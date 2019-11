El jefe de Investigación de Inda asesoró a Gürtel enchufado por el exconsejero de Florentino Pérez

La relación de Manuel Cerdán con las cloacas de Interior es estrecha y viene de lejos. Por eso no debe sorprender que esté escribiendo las memorias del comisario encarcelado, José Manuel Villarejo, ya que la relación entre ambos se remonta a 1995, cuando el policía acusado ahora de cohecho y blanqueo de capitales le menciona en una carta a sus superiores y le denomina su "periodista infiltrado".

Al repasar el sumario de la causa de corrupción Gürtel no extraña, por tanto, encontrarse al altavoz de los fake informes de Villarejo asesorando a la red de Francisco Correa, después de ser recomendado por Manuel Delgado Solís, el exconsejero de Florentino Pérez y de Los albertos, Cortina y Alcocer. Cerdán publicó como exclusiva una supuesta nota informativa sobre la Banca Privada de Andorra (BPA) -producto de la factoría del excomisario- y cuyo contenido estaba sacado de... Wikipedia.

En concreto, en el citado sumario aparecen conversaciones de 2008 entre Álvaro Pérez El bigotes, Pablo Crespo y Manuel Delgado Solís, consejero de ACS y Dragados hasta esta semana, que dimitió tras desvelarse que en 2009 había hecho de topo de Villarejo en el supuesto espionaje para Iberdrola. Estas conversaciones demuestran que la relación entre los empresarios amigos de Villarejo y sus "periodistas infiltrados" ha durado varias décadas. Lo demuestran, además, como las conversaciones desveladas por Público en la reciente información El exconsejero de Florentino Pérez estuvo en tratos con Villarejo al menos hasta 2015.

Cerdán le "vendrá muy bien" a 'El bigotes' como asesor

El jefe de Investigación del tertuliano Eduardo Inda alardea de ser el autor de exclusivas sobre la red Gürtel pero oculta su asesoramiento a la misma. Según recoge el sumario que desvela Público, la Policía realizó un informe concreto en el que aparece registrado la relación de Manuel Cerdán con la trama Gürtel.

En concreto se explica bajo el título "Captación de Manuel Cerdán como asesor de comunicación para Orange Market S.L" que "Pablo [Crespo] habla con Manuel Cerdán Alenda para quedar en verse en Valencia y cenar con Pedro García [Director de Canal 9] (conversaciones del día 27/11/08 a las 18:12 horas)".

Más adelante, los investigadores explican que "Pablo [Crespo] habla con Manuel Delgado sobre la reunión con Manuel Cerdán y le pregunta si éste conoce su relación con Ramón Blanco [ex vicepresidente de Repsol y amigo del expresidente Aznar]. Manuel le contesta que sabe algo, pero que él no entraría en eso ahora, que eso ya lo hablarán ellos [conversación del día 03/12/08 a las 19:01].

Eduardo Inda, director de la web 'OKDiario' y tertuliano.

El relato policial continúa con el cruce de llamadas y conversaciones. Era un momento en el que estaban pinchados los teléfonos tras la denuncia del exconcejal de Majadahonda, José Luis Peñas, que entregó horas de grabaciones a Francisco Correa y a otros miembros de la red Gürtel con las que se inició la investigación sobre la macrocausa de corrupción del PP.

Inmediatamente después de colgar con Delgado Solís, "Pablo habla con Manuel Cerdán sobre el hotel donde está alojado en Valencia y de la posibilidad de quedar para que conozca a Álvaro Pérez [alias El bigotes] (conversación del día 03/1208 a las 19:54 horas)".

Delgado Solís habla con un miembro de Gürtel que le dice que Manuel Cerdán: "Les va a venir muy bien (...) y que a Álvaro [El Bigotes] le vendrá muy bien como asesor de comunicación".

Y prosiguen al día siguiente. "Pablo le da cuenta a Manuel Delgado del resultado de la reunión con Manuel Cerdán. Cree que ha ido bastante bien y que esta persona les va a venir muy bien. Pablo no le ha comentado nada más y ahora, Manuel puede decirle que a Álvaro [El bigotes] le vendrá muy bien como asesor de comunicación. Pablo le dice que a parte de lo que consiga con Pedro García (director de Canal 9), que seguro que van a conseguir cosas, cree que puede tener un contrato aquí con Álvaro [conversación del día 04/12/08 a las 10:20 horas]".

Manuel Delgado le informa de que también ha hablado con Cerdán y que el actual jefe de investigación de Eduardo Inda se llevó una buena impresión de la reunión [conversación del día 04/12/08 a las 12.00h.].

El entonces consejero de ACS y Dragados era socio de Blanco Balín; ambos estuvieron acusados de crear la red de blanqueo de capitales de esta trama, y en las conversaciones también hace alusión a esto, según recoge el informe: "Respecto a las relaciones societarias entre Ramón Blanco Balín y Álvaro Pérez Alonso algo le van a dar y prefiere que lo enfoque Manuel Delgado (conversación del día 04/12/08 a las 10:20 horas)".

'El bigotes': "Manuel Cerdán lo decide, si te parece bien"

A finales de diciembre se producen más conversaciones en las que se deja claro que Delgado Solís ha conseguido enchufar a Cerdán dentro de la trama Gürtel.

(De izda a dcha) Álvaro Pérez Alonso 'El Bigotes', responsable de la empresa Orange Market; Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, y Francisco Correa, empresario y 'cabecilla' de la trama. /EFE

La llamada se produce el día 28 a las 16:12h., esta vez entre Pablo Crespo y Álvaro Pérez el bigotes' Necesitan a Cerdán para que medie con el director de el periódoco El Levante. "Pablo le dice -recoge el informe- que le comente al director de El Levante, que habiendo en el informe diez empresas, la tuya es la que más factura, porque te sacan solo a ti".

A esto El bigotes le contesta "que ya lo sabe, que no se preocupe, que lo va a hacer sin falta. Pablo le dice que se llevaría a esa comida a Manolo Cerdán. Álvaro le dice que lo va a hacer, sí. Pablo le dice que lo van a hablar con Manolo [Delgado Solís], pero que se llevaría a esa comida a Manolo Cerdán. Álvaro le dice que vale, 'Oye, yo no tengo nada que ocultar, y si Manolo Cerdán lo decide y te parece bien, si a él también'...". Entonces Pablo Crespo no lo duda y dice "Perfecto".



CONTINUARÁ...