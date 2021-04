En el Partido Popular no quieren confiarse. La holgada victoria que pronostican las encuestas para Isabel Díaz Ayuso en los comicios del próximo 4 de mayo podría verse completamente eclipsada por una suma de las formaciones progresistas: PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. Un escenario que dibuja el último estudio flash del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Según el barómetro, publicado este jueves, el bloque progresista aventajaría al conservador tanto en la horquilla menor de escaños como en la mayor.

"Es la broma de todos los días. Esto es la Moncloa Press, están siempre maquinando para intentar retorcer la opinión pública, y, de esta manera, que pasen cuanto antes estas elecciones", ha sido la respuesta de la candidata a la relección por el Partido Popular tras publicarse el sondeo. Sin embargo, según indican varias fuentes de la formación conservadora a Público, sí hay un cierto temor en el PP a que Díaz Ayuso no logre sumar con Vox tras el 4-M. Un miedo compartido por Ciudadanos que, según el citado barómetro, se quedaría por cuatro décimas fuera de la Asamblea de Madrid.

Ese resultado sería la peor pesadilla para Díaz Ayuso y también para la dirección nacional de Pablo Casado, que fue quien avaló el movimiento de la presidenta madrileña de adelantar las elecciones en la Comunidad de Madrid el pasado mes de marzo. Es por ese motivo que los dirigentes del PP insisten en cada declaración pública en que "esto no está hecho" y que no se puede reeditar una "alianza Frankenstein a la madrileña". "Que muera de éxito Ayuso antes del 4 no es bueno, desmoviliza a la gente y quizá ese día no vayan a votar", señala a Público una voz de la dirección 'popular'.

La mayoría de sondeos apuntan a que los votantes del centroderecha y la derecha sí están muy movilizados, a diferencia de aquellos que se sitúan ideológicamente en el "centroizquierda". El principal temor ahora en el Partido Popular es que esos potenciales votantes se movilicen a causa de la agresiva campaña que está haciendo Vox, especialmente tras el cartel xenófobo que han colocado en la estación de Sol —la más concurrida de la capital—, en el que criminalizan a los menores migrantes no acompañados.



El pasado martes la Fiscalía Provincial de Madrid abrió diligencias para investigar por posible delito de odio el cartel electoral de Vox y pidió su retirada de manera cautelar. Pero el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid, en funciones de guardia de diligencias, cree que "no se da ni peligro por la demora, ni apariencia de buen derecho" para aceptar la medida cautelar que pidió la Fiscalía, por lo que el cartel se mantendrá.

"Ese discurso puede funcionar en Almería, pero no en Madrid"

En la dirección nacional del PP consideran que el discurso de Vox sobre los migrantes tutelados por el estado "puede funcionar en Almería o en Tenerife", poblaciones que "suelen recibir bastante inmigración del Magreb" lo que en ocasiones genera un "conflicto" con la población local, aseguran. Pero no en Madrid, donde "hay especialmente latinoamericanos y personas del este de Europa". "Madrid no es xenófoba", señalan fuentes cercanas al líder del PP.

Esas fuentes creen que el mensaje de Vox sí que "cala" porque ha acaparado gran parte de las tertulias, preguntas, titulares y conversaciones informales en el Congreso. "Nosotros intentamos no entrar en estos marcos, y Ayuso acierta cuando rebaja la magnitud del problema. Son 269 casos", insisten. Así lo dijo la presidenta madrileña en declaraciones a la Cadena Ser. "En Madrid hay 269 menores extranjeros no acompañados para una comunidad de casi 7 millones de habitantes". Unas palabras que repitió en el debate electoral, en el que la candidata de Vox, Rocío Monasterio, mostró de nuevo ese cartel xenófobo.



Sin embargo, en el PP sí que creen que la beligerancia de Vox puede provocar la movilización de una izquierda que antes de iniciarse la campaña se decantaba por la abstención. "Al final, Vox y el PSOE se necesitan. Se retroalimentan, Creo que son bastante torpes en esta estrategia. Esto no mueve un voto de la derecha, pero sí de la izquierda", razona una voz con alta responsabilidad en el PP. "Supongo que necesitan destacarse de alguna manera".

También hay quien opina que la formación ultraderechista ha virado su estrategia hacia la 'lepenización'. "Creo que el caladero de Vox ya es como el de Marine Le Pen, busca el voto de los barrios. Como Le Pen en París busca en los barrios de la periferia a los franceses que no quieren musulmanes junto a ellos. Y le votan ahora los que en Francia votaban antes al partido comunista. Está muy ensayado", razona otra persona de la dirección del PP.

En Ciudadanos creen que Vox necesita "llamar la atención"

Desde la dirección de Ciudadanos opinan que Vox busca "provocar" y "llamar la atención" con el cartel xenófobo, aunque públicamente evitan calificarlo como tal. La presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas, lo tildó de "populista". "Lo hacen sabiendo que tendrá visibilidad", señalan fuentes cercanas a la presidenta de Cs, que opinan que el partido ultraderechista "puede movilizar a los extremos que se retroalimentan entre ellos".



Los 'naranjas' tratan de jugar la baza del voto útil para sobrepasar la barrera del 5% e insisten en que Ayuso tendrá que elegir entre Vox o Cs. El 'número 3' de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha advertido este jueves de que si el partido ultra consigue gobernar con el PP tras el 4 de mayo, el cartel xenófobo estará "en colegios, teatros y toda la región".