Albert Rivera llega a la precampaña tocado por el fraude electoral en las primarias de Castilla y León y las sospechas que se han extendido en otros territorios. En una convención express con los números uno al Congreso y los candidatos autonómicos de la formación naranja, no ha hecho alusión a lo ocurrido con Silvia Clemente y Francisco Igea -actual candidato para presidir las Cortes tras el pucherazo-, únicamente ha dicho que "confía" en todos y cada uno de los elegidos por la militancia.

El líder de Ciudadanos ha pedido al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, un cara a cara en la "televisión o cualquier medio". "Pongamos fecha y hora, los dos modelos de España son esos: el sanchismo y nuestro modelo", ha aseverado.

No ha sido el único en solicitarlo, el líder del PP, Pablo Casado, lleva semanas solicitando un cara a cara que, hasta la fecha, no ha tenido respuesta. Sobre el conservador, Rivera ha asegurado que "esta todo el día hablando de los años 80" porque "vive ahí" y que está anclado en la lógica "izquierda y derecha".

El catalán -en plena confección de listas electorales- ha anunciado que presentará este sábado en Toledo a su número dos por Madrid y ha señalado que su proyecto es el único que "atrae talento" y "suma gente", cargando contra otras formaciones "de las que se va gente cada día".



Rivera ha reivindicado a Ciudadanos como "el partido del acuerdo", "del desbloqueo", y se ha erigido como "la alternativa de centro". "A mí no me veréis enfrentar a hombres y mujeres ni a catalanes y andaluces", ha afirmado el líder de Cs, que ha aprovechado para criticar a Sánchez y Casado. "Basta de caspa, de mirar al pasado. No podemos dividir a los españoles como si fuera un equipo de fútbol".

"Somos el centro de la diana, todos los partidos nos pegan por todos lados; nacimos para esto, sabíamos que íbamos a estar en el centro de la diana, pero eso es buena señal. Vamos bien, si los demás partidos tienen que disparar al centro es que vamos bien" -ha subrayado el candidato a la presidencia del Gobierno- que ha vuelto a reincidir en la idea que nadie les "ha regalado nunca nada".