José Ramón Bauzá  cumple su "sueño": entrar en el ejército

El expresidente del Govern, José Ramón Bauzá, ha anunciado este lunes que durante las próximas dos semanas recibirá formación militar especializada en Cádiz para ser reservista voluntario del Ejército español y ha asegurado que es "uno de los sueños de su vida".

Así ha informado Bauzá a través de su cuenta de Twitter en la que ha explicado que su formación militar concluirá con el acto de juramentación de bandera el próximo viernes. Además, se ha referido su entrada en el Ejército como "uno de los mayores honores" de su vida.

"Servir a España en mi caso no ha sido solamente vocacional, lo he vivido en casa desde que nací. Cuando acabé la carrera quise servir en el Ejército como farmacéutico militar, y por eso estuve opositando unos años. Al final acabé sirviendo al país desde la política y no desde las Fuerzas Armadas, pero siempre tuve esa espinita", ha expresado Bauzá, quien ha explicado que sus "responsabilidades" no le habían permitido entrar al Ejército con anterioridad.

Estoy teniendo el honor de cumplir uno de los sueños de mi vida en estas dos semanas, y quiero compartirlo con vosotros. Cuando acabe este periodo seré oficialmente reservista voluntario del Ejército español 😊. Hilo 👇🏻 pic.twitter.com/kp2eU4vhh6 — José Ramón Bauzá (@JRBauza) 1 de abril de 2019

Cabe recordar que Bauzá ha sido alcalde de Marratxí (2005 a 2011), presidente del Ejecutivo balear de 2011 a 2015 y senador designado por el Parlament balear del 2015 al 2019. En enero, el expresidente del Govern balear abandonó el PP presentó su renuncia al acta de senador y recientemente ha colaborado "ideológicamente" con el partido Ciudadanos en Madrid.

"Quiero que sepáis que durante estos días no puedo hacer manifestaciones políticas. Por eso, si veis que en este periodo no comento nada no es porque esté desaparecido, es que estoy teniendo el honor de servir a España desde la mejor institución que tenemos junto a la Corona: las Fuerzas Armadas. Gracias a todos, y VIVA ESPAÑA!", ha zanjado Bauzá en su Twitter.