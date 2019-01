En el disparate que se está convirtiendo la elección del candidato o candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, en los últimos días ha empezado a circular el nombre de la ex vicesecretaria general socialista y actual eurodiputada, Elena Valenciano, como un cartel potente para afrontar estos comicios.

Según ha podido saber Público, algunos dirigentes han preguntado personalmente a Valenciano si estaba entre sus intenciones o formaba parte de alguna operación para impulsar dicha candidatura, lo que ha sorprendido a la propia eurodiputada que ni siquiera sabía que su nombre estaba en las quinielas.

La dirigente socialista no tiene entre sus previsiones dar ese paso y no ha hecho ningún movimiento interno para configurar una posible presentación a las primarias, por lo que salvo un cambio de escenario de última hora, no parece probable que se concrete.

Además, algunos dirigentes que sí conocían la posibilidad de plantear este nombre, lo ven muy difícil que prospere por las discrepancias entre la eurodiputada y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien no sólo la apartó de la portavocía del Grupo de los socialistas españoles en el Parlamento europeo, sino que también abortó su candidatura para presidir el Grupo Socialista europeo, aunque contaba con muchas posibilidades de haber triunfado.

Valenciano, desde la decisión de Sánchez de no apostar por su candidatura al grupo socialista europeo, ha pasado a un segundo plano limitándose a sus trabajos en el Parlamento Europeo. Mantiene buena relación con su sustituta, Iratxe García, y el pasado miércoles intervino en defensa de Sánchez y celebrando el discurso que hizo el presidente en la Eurocámara.

Algunos dirigentes del PSOE madrileños consultados por Público no conocían que Valenciano estuviera en las quinielas, pero vieron más que interesante la propuesta, tanto la imagen política de Valenciano como por su marcado perfil feminista, que es un valor que los socialistas quieren poner en primera fila.

La Ejecutiva de los socialistas de Madrid acordó aplazar hasta marzo la elección del cabeza de lista

Otros dirigentes, sin embargo, consideraron que si ha saltado el nombre es para “quemarlo” ante la posibilidad de que algún sector estuviera barajando la operación para habérselo propuesto a Valenciano en su momento.

Mientras tanto, la Ejecutiva Regional del PSOE-M aprobó este miércoles el calendario provisional de primarias para la Alcaldía de Madrid, aplazándolas hasta marzo. La primera vuelta se celebrará el 9 y, si hubiera segunda vuelta, el 18 de marzo.

Pero será el 27 de febrero cuando se sabrá quiénes serán de verdad los candidatos a las primarías del PSOE a la Alcaldía de Madrid, y han podido reunir los avales necesarios para formalizarla. De momento, en la reunión del miércoles volvieron a aparecer con más fuerza los nombres de la ministra Reyes Maroto (que sigue diciendo por todas las esquinas que ella no va a ser candidata) y el de la concejala madrileña Mar Espinar, cercana al que fue candidato a la Alcaldía, Antonio Carmona.

Pero, quien con toda seguridad se va a presentar, es el histórico dirigente de Izquierda Socialista, Manuel de la Rocha, que está intentando sumar a su candidatura a personas de todas las sensibilidades en el socialismo madrileño.

De hecho, la candidatura de De la Rocha empieza preocupar a la dirección del PSM y a Ferraz, y algunos creen que se ha lanzado la candidatura de Mar Espinar para intentar dividir el voto interno, y que no haya un enfrentamiento directo entre De la Rocha y el nombre que salga de la dirección federal.