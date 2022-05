La Eurocámara no logra validar las credenciales de Puigdemont y otros tres representantes independentistas

El Parlamento Europeo no ha verificado las credenciales de tres eurodiputados de JxCat, Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, del representante de ERC Jordi Solé. El motivo ha sido que la institución no ha recibido la notificación pertinente y la documentación necesaria de la Junta Electoral Central española.

Adrián Vázquez, presidente de Asuntos Jurídicos, ha manifestado que "tenemos la responsabilidad de verificar las credenciales de los eurodiputados, que tienen que notificar nombres y procedimientos exigidos por las autoridades nacionales para evitar conflictos de intereses e incompatibilidades". El procedimiento exigido es acatar la Constitución española.

La comisión de Asuntos Jurídicos solicitará a la presidencia del Parlamento Europeo que pida de manera formal a la Junta Electoral Central que traslade la documentación y envíe una notificación para poder verificar las credenciales. Si no es posible, debe explicar la ausencia de documentación y las consecuencias que "se deriven".

El organismo ha señalado, aun así, que en la "práctica no les afecta" al trabajo parlamentario. No obstante, ha subrayado que esta situación debe ser "temporal". "No ponemos en duda si tienen el acta, sino que, ante la falta de notificación, no podemos cumplimentar el trámite parlamentario", ha argumentado Vázquez.



Las opciones que se barajan ante este escenario, según fuentes parlamentarias recogidas por Europa Press, son que la Junta Electoral pueda decidir dejar vacante el acta, establecer la pérdida de ciertos derechos como diputados o que temporalmente sigan sin esta verificación.