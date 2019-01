Isabel Díaz Ayuso: "Estoy a favor de romper con la dictadura de las feministas radicales"

El PP ha dado un viraje al inicio de este año 2019 con respecto a todo lo que tenga que ver con feminismo y violencia machista. Las declaraciones de sus dirigentes en los últimos días hacen guiños constantes al ideario de Vox. Así, la vicesecretaria de Comunicación del PP, Isabel Díaz Ayuso, asegura este martes en una entrevista a El País que está "a favor de romper con la dictadura de las feministas radicales".

Díaz Ayuso, que destaca que "para ser mejor mujer no tengo que ser feminista" también se posiciona junto a los que consideran que las mujeres no merecen una especial protección en los tribunales: "El 65% de las agresiones son entre hombres. Creo en los protocolos específicos de violencia de género, pero ante un juez todos debemos ser iguales. Las mujeres no tienen presunción de inocencia".

Unas declaraciones que van en la línea de lo que ya declaró hace unos días cuando aseguró que existe cierto “cansancio” con el "feminismo exacerbado", además de señalar que "en los juzgados hay cierta indefensión de los hombres".

El propio Pablo Casado, líder de los populares, ha encabezado este cambio de posición cambiando incluso la terminología de los crímenes machistas. "La primera víctima de violencia doméstica de este año". Así definió el asesinato de una mujer en Laredo el día 3 a manos de su pareja. Al día siguiente se supo que el PP iba a ofrecer a Vox negociar que los hombres puedan recibir ayudas específicas por "violencia doméstica" en el marco de un posible pacto de investidura en Andalucía.

Ese mismo día, Andrea Levy insistía en una entrevista en el programa Al Rojo Vivo en el término "violencia doméstica" en lugar de referirse al de "violencia de género o machista". Términos que, obviamente, se refieren a actos distintos.

Díaz Ayuso, escudera fiel de Pablo Casado, también se declara antiabortista, ya que considera que "no es un derecho de la mujer". "Me preocupa que nunca se considere al padre y que se use casi como método anticonceptivo. No criminalizo a nadie, pero un porcentaje muy alto son de inmigrantes o mujeres sin recursos que lo hacen por segunda vez o tercera vez. El problema más importante de España es la baja natalidad”, ahonda al respecto.

También llama la atención su pensamiento sobre Vox. Pese a reflexionar que el PP "no debe parecerse" al partido de Abascal y que "hay planteamientos de Vox" que no comparte, opina que "la inmensa mayoría de sus votantes vienen del PP y no podemos machacarlos".

Es más, llega a comparar a Vox y al PP con dos establecimientos: "Es como si tienes un establecimiento desde hace 20 años, dejas de atender bien a los clientes, a subir los precios, a cerrar cada día antes y un día ponen un establecimiento igual que el tuyo, con gente más simpática y bajando los precios. No te queda otra que mejorar”.