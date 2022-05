El Gobierno intenta tranquilizar a Canarias por el conflicto con Marruecos sobre las aguas territoriales

El Gobierno sigue su "hoja de ruta" en las nuevas relaciones con Marruecos. Tras la reapertura de fronteras terrestres, de forma gradual, en Ceuta y Melilla, el siguiente reto concreto es la negociación de las aguas territoriales con el reino alauí. El grupo de trabajo sobre la delimitación de espacios marítimos se reunirá en España durante el mes de junio, tras 15 años sin hacerlo. En el fondo del asunto, diferentes nombres propios: el Sáhara Occidental, las Islas Canarias y los recursos naturales de la zona. Y en este contexto, desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretenden tranquilizar al territorio canario sobre el resultado de las negociaciones y las intenciones del país vecino.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, tuvo que responder este jueves a una interpelación urgente en el Congreso de los Diputados presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y defendida por el portavoz de Nueva Canarias, Pedro Quevedo. El asunto, abordar "las relaciones entre España y Marruecos y su incidencia en Canarias".

Quevedo, desde la tribuna, destacó que Canarias tiene una particularidad singular respecto a las relaciones con Marruecos, que considera han estado "atravesadas históricamente por tensiones de todo tipo". El diputado canario recordó que el último detonante, tras la acogida humanitaria del secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, escondía las intenciones de Marruecos de "tratar de modificar la posición del Gobierno de España sobre el Sáhara". Un hecho que, recordó Quevedo, motivó un rechazo total en el Congreso.

"Canarias es extraordinariamente sensible a las crisis cíclicas que se producen por las tensiones provocadas por el Reino de Marruecos", destacó Quevedo. El portavoz de NC señaló que el cambio de posición sobre el Sáhara ha causado "preocupación" en Canarias. "No es ninguna broma", destacó el diputado. En este sentido recordó que el rechazo canario al giro del Gobierno se basa, por un lado en la solidaridad histórica mostrada con el el pueblo saharaui. Y, por otro, porque "la inestabilidad permanente en esa zona afecta a los intereses de Canarias en cuestiones estratégicas".

Quevedo recordó que la justicia europea impide al país vecino usar zonas saharauis

Sobre las aguas territoriales, Quevedo recordó que la justicia europea impide al país vecino usar zonas saharauis. "Los espacios marítimos son una preocupación constante en Canarias en relación con las aspiraciones del reino de Marruecos", añadió en este sentido. Según su exposición, durante décadas ha sido imposible establecer una mediana equidistante entre las costas marroquíes y el perímetro del archipiélago canario. "Este asunto debe ser aclarado definitivamente", señaló Quevedo. Las prospecciones petrolíferas son uno de los motivos. "Y porque quedará claro que Canarias pertenece a España y a la UE, por lo que cualquier aventura de otro tipo sería imposible".

Además, la preocupación de Quevedo y su formación política se basa en que en 2020, el Parlamento marroquí emitió dos leyes tratando de modificar sus espacios marítimos. Por un lado, usa ilegítimamente las aguas del Sáhara y, por otro, supone un incremento de la plataforma continental para intentar llegar al Monte Tropic, que invadiría las aguas canarias. "Está muy bien que trabajemos por las relaciones bilaterales pero tienen que estar sustentadas en la transparencia y la legalidad internacional", afirmó Quevedo.

Por último, en su exposición, también se refirió Quevedo a las cuestiones migratorias, "usadas como herramientas de naturaleza política", como ocurrió en Ceuta justo hace un año. Sobre el petróleo que intenta de forma recurrente buscar Marruecos, se refirió a la "dudosa información" de que se están efectuando nuevas prospecciones. En este sentido alertó de los riesgos medioambientales que pueden suponer también estas acciones para Canarias, por lo que su formación política pide que estas cuestiones se incluyan en las próximas conversaciones.

Albares y la legalidad internacional

En su respuesta, el ministro de Exteriores ha usado los argumentos que viene haciendo para defender el cambio respecto al Sáhara y el acuerdo con Marruecos. "Canarias y el Gobierno de España tenemos mucho que hablar en esta nueva etapa de relación que se abre entre España y Marruecos", dijo Albares. Esta etapa, que según el Gobierno está basada en la "colaboración, transparencia, ausencia de acciones unilaterales", etc.

Y en este sentido, ha querido "mandar un mensaje de tranquilidad" porque considera que la pregunta de Quevedo es "legítima". "Allí donde se produzca una superposición de espacios respectivos, la delimitación solo se podrá hacer respetando acuerdos entre ambos países, la legalidad internacional y la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. No caben hechos consumados ni decisiones unilaterales", explicó el ministro.

Albares también se refirió a las leyes marroquíes aprobadas, pero les ha restado importancia. "No implica que haya concluido ese espacio de delimitación, para eso creamos ese grupo. Nos garantizamos todas las acciones contempladas para conservar nuestros intereses. Pero el espíritu es constructivo", destacó. Del mismo modo, el ministro destacó que van a trabajar para que las prospecciones de petróleo no afecten a los intereses canarios. "Le animo a que trabajemos juntos y dialoguemos para asegurar que cualquier inquietud quede satisfecha", le dijo Albares a Quevedo.



"Lo que tranquiliza a Canarias aún no ha llegado", dijo Quevedo al ministro de Exteriores

El diputado canario, en su réplica, dijo que detectaba una actitud bienintencionada. "Pero no basta con eso. Lo que tranquiliza a Canarias aún no ha llegado. Porque son muchos años con una evolución no positiva. Si usted preguntase en Canarias la opinión sobre las intenciones de Marruecos igual se sorprendía", le dijo. Para Quevedo, los hechos no acreditan que de verdad se esté trabajando en la cooperación y respeto. "Se tiene que sustentar en hechos concretos", dijo.

Quevedo ha vuelto a poner de manifiesto que Marruecos se ha saltado la legalidad internacional con las aguas saharauis. Y sobre las aguas territoriales, destacó que hay una propuesta marroquí para sustituir el término equidistante por equitativa. "Podemos tener un problema muy serio. Lo mismo que con el resto de espacios marítimos", afirmó. Además, puso encima de la mesa algo que "sabe todo el mundo", las intenciones expansionistas del país de Mohamed VI. "Hay ciertos mapas del Gran Marruecos que sitúan a Canarias donde la sitúan".

En su última intervención, Albares evitó referirse a la legalidad internacional sobre el Sáhara y se ha remitido a decir que es "un conflicto que está encallado" y lo que busca España es una solución compartida en la ONU y mutuamente aceptada por las partes. "No podemos permitir que ese conflicto dure medio siglo más. Tenemos que actuar", dijo. Sobre la españolidad de Canarias, dice que se resiste a hablar de algo tan evidente y se remitió a unas declaraciones recientes del cónsul marroquí.

Respecto a las aguas territoriales, Albares reiteró que "la mejor forma de disipar dudas, de que Canaria no viva zozobra, es precisamente reactivar este grupo de trabajo". "Podremos hablar con Marruecos con transparencia y ausencia de acciones unilaterales. Hablaremos de la limitación dentro del derecho internacional", concluyó. Albares ha adelantado que viajará a Canarias la próxima semana.