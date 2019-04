Último día de campaña electoral. Los partidos apuran los minutos para tratar de captar votantes. Tras dos semanas recorriendo el país, los líderes del PP, Pablo Casado, y Unidas Podemos, Pablo Iglesias, cerrarán este viernes la campaña electoral en Madrid. Mientras que los del PSOE, Pedro Sánchez, y Cs, Albert Rivera, lo harán en Valencia, donde también se celebran comicios autonómicos.

Casado abre la puerta a Vox en un posible Gobierno de derechas: "Tendrán la influencia que quieran tener para entrar"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha abierto este viernes la puerta a Vox para entrar en un posible Gobierno de derechas y ha aconsejado tanto al partido de Santiago Abascal como a Ciudadanos "no pisarse la manguera" para sumar entre los tres. "Al final Vox y Ciudadanos, tengan 10 escaños o tengan 40, van a tener la influencia que ellos quieran tener para entrar en el Gobierno o para decidir la investidura o la legislatura. Por tanto, ¿para qué vamos a andar pisándonos la manguera entre nosotros si lo que tenemos que hacer es sumar?", ha manifestado Casado en declaraciones a EsRadio recogidas por Europa Press.



El PP expulsa a su candidato en Librilla (Murcia) por intentar comprar votos

El PP de la Región de Murcia ha iniciado el procedimiento para "la expulsión inmediata del partido" de su candidato a la alcaldía de Librilla, Francisco Alcón, por, presuntamente, haber intentado comprar votos. Según diversos medios, el ayuntamiento de Librilla ha denunciado ante la Fiscalía al candidato del PP por presunto delito electoral al intentar comprar votos para su partido a cambio de pagar una multa de tráfico a un vecino de la localidad. Según una grabación, que está en poder de la Fiscalía y de la Junta Electoral, Francisco Alcón llamó a un vecino de la localidad al conocer que le habían multado y se ofreció a pagarle los 200 euros de sanción, que le había impuesto la Policía Local por carecer su vehículo de la ITV, a cambio de votos.

Tras conocerse este hecho el Partido Popular ha exigido y aceptado la renuncia del candidato a la alcaldía de Librilla a las próximas elecciones municipales y autonómicas del próximo 26 de mayo, tras lo que ha mostrado su rechazo "más rotundo a estos comportamientos inadmisibles y reprobables". "Personas que entienden de esa manera la actividad política no pueden formar parte de una candidatura electoral ni representar nuestras siglas", han indicado fuentes del PP.

Interacción de los partidos en redes sociales

Madzuli Agency, agencia belga de marketing digital 360º, ha publicado un estudio sobre la interacción de los partidos con el electorado a través de las redes sociales. Ciudadanos destaca por su uso de Instagram y lidera el número de visualizaciones en YouTube. · Vox cuenta con el mayor número de seguidores en Instagram y YouTube, mientras que Podemos registra más seguidores tanto en Facebook como en Twitter.

WhatsApp dice ahora que el cierre de las cuentas de Podemos es permanente

La empresa de mensajería instantánea WhatsApp ha explicado a Podemos que la reactivación de una de las cuentas desde la que distribuían mensajes masivos fue "un error" y que éstas se cerrarán de forma permanente. "Un miembro de nuestro equipo de atención al cliente revirtió inadvertidamente la prohibición de una de estas cuentas ayer", dice WhatsApp en un mensaje remitido a la formación morada. Ayer les informó de que iba a restablecer las cuentas de envío con las que Podemos llega a unas 60.000 personas. WhatsApp pide disculpas al partido por la "confusión que pueda haber causado".

Podemos denunció el pasado miércoles que su cuenta de envío de mensajes masivos de WhatsApp en la que tenían inscritas a más de 60.000 personas había sido "bloqueada". La prohibición está activa desde el día 21, cuando WhatsApp cerró siete cuentas de usuario a Podemos "por violar términos de servicio", un cierre permanente que no está sujeto a más apelaciones. Para la difusión durante la campaña, Podemos contrató una empresa que proporcionaba un software de reenvío de mensajes que incluye un "control automático". Podemos asegura haber "cumplido todas sus obligaciones" y "todos los trámites previstos". Ayer, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, remitió un mensaje de audio a sus seguidores en el que les agradecía que se diesen de alta en Telegram. "En esta red parece que nos dejan trabajar tranquilos", aseguró el candidato a la Presidencia del Gobierno.

Sanchez; “No quiero que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas”

Pedro Sánchez ha manifestado que “no quiere” que “la estabilidad de España descanse en partidos independentistas”., informa Manuel Sánchez. En una entrevista a la Cadena Ser, el candidato socialista pidió para ello una amplia mayoría parlamentaria, por lo que apeló entre los que dudan entre Unidas Podemos y el PSOE, o entre Ciudadanos y el PSOE o los que se quieren quedar en casa. También apeló al miedo a Vox y afirmó: “Esta ultraderecha es temible”.

No quiso ni considerar la posibilidad de dimitir si no logra ser presidente del Gobierno, pero avanzó que si es el más votado hablará con todos, incluido PP y Ciudadanos. No aclaró finalmente si aceptaría un Gobierno de coalición como le pide Unidas Podemos, y dijo que primero está el 28, y luego el 29. En ese sentido, advirtió de que hay que esperar a saber qué pasa, “porque podemos ganar más elecciones y no gobernar. Y ganar tiene que ser gobernar”, concluyó.

Las oficinas de Correos abren con normalidad y sin esperas

Decenas de personas hacen cola este jueves en una oficina de Correos de la capital. - EFE

Correos ha abierto este viernes todas sus oficinas con normalidad y sin registrar esperas más elevadas a las habituales de un viernes cualquiera, ha asegurado la empresa pública, que ha adelantado el horario de apertura a las ocho de la mañana para la gestión del voto por correo. El plazo límite para votar por correo para las elecciones generales y valencianas de este domingo concluye a las 14:00 horas de hoy, después de que haber sido ampliado hasta en dos ocasiones por acuerdo de la Junta Electoral Central.

Los principales candidatos eligen Madrid y Valencia para el cierre de campaña

Tras dos semanas recorriendo el país, los líderes del PP, Pablo Casado, y Unidas Podemos, Pablo Iglesias, cerrarán este viernes la campaña electoral en Madrid, mientras que los del PSOE, Pedro Sánchez, y Cs, Albert Rivera, lo harán en Valencia, donde también se celebran comicios autonómicos:

- PSOE: Sánchez se sumará a los socialistas valencianos en el Parque Central de la capital, en una fiesta a última hora de la tarde que contará con la presencia, entre otros, del candidato a la reelección de la Generalitat, Ximo Puig.

- PP: Pablo Casado también visitará Valencia, en este caso por la mañana, para apoyar a los candidatos populares a las autonómicas. Por la tarde protagonizará el mitin de cierre de su partido en Madrid. Para esta ocasión, Casado ha optado por dejar a un lado los actos más restringidos que centraron su campaña y ha elegido el WiZink Center, con capacidad para unas 15.000 personas, donde tiene previsto reunir a los barones regionales.

- Unidas Podemos: Pablo Iglesias echará el cierre a esta campaña en la zona sur de la capital, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares a las 20.30 horas. Le acompañarán el coordinador federal de IU y candidato por Málaga, Alberto Garzón, y la número dos de Unidas Podemos al Congreso por Madrid, Irene Montero.

Ciudadanos: Albert Rivera comenzará la jornada participando, junto a otros miembros del partido, en una "carrera ciudadana". Ya por la tarde, a orillas del río Turia y acompañado de la cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Inés Arrimadas, y del candidato de Cs a la presidencia de la Generalitat, Toni Cantó, intervendrá a partir de las 20.00 en el acto de cierre, que estará precedido de distintas actuaciones musicales.