Un exasesor de Aznar sirvió de vínculo entre Vox y Trump hace dos años

El partido ultraderechista Vox tuvo contactos con la administración de Trump hace dos años, según informa Diario 16. Los contactos los llevó a cabo Rafael Bardají, que trabajó como asesor del gobierno de Jose María Aznar.

Vox, que puede ser un eje clave en el futuro gobierno andaluz, ya ha sido acogido con buenos ojos por Aznar, que a través de FAES ha querido reconocer su legitimidad y su peso a la hora de desbancar al PSOE de Susana Díaz.

Los primeros contactos fueron para hablar de la situación de España dentro de la OTAN, organización que la administración Trump ha amenazado en varias ocasiones con abandonar. También se reunieron para acordar que un miembro del partido republicano participase en un acto de Vox, según Diario 16.

Rafael Bardají es miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Vox desde el pasado marzo. Él mismo ha reconocido en alguna ocasión que el gobierno de Donald Trump ha tenido algún encuentro con la organización ultraderechista española. "Mis interlocutores allí son Jared Kushner (el yerno del presidente) y John Bolton (actual Consejero de Seguridad Nacional)", comentó para El Periódico.

En esa misma entrevista reconoció que desde EEUU se vio con buenos ojos el resultado que su partido había logrado en las elecciones de Andalucía: "Recibí desde Estados Unidos varios mails de madrugada felicitándonos por el éxito de Vox en Andalucía", declaró.

Las amistades de Vox con el PP

El think thank Grupo de Estudios Estratégicos (GEE) está dirigido por este hombre tan imbricado en la derecha española. En un reciente artículo publicado en esta web y firmado por él mismo, asegura que Pablo Casado es su "amigo". "La verdad es que no Vox es de extrema derecha ni mucho menos anticonstitucionalista. Si lo fuera, ya estaría prohibido. Lo que Vox es, llanamente, el sentir y el pulso de mucha gente común", asegura en el texto publicado.

Vox, temido incluso por el New York Times, no para de cosechar amistades internacionales, mientras Ciudadanos y el Partido Popular aún no saben cómo tratarlo de cara a los medios nacionales.