer un gobierno de izquierdas. Hay encuestas que nos dicen que tenemos la oportunidad.

Los resultados de las elecciones del 28-A decían que la derecha ganaría en la Comunidad, las encuestas ahora dan la victorias a las izquierdas. ¿Cómo explica esta subida del voto progresista?



Hay muchos factores que pueden explicar un cambio. La gente vota algo diferente a las Comunidades Autónomas que a las generales y en este caso la diferencia de ocho puntos es una diferencia muy importante. Además, los resultados del 28 de abril pueden cambiar el sentido del voto de algunos sectores. En las generales conseguimos frenar a la derecha, ahora tenemos también la oportunidad de avanzar. También hay una parte de los votantes del PSOE que se puede estar preguntando si han hecho bien en votarles por ese 'con Rivera no' que cantaban después de que Sánchez no aclara si va a formar gobierno con Ciudadanos influido por las presiones del CEOE o del Banco Santander. Mientras, el PP en la Comunidad está en una descomposición importante por la corrupción o casos como el del expresidente Garrido que se ha pasado a Ciudadanos en dos días.

Pero no nos debemos confiar. Hay un riesgo si confiamos y no salimos a votar el 26M o si creemos que ya está todo hecho. Sobre todo si no conseguimos que los barrios populares no suban en participación respecto a otros barrios: los ricos siempre votan y la gente más desfavorecida no. Y así les va a los ricos.

La candidata de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Isabel Serra. FERNANDO SÁNCHEZ

¿Cree que las fuerzas de izquierdas conseguiréis movilizar al electorado progresista como en el 28A? Parece que el voto defensivo ha perdido fuerza.



Hay un cambio de clima. Más que un voto defensivo fue un 'voto del miedo'. Al PSOE le fue muy bien la campaña en base a la posibilidad de que gobernara la extrema derecha con el PP y con Ciudadanos, pero creo que el PSOE no es capaz de hacer frente a la amenaza de la extrema derecha que todavía sigue ahí. Unidas Podemos creo que es la única garantía para defender unos servicios públicos que eviten que ideas reaccionarios y del odio hacia el último. El riesgo en la Comunidad está ahí. Isabel Diaz Ayuso, más allá de las ocurrencias o de las llamadas de atención, representa el proyecto del PP que tanta desigualdad ha generado en la región más rica de este país. Creo que es peligroso y la amenaza está ahí.

¿Teme que le afecte la bajada de voto que ha sufrido Podemos en las elecciones generales?



No tenemos el mismo resultado que en 2016, pero se ha conseguido los objetivos que teníamos: demostrar que somos una fuerza política con una base social estable y que podemos determinar el rumbo de este país. Sobre todo si conseguimos marcar la hoja de ruto del futuro gobierno que se forme.

Además, la bajada de votos en la Comunidad de Madrid respecto a otras comunidades ha sido mucho menor. Ha bajado, pero no creo que las encuestas apunten a esto porque nos dicen que con la suma de Unidas Podemos y Más Madrid tenemos hasta un poco más de votos de lo que teníamos anteriormente.

¿Sería un fracaso para Unidas Podemos tener menos votos que Más Madrid?



Nuestro principal objetivo es echar a la derecha. Impedir que siga gobernando el PP y que lo haga ahora con Ciudadanos y Vox. Nuestro segundo objetivo es hacer un gobierno de izquierdas. Yo prefiero que Unidas Podemos tenga mejor resultado que Más Madrid, igual que lo prefiero respecto al PSEO: tenemos el único proyecto que ha demostrado ser garantía para la mayorías social y trabajadora. Lo hemos demostrado durante estos años de trabajo en la Asamblea de Madrid. También hemos demostrado que no sólo se podía echar a Mariano Rajoy de la Moncloa, también que se puede subir el SMI.

¿Apoyaría un gobierno liderado tanto por Ángel Gabilondo como por Íñigo Errejón?



Vamos a ver los resultados, pero sí. Creo que lo que está pidiendo la gente es que nos entendamos después de estas elecciones. Si dan los números, en función del programa, claro que llegaremos a un acuerdo con ambos.

¿Tiene líneas rojas para llegar a un acuerdo?



Las líneas principales tienen que ver con garantizar más y mejor empleo, garantizar la vivienda, reversión de las privatizaciones de los servicios públicos y con una reforma fiscal. Pero no hablaría de líneas rojas. Será una negociación y en esta negociación haremos todo lo posible para incluir cuantas más medidas podamos de nuestro programa porque creemos que son las mejores para mejorar la vida de la gente.

¿Cree que es posible Angel Gabilondo pacte con Ignacio Aguado?



Gabilondo no ha dejado claro si pactaría con Ciudadanos. Se lo he preguntado en los debates pero no quiere responder. No quiere decirlo antes del 26M y creo que eso es no tener respeto por los votantes que necesitan saber que va a pasar con su voto: si va a ir para un gobierno de progreso y de izquierdas o va a ir un gobierno con Cs que pacta en Andalucía con Vox y con un proyecto neoliberal que precariza nuestras vidas. Las encuestas dicen que la mayoría social prefiere que pacte con Unidas Podemos pero el PSOE tendrá que decidir si sigue a esta mayoría o a los intereses económicos.

En lo relativo a las medidas, ¿qué le diferencia de Errejón?



Creo que hay similitudes que tienen que ver con el trabajo que hemos hecho durante estos cuatro años en la Asamblea de Madrid. Hay mucha gente que estaba con Unidas Podemos que ahora es parte de Más Madrid y esto se nota en el programa, pero también creo que hay diferencias políticas. Por ejemplo, con la política de vivienda. Nosotros planteamos medidas más concretas y más claras para poner freno a los fondos buitres y a los grandes tenedores y sobre cómo bajar el precio del alquiler. Hay que pinchar la burbuja del alquiler e intervenir en el mercado. Desde la Comunidad se puede trabajar en ello ampliando el parque de vivienda pública: no construir más y poner la que ya hay al servicio de las mayorías para garantizar que ninguna familia se queda en la calle mientras hay tanta vivienda vacía.

¿Cuál sería su primera medida si gobernara?



Hay muchas cosas que hacer, pero hay una muy importante: bajar los sueldos de los cargos políticos. La corrupción del PP durante tanto tiempo en la Comunidad tiene que ver con que hay instituciones que permiten la corrupción y tenemos que hacer que esto no vuelva a pasar. Esto lo hacemos mejorando la transparencia o haciendo una ley de cláusulas sociales para garantizar que no se dan adjudicaciones a un empresario amigo. Pero también haciendo que la política no sea un privilegio y no avancemos más hacia la profesionalización de la política sino todo lo contrario. Esto se hace limitando los mandatos, acabando con los aforamientos y bajando los sueldos de los políticos a tres SMI, como tenemos en Unidas Podemos.

No parece una medida que guste al PSOE, seguramente necesario para que saliera adelante.



No creo que tenga mucho interés. Ya hemos debatido sobre el Estatuto de la Comunidad de Madrid o sobre limitaciones que tienen que ver con que no haya personas que acumulan cargos y poder, por ejemplo, siendo alcalde y diputado. Esto empeora la democracia. Pero lo defenderemos y es algo que lo defiende mucha gente porque hay una desconfianza muy grande hacia las instituciones. La forma de acabar con esta desconfianza y garantizar que sirva a las mayorías tiene que ver con evitar esa institucionalización y esa desconexión de la realidad que potencian las instituciones.

Durante la presentación de su programa electoral explicó que más adelante presentarían las medidas compartidas con IU. ¿Cuales son las que más destacan de estas propuestas?



En todas las elecciones IU ha tenido su programa y Podemos otro. Al final no hemos presentado las medidas conjuntas, pero las principales tienen que ver con la vivienda y bajar el precio del alquiler y la reversión de los servicios públicos, principalmente educación y sanidad. En sanidad ha habido una privatización que ha empeorado la atención a la ciudadanía. Las listas de esperas no dejan de aumentar; en dos años un 41%, y los tratamientos en la privada cuestas seis veces más que en la pública. Hay sobrecostes y esto lo pagamos entre todos. Necesitamos revertirlo y garantizar la atención primaria.

También hay que aumentar el presupuesto en educación y acabar con ese sistema de segregación del PP que hace que seamos la segunda región después de Hungría de la UE que más segrega. A día de hoy están dando más presupuesto a la escuela concertada que a la pública y esto es una máquina de generar desigualdad.

Madrid está siendo un experimento para avanzar en la uberización de la economía, ¿qué haría para enfrentar esto?



La uberización es un negocio que llega a diferentes sectores y dependiendo esto hay que hacer unas políticas u otras aunque hay un punto común: pararle los pies a esos monstruos de la uberización, desde Amazon hasta Uber o Cabify. Esto tiene que ver con la capacidad del Estado de regular y decidir cómo queremos vivir, qué economía queremos tener y poner en el centro el interés de la mayoría y no una minoría. También hay que pararle los pies a las empresas que no tributan en nuestro país y tributan en paraísos fiscales.

"Hay que fomentar el correo público y apostar por el sector del taxi"

Respecto a Amazon lo que hay que hacer es fomentar el correo publico. Correos tiene que ser una empresa publica, no externalizada. Y también hay que defender el taxi porque es un servicio público. Para esto hay que cumplir con el ratio 1/30, hacer una precontratación de dos horas paras las VTC y cumplir con cuestiones como que las VTC no puedan estacionar en sitios destinados para el transporte público.

Otro elemento es que esos intermediarios que se están forrando a costa de quien consume esos servicios se pueden eliminar. Puede ser el Estado y la administracion el que haga esa función y no derivar tanto dinero que precariza a la mayoría de los trabajadores - no solo a los taxistas, también a los conductores de las VTC - es fundamental. Vivimos en una sociedad tan neoliberal que cuando se debate respecto al taxi la gente se pone en el lugar del consumidor y no desde el trabajador. Recuerdo que durante la huelga del taxi mucha gente argumentaba que en Uber y Cabify los trabajadores llevan traje o te dan una botella de agua. Esto muestra como el neoliberalismo nos ha convertido antes en consumidores que en trabajadores.

En Madrid hay comercios que abren 24 horas o los domingos, ¿se podría hacer algo desde la Comunidad?



Sí. Impulsar una mayor regulación de los horarios comerciales como limitar las aperturas en días como los domingos para que tengamos más tranquilidad, tiempo de descanso o tiempo para estar con nuestras familias y amigos y paralizar este proceso frenético por el que tenemos que estar trabajando 24 horas al día y consumiendo 24 horas al día. Se puede hacer y creo que es necesario.

Esta apuesta por lo público y la inversion social, ¿cómo se financiaria?



Principalmente con una reforma fiscal. En la Comunidad de Madrid no hay justicia social entre otros motivos porque no hay justicia fiscal. Tenemos un paraíso para los ricos y creemos que hay que hacer una política fiscal más progresiva. Hay que acabar con las bonificaciones al impuesto de patrimonios y de sucesiones. El primero está prácticamente bonificado al 100% y el segundo al 99%. También hay que hacer una reforma el IRPF más progresiva.

Estos días se escucha mucho a la derecha diciendo que la izquierda quiere subir los impuestos a las clases medias. Lo que sucede ahora mismo es que las familias trabajadoras están pagando lo que no pagan los ricos. Una minoría privilegiada. Cuando Ciudadanos dice que vamos a subir los impuestos a las clases medias yo me pregunto cuántos amigos tiene ciudadanos que tenga un patrimonio de más de un millón de euros. Ciudadanos tendrá muchos, pero yo aseguro que el resto tiene muy pocos porque son 1 % de los habitantes de la Comundad. Respecto al IRPF sólo un 7% en la Comunidad tiene una renta más alta de 60.000 euros. Nosotros hablamos de subirlas a las de 100.000 euros, por tanto non estamos hablando de la mayoría trabajadora.

Uno de los principales lemas es horizonte verde y morado. ¿Como pueden cambiar el modelo de ciudad esas medidas?



Ambas van ligadas al reequlibrio territorial que necesitamos en la Comunidad. La transición ecológica tiene que transformar el modelo productivo en base a la sostenibilidad, el cuidado del planeta y de nuestra salud. En la Comunidad mueren entre 14 y 17 personas por contaminación y hay que acabar con esto. Nosotros pensamos que hay que hacer un plan de acción por el clima que se base en descarbonizar Madrid y avanzar en energías renovables. Un plan de residuos cero y un plan de empleo publico para la rehabilitación de edificios porque el 40% de las emisiones contaminantes vienen de las viviendas. Si creamos empleo verde mejoramos las viviendas, reducimos la contaminación y generamos empleo.

Esto no se puede separar de la transición morada. El feminismo plantea un proyecto de sociedad mejor para el conjunto de la ciudadanía y el centro tiene que ver con garantizar los cuidados para que no sean una responsabilidad de las mujeres y sean una responsabilidad social. El Estado tiene que garantizar un sistema de atención a la dependencia y a la crianza.

La candidata de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Isabel Serra. FERNANDO SÁNCHEZ

Ha pedido el voto para Más Madrid y para Madrid en Pie, ¿puede ser más concreta? ¿usted a quién votará?

No puedo ser más concreta porque quiero respetar a todas las personas que van a votar a Manuela Carmena y a Unidas Podemos y que van a votar a Sánchez Mato y Unidas Podemos. Nosotros decidimos no concurrir al Ayuntamiento y asumimos este problema que deriva de no tener una candidatura de Unidas Podemos o en la que esté Podemos. Cuando echamos al PP y ganamos el Ayuntamiento lo hicimos gracias a muchos actores como IU, Podemos u organizaciones sociales… Ya no es esta la situación. A mi me gustaría que no hubiese sido así, que hubiésemos estado juntos en esa candidatura unitaria. Como no ha sido así preferimos apoyara a ambas candidaturas y preferimos decirlo así porque en el momento en que yo diga si voto a una o a otra la realidad es que estoy apoyando a una o a otra. Así que queremos decir muy claramente que apoyamos las dos y que para que Carmena sea alcaldesa de Madrid se necesita que Sánchez Mato entre en el Ayuntamiento.

¿Y con quién cree que podría coordinarse mejor si usted gobernara? ¿Con Sánchez Mato o con Carmena?

Depende. Espero realmente que lo que suceda sea que gracias a que entre Sanchez Mato tengamos un gobierno en el que estén ambos, como el que hemos tenido hasta ahora. Hay cuestiones fundamentales que ha puesto en marcha Sánchez Mato como pueden ser las clausulas sociales que han mejorado la contratación pública del ayuntamiento de Madrid. A mí me gustaría que se repitiese algo como lo que ha sido Ahora Madrid después de las elecciones. Creo que va a haber cosas con las que me identifique más con una candidatura y otras con otras, pero sí que creo que mientras Más Madrid tiene la capacidad en el Ayuntamiento de tener un buen resultado, creo que si no está la candidatura de Sánchez Mato las transformaciones que podamos poner en marcha será menores.

¿Que empuje a Carmena hacia la izquierda?

Sí.

Mirando al plano estatal, ¿cree que Podemos necesitará un Vistalegre III cuando pasen las elecciones y se formen los diferentes gobiernos?

Unidas Podemos ha demostrado ser el espacio político que mejor ha sobrevivido a los últimos tiempos: a la irrupción de Vox y al cambio de Ejecutivo con el PSOE gobernando, que esto desmoviliza. Y a la campaña de las cloacas del Estado atacando a Unidas Podemos. Pero ha soportado y aguantado mejor que las formaciones que han optado por caminos separados.

El resultado del 28A ha sido bueno, pero es evidente que tendremos que abrir un debate. Creo que esto sucedería después de cualquier concurrencia electoral y después de esta lo necesitamos. Tenemos retos y estos retos pasan por feminizar más la organización y vincularnos más con el tejido social. Mejorar las redes, los espacios por abajo y favorecer que se cuide más a la militancia y se garantice un debate político. Desde que surgimos como proyecto político hemos tenido poco tiempo y muchas concurrencias electorales. Necesitamos esto.