La primera apuesta de Podemos para la Comunidad de Madrid fue conseguir una mujer independiente que compitiera contra Iñigo Errejón. Pero el partido morado no ha logrado que ninguna de sus propuestas acepte liderar la candiatura y ahora buscan dentro de sus filas. El nombre que suena con más fuerza es el de la diputada madrileña Isabel Serra.

Según han confirmado varias fuentes del partido morado, dirigentes estatales y regionales consideran que Serra es la mejor opción para ocupar este puesto ya que es diputada de la Asamblea Madrid, fundadora de Podemos, tiene una buena trayectoria en el trabajo para la región y es una conocida activista feminista. También fue la candidata de Anticapitalistas para liderar la capital en las pasadas primarias aunque perdió el proceso frente al actual secretario general de la capital, Julio Rodríguez. Sin embargo, y a pesar de que esta es la propuesta que ahora tiene más opciones para formalizarse, el proceso todavía sigue abierto y no se ha tomado ninguna decisión definitiva. Además, fuentes cercanas a Serra explican que la diputada no se ha postulado al proceso a día de hoy.

Serra ahora forma parte de la lista de Pablo Iglesias al Congreso en el puesto 18. Pero entre el partido hay quienes consideran que todavía no tiene un perfil a nivel estatal que sí se puede aprovechar para las próximas elecciones autonómicas.

La diputada también es una de las pocas militantes de Podemos que no pertenece a ninguna de las tres ramas ya que abandonó Anticapitalistas el pasado abril cuando la organización decidió no participar en las primarias que ratificaron a Errejón como candidato a la presidencia. "Hace tiempo que me he alejado por no compartir algunas decisiones de especial relevancia, un distanciamiento que en las últimas semanas se ha hecho mayor", reconoció.

Podemos Madrid definirá la hoja de ruta para la Comunidad durante esta semana

La diputada no dejó el partido y ahora está sobre la mesa la oportunidad de volver a la primera línea compitiendo contra el excandidato de Podemos para la Comunidad. Curiosamente, se prevé que su hermana, Clara Serra, acompañe a Errejón en la lista de Más Madrid.

Fuentes de la gestora aseguran que todavía no hay ningún acuerdo cerrado, pero sí reconocen que tienen pocas posibilidades de encontrar a una independiente. Según ha podido saber este medio, se habló con la profesora Eugenia Rodríguez Palop y la activista Yayo Herrero. Hay dirigentes que también han puesto sobre la mesa el nombre de Gloria Elizo pero se descartó al considerar que ocupa un papel clave en el Congreso como diputada y que Serra sería mejor candidata regional.

La gestora que está al mando de Podemos Madrid desde que dimitió Ramón Espinar quiere dar los primeros pasos de la hoja de ruta en esta semana. Fuentes de la gestora explican que en los próximos días celebrarán una reunión para evaluar el proceso, desde las primarias hasta la candidatura, y que siguen apostando por presentarse como Unidos Podemos. Conseguir un acuerdo con IU y Anticapitalistas es otro de los motivos por lo que hay quienes consideran que Serra es la mejor opción ya que valoran que será una candidata bien recibida por las dos organizaciones.